Českobudějovicko – Místo zákazových značek omezujících rychlost až na padesát kilometrů v hodině jen doporučení, aby řidiči sundali nohu z plynu. A k tomu varování, že v daném úseku je zvýšený pohyb chodců.

Omezení rychlosti mezi Češnovicemi a Němčicemi možná zmizí. | Foto: Deník / Radka Doležalová

To je sumář změn, které Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS) navrhuje uskutečnit na silnici druhé třídy ve směru od Českých Budějovic na Prachatice. SÚS tak podle svého ředitele Jana Štíchy reagovala na podněty řidičů, kteří si na omezení rychlosti v prostoru autobusových zastávek mezi Češnovicemi a Němčicemi stěžovali. „Je otázkou, jaké stanovisko k návrhu zaujme Policie ČR a Magistrát města České Budějovice,“ poznamenal Jan Štícha.



Vedoucí magistrátního odboru dopravy Jaroslav Mráz se debatě o změnách značení nebrání. „Dříve, než zrušíme omezení rychlosti, je ale třeba dobře připravit jiné řešení. Aby se potom, co v daném úseku nedej-bože srazí auto nějakého chodce, nezvedla další vlna kritiky,“ řekl Jaroslav Mráz s tím, že návrh na změnu dopravního značení musí autorizovat projektant pro dopravní stavby. Poté, co se k němu vyjádří policie či starostové dotčených obcí, vydá magistrát tzv. opatření obecné povahy, s nímž se veřejnost seznámí na úřední desce. Následně ho každý může připomínkovat.



Policie je v komentářích ke změnám dopravního značení v daném místě zdrženlivá. Podle svého mluvčího Jiřího Matznera počká na doručení oficiálního návrhu úprav.



SÚS chce v daném úseku u odbočky na Malé Chrášťany ještě rozšířit krajnici silnice druhé třídy, aby chodci využívající blízkou zastávku nemuseli vstupovat do jízdního pruhu.