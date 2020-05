Někdo by hnízdo jednoduše shodil do vody a nechal kachnu, ať si postaví nové, podle ornitologů je kachna divoká náš nejběžnější druh kachny a samice má času dost na to, aby snesla znovu. "Já jsem od chvíle, co jsem se dozvěděl, že na šlajsně, kterou jsem museli vyčistit od nánosů větví a dalšího naplaveného materiálu před zahájením vodácké sezóny, hnízdí kachna, přemýšlel, jak to udělat, abych mladé zachránil," říká Radek Šťovíček, který v Krumlově vozí turisty na vorech a s odchovem malého zástupce vrubozobých, kam kachny patří, má své zkušenosti. Je totiž nejen vystudovaný biolog, ale coby vrcholový veslař a člen pražské Dukly v roce 1988 byl v týmu těch, kteří se starali o odvržené mládě labutě velké, malého veslařského labuťáka Kamila.

"Kamil se narodil později než jeho sourozenci a jeho rodiče ho nepřijali a vyhnali ho, tak jsme se ho ujali a vypiplali jsme ho do dospělosti," vzpomíná. "Bylo to úžasné, dokonce vyprovázel duklácké lodě na Vltavu na Císařské louce v Praze a kousek s nimi plaval, to bylo vždycky obrovské haló, ale jezdil s námi i po tréninzích a závodech. V autobuse měl bedýnku, brali jsme ho sebou i na vodu." Veslařský Kamil nakonec skončil na rybníce na Hané, v jehož blízkosti žil jeden z dukláckých veslařů.

Když přišlo na čištění krumlovské šlajsny, už měl voroplavec a stále aktivní veslař, organizátor poutních plaveb Po stopách vltavských plavců, všechno domluvené. "Vejce jsem kachně sebral a nechal je vysedět kvočnou na zahradě u známých," říká. "Doufal jsem, že to dobře dopadne. Známé jsem poprosil, jestli nemají volnou kvočnu, a náhodou měli jednu, která seděla, ale neměla vejce, byla jalová."

Nikdo nevěděl, jak dlouho už kachna na vejcích na šlajsně seděla, a tak bylo jen otázkou času, kdy se kachňata vylíhnou. A bylo to na druhý den. "Sice jsem je musel kachně vzít, na druhou stranu pro ně bude Hluboká bezpečnější místo, budou tam žít na rybníku." Přežití kachňat v přírodě se pohybuje od 10 do 70 % procent v závislosti na podmínkách, ve kterých vyrůstají. V zoo mají naději, že do doby, než budou vypuštěna do přírody, přežijí všechna.

Když byly kachňatům dva dny, naložil je i s náhradní mámou kvočnou do auta a převezl do záchranné stanice v ZOO Hluboká. Tam zooložky zkontrolovaly zbylá vejce, kachně bylo jen v jednom z nich, a ta vylíhnutá ubytovaly v ohrádce s tepelným a světelným zdrojem. K jídlu pětice kachnátek dostala vodu s okřehkem a droboučké granule. "Vodu jim dáme jen do malé mističky, plavat ještě nemůžou, nejdřív se musí trošku promastit," vysvětlila zooložka Markéta Jariabková. "Máma by je v přírodě mastila svým mazem, oni sami ho ale ještě nemají."

Kachňata budou v ohrádce žít zhruba šest, sedm týdnů. Kolem padesátého dne svého života už budou plně přepeřená a začnou létat, to už budou moct být vypuštěná na Munický rybník, na jehož břehu hlubocká zoologická zahrada leží. Zoo je totiž útočištěm nejen tam chovaných, ale i divokých zvířat. "Měli jsme tu třeba kachnu dokonce s devatenácti mláďaty, byli všichni v bazénku u krokodýla nilského, který je zatím v ubikaci, tam mají klid a nikdo na ně nemůže," dodala zooložka.