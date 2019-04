Jihočeským listům poskytl velký rozhovor, který jsme zveřejnili 3. března 1995 pod titulkem "´Otec země´ s náušnicí v uchu?". První naše otázka se tehdy týkala právě této ozdůbky. "Před časem jste prohlásil, že vyhraje-li hornorakouský skokan Andreas Goldberger ještě jednou Světový pohár nebo se stane mistrem světa, budete nosit taky náušnici. Andy už pohár má, ale vy dírku v uchu pořád ne…" A on odpověděl: "Ještě ne, ale budu ji mít."

Ptali jsme se po smyslu téhle sázky. My bychom ji vnímali možná jako snahu přiblížit se mladým voličům, ale neznamená to ohrožení přízně voličů starších? Neztratil by u nich ,zemský otec´, jak vám tady v Horních Rakousích říkají, s onou náušnicí kus důstojnosti?

Vysvětlil nám, že po Goldbergerově prvním vítězství v SP si v jeho mateřské obci mnoho jeho spoluobčanů nechalo k poctě Andyho taky nastřelit náušnici. "V přemíře radosti jsem řekl, že když vyhraje pohár ještě jednou, pořídím si ji taky. Neuvažoval jsem o tom, zda by mi to mohlo přinést sympatie u mladých voličů. Ostatně náušnice nenosí jen mladí, ale stejně tak i starší…," povídal.

"Kuli" jsme ho dál – slovo teď splní nebo poruší pouhý penzista, jde tedy "pouze" o slovo muže. Kdybyste ale zůstal ve funkci, jak závazný by pro vás byl ten slib, neboli kolik váží i tak "nevážné" slovo politika?

Řekl: "To prohlášení jsem učinil vážně a tento slib jsem dal nezávisle na tom, zda budu dál hejtmanem nebo ne. Ostatně to není žádný trest, ale znamení radosti nad tímto velkolepým úspěchem Andyho Goldbergera."

Ještě jsme chtěli vědět, jestli nečeká ze strany Goldbergera "amnestii", a on řekl, že Andy na tom trvá. "Ale i kdyby na tom netrval, já to slíbil a já to dodržím." Jeho paní se prý tomu směje a bude u toho…

S panem Ratzenböckem jsem se pak viděl ještě vícekrát, a mohu potvrdit, že svůj náušnicový slib dodržel. Mluvili jsme ovšem už tehdy i o daleko vážnějších věcech, o sousedských vztazích, ale to je k nalezení v Jihočeských listech z onoho dne. Linecký deník OÖN to v rozhovoru s exhejtmanem k devadesátinám shrnul pod otázku, jaké myšlenky se mu honily hlavou, když v roce 1989 prostříhl ostnaté dráty na hranici spolu s předsedou KNV Miroslavem Šenkýřem a svým zástupcem Karlem Grünnerem: "Že se účastním zázraku…"

Čokoládová kašna

Největší čokoládová "kašna" na světě o výšce 11,3 metru, délce 12,1 metru a váze tří tun stojí na výstavě Wenschitzova světa pralinek v Allhamingu v okrese Linec-venkov. "Jedna tuna nejjemnější hořkosladké čokolády se 60 procenty kakaa cirkuluje kaskádově za pozlacenými kruhy po zahřívaných deskách," popisuje exponát list OÖN a cituje autora: "Je to vize, která mě provází už dlouho. Chtěl jsem stvořit čokoládový vrchol. Atrakci, která přitáhne lidi, a se kterou budeme moci naše sny šířit – od historie po hotové pralinky…"

Helmut Wenschitz, pokládaný za vedoucího Maître Chocolatiera Rakouska, začal "do čokolády" dělat před 29 lety v Allhamingu. V pondělí 15. dubna v 8 hodin bude otevírat první Svět pralinek v Rakousku. Cesta jím vede z foyer přes kruhové kino, prohlídkovou rampu s prosklenými výrobními prostorami a čokoládovou degustaci do světa vůní a závěrečné prodejny. Hlavní atrakcí je čokoládová kašna, nejvyšší na světě. A vizionář Wenschitz chce z Allhamingu vybudovat "kompetenční centrum čokolády", dodává list. Od května nabídne první kurzy akademie od začátečníků po experty…

73 zavražděných u sousedů

Jak píše linecký Volksblatt, loni bylo v Rakousku zavražděno 73 lidí, z toho 41 žen. Oficiální čísla zatím nejsou, počet uvedl ministr vnitra Herbert Kickl na interpelaci v parlamentu. Ženy byly vystaveny 13 670 násilným deliktům, z nichž 1032 zůstalo ve fázi pokusu. Odhaleno bylo 13 811 důvodně podezřelých z těchto činů, z toho 8859 byli Rakušané (dále 581 Turků, 574 Srbů a 403 Rumuni). Ze 14 952 ženských obětí trestného jednání bylo 19 011 Rakušanek, 2644 občanek třetích států. Stíháno bylo 872 znásilnění.

Policie vyslovila agresorům 7407krát zákaz vstupu do bytu.

Proti českému jádru

"Není možné, aby Česko ukládalo svůj jaderný odpad na hornorakouské hranici. Proti tomu budeme se vší rozhodností bojovat," slyšíme zase jednou od rakouských sousedů, z lineckého Volksblattu. Tentokrát jde o hornorakouskou špičkovou kandidátku ÖVP do voleb do Evropského parlamentu, poslankyni Národní rady Angeliky Winzigovou (nebuďme škodolibí a nepřekládejme – pozn. red. webu). "Výstavba jaderné síly a radioaktivní odpad představuje závažné bezpečnostní riziko, kterému musíme zabránit. Potřebujeme společnou silovou akci na všech úrovních, abychom tikající časovanou bombu na hranici Horních Rakous zneškodnili."

V prvním kroku Winzigová odstartovala petici proti skladu vyhořelého paliva blízko hranice. "Podpisová akce má vyslat jasný signál našim českým sousedům, že my v Horních Rakousích říkáme ,Ne´ konečnému úložišti na naší hranici," opakuje. Podpisy chce předat české vládě. Chce také mobilizovat proti českému jádru na úrovni Evropské unie, kde by měly odpadnout podpory produkce nebo výstavby jaderných zařízení.

Muzeum Velikonoc

Ve švébském Nesselwangu (okr. Allgäu-východ) má Monica Nusserová muzeum velikonočních vajec, píše PNP. Ve 22 skleněných vitrinách má uloženo kolem 2700 vajíček. Mnohé vyzdobila, pomalovala, vyškrábala, polepila atd. sama, do jednoho husího například provrtala zubní vrtačkou 2160 dírek. Na její exponáty se jezdí dívat i lidé z Argentiny, Japonska, Jordánska, Ománu, Iránu…

S jedním kusem ale nemůže konkurovat žádný další, pokračuje list. Je na něm vymalována její rodina. Sestra jí toto vajíčko darovala k narození syna před čtyřiceti lety. Od té doby Nusserová shromažďuje vejce slepic, husí, pávů, tetřevů či pinguinů, ale také krokodýlů, želv a různých hadů. Nejmenší není větší než hlavička špendlíku – je šnečí…