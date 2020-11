Majitel psa Václav přiblížil poslední společnou vycházku. Avšak nechce šířit paniku. „V pondělí v ranních hodinách jsem venčil svého psa před obchodní centrem Červený vrch jsem mu dal volnost, pejsek pobíhal po chodníku a travnaté ploše, a domníval jsem se, že ho mám pod stálou kontrolou na dohled. Nejsem si vědom, že by něco žral nebo olizoval,“ zmínil muž.

Otravy zvířat

na jihu Čech ZDE.

Veterinární zákrok byl podle jeho slov okamžitý, psu byla poskytnuta veškerá péče, ale do šesti hodin od začátku příznaků dle slov majitele skonal.

„Náš pejsek byl bohužel ve velmi krátké době v dost špatném stavu,“ uvedl Václav. Také doplnil, že stejné příznaky měl i další pes z ulice. Obě zvířata skončila u stejného veterináře v Dačicích.

„Stalo se to, že v pondělí v ranních hodinách byli hospitalizováni dva pacienti, s podobnými příznaky, se zvracením, krvácením a zvracením krve u jednoho z nich. Oba psi začali jevit příznaky asi půl hodiny po sobě. Nevíme, jaká byla příčina. Druhý už je v pořádku, léčba byla stejná. Ale už při příjmu byl ten, který uhynul ve výrazně horším stavu. Jinak nemáme důkazy ani zprávy o tom, že by se tady někdo pokoušel otrávit zvířata úmyslně. Není vyloučená ani infekce,“ řekl zvěrolékař z Dačic.

„Spíše je neobvyklé, že se to projevilo u obou psů ve stejnou dobu na stejném místě. Další dovyšetřování se nedělalo,“ konstatoval. Ani jeden z majitelů dovyšetřování u zvířat nežádal.

Dačický strážník Karel Trojan uvedl, že v posledním roce nebyl nahlášený městské policii žádný případ otravy psa. „Je to pro nás nová záležitost. Apelujeme na majitele svých psů, aby byly obezřetní při venčení svých mazlíčků a v případě jakéhokoli podezření volali městskou policii. Samozřejmostí je zvýšená kontrola v uvedené lokalitě,“ komentoval strážník.

Luboš Müller vrchní strážník Městské policie Jindřichův Hradec sdělil, že v Jindřichově Hradci neví o žádné otravě. „Pokud by tato situace nastala, pak by věc vyšetřovali kolegové z Policie ČR.“ Případy ohledně otravy psů nebo návnad nepamatuje ani vedoucí třeboňské městské policie Vladimír Školka. „Nevybavuji si, že bychom v Třeboni řešili případy, že by někdo chtěl například psy otrávit,“ řekl.

V Českých Budějovicích, jak uvedla mluvčí strážníků Věra Školková, za rok 2019 a 2020 přijala městská policie dvě oznámení o otrávené nástraze – ani jedno oznámení se nepotvrdilo, jednalo se například jen o zbytek uzeniny nebo odhozený obal.

V roce 2017 podle jejích slov přijala městská policie prostřednictvím aplikace Dej tip oznámení o možné nástraze ve formě uzeniny s neznámou látkou tyrkysové barvy, která byla nalezena ve Větrné ulici. Zmíněný případ si dle slov mluvčí českobudějovických strážníků Věry Školkové, převzala Policie ČR. Hlídky městské policie prováděly v dané oblasti zvýšené kontroly zaměřené na případné nástrahy. „Výsledek rozboru uzeniny z daného případu nám není znám, ale žádné další případy v dané oblasti jsme nezaznamenali,“ doplnila Věra Školková.