Borotín - Táborský rodák Jiří Hanibal se při natáčení Údolí krásných žab vydal kvůli večerním scénám s ohněm na zdejší romantickou zříceninu.

Zřícenina gotického hradu východně od městyse Borotín na Táborsku přilákala filmaře k natáčení několikrát. V našem seriálu jsme psali o pohádce Honza málem králem (1976), dětském filmu Do nebíčka (2007) a také sociálním snímku Odvážná slečna (1968). Zhruba pět let poté se sem vydal i autor řady dětských příběhů (rodák z Tábora) Jiří Hanibal, aby tu pořídil kousek filmu Údolí krásných žab. Děj se odehrává na letním táboře, nechybí večerní táborák a zpívání s kytarou. Vedoucího hrál Vítězslav Jandák. „Na kytaru jsem hrál a zpíval já, ale zjistili, že to není tak dobré a předabovali mě Karlem Zichem," směje se herec a dnes politik. Ve filmu předvedl sportovní výkony ve vodě, když závodil v plavání s hlavní hrdinkou. „Tehdy to nebyl problém, protože jsem sportoval. Moje manželka závodně plavala, tak to bylo v rodině," vypráví Vítězslav Jandák. Ten si vybavuje, že mu maskérky vždy nalepily bradku a knír. Kdykoli plaval, vše se odlepilo. „Ten knír jsem po skoku do vody jednou málem spolknul," uvedl herec.

Natáčení tohoto filmu Deníku potvrdil starosta Borotína Antonín Brož. V úvodu filmu jdou na plátně titulky, kamera zabírá zříceninu z různých úhlů a skrz dávné okno vystupují v pozadí borotínské domy. „Je tam vidět hospoda U kaštanu vedle kostela a dům u rybníka Zákostelníček," popsal starosta.

Údolí krásných žab (1973)DĚJ: 15letá Jana má strávit část prázdnin na táboře, na který se jí nechce, protože se poprvé zamilovala. Rodiče odjíždějí se zájezdem k moři, dívka musí jet. S vedoucím a dětmi nespolupracuje. Chlapec jí nepíše, a tak se pokusí o útěk. Cestou nastydne, a když ji vedoucí najde, má horečku. Skončí na marodce a obává se, že ji pošlou domů. Může zůstat. Vše dopadlo jinak, než plánovala.

Režie: Jiří Hanibal

Námět: Stanislav Rudolf

Hudba: Angelo Michajlov

Hrají: Milada Vnuková (Jana), Míla Myslíková (matka), Jiří Vala (otec), Vítězslav Jandák (Viky), Eduard Žemla (zdravotník Mirek), Zuzana Fišerová (Madla), Lenka Horáková (Olina), Ivan Pokorný (Jindra), Otakar Brousek (motocyklista).

