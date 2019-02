Jižní Čechy - Policisté na jihu Čech řešili několik neobvyklých a někdy dokonce i humorných oznámení.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Slávka Petráková

Přehled netradičních a úsměvných oznámení připravil krajský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Leden

Policisté v Českých Budějovicích přijali telefonickou informaci, že nějakému člověku spadla z kola taška s ručním granátem. Taška s nebezpečným nálezem ležela u rušné komunikace, kterou policisté uzavřeli. Až přivolaní pyrotechnici zjistili, že jde o velmi dokonalou atrapu ručního granátu, kterou lze snadno za ostrý ruční granát zaměnit.

Únor

Policisté přijali rozhořčený telefonát starší ženy, že ve Vodňanech stopují tři mladé dívky. V jejich věku je to nebezpečné a policie by měla zasáhnout. Policisté dívky skutečně stopovat našli a pomohli jim, ale po svém. Odvezli je zpět do dětského domova, odkud utekly, jak se ukázalo.

Hned druhý den přijali policisté oznámení starší ženy, že ji v bytě ohrožuje elektřina a ona požaduje pomoc a měření. Následně se žena rozpovídala o skutečnosti, kdy ji soused ze spodního bytu přes zeď do těla pouští elektřinu a vlny. Policisté tak nakonec kontaktovali nikoli energetický dispečink, ale psychiatrické oddělení.

Duben

Policisté z Českých Budějovic vyjeli na oznámenou krádež koloběžky za zhruba 6 000 Kč. Nakonec se vrátili s úsměvem, že o žádnou zlodějnu nejde. Na koloběžce odjela do školy dcera oznamovatele.

Koncem měsíce zaměstnala policisty z Písku žena svým nočním oznámením, že se do její chaty někdo dobývá. Slyšela řezání a pilování zámku i dveří. Bojí se vyjít ven, čeká na policisty. Policisté nenašli před chatou žádné stopy pohybu, ani žádné známky pokusu vniknout do chaty. Ženu tak pravděpodobně vyděsily obyčejné myši.

Policisté přijali kolem desáté večer oznámení od řidiče autobusu. Ten viděl běžet po silnici u Perneku klokana s mládětem v kapse. Policisté nejdříve zvažovali, zda není řidič pod vlivem alkoholu, ale hlas v telefonu tomu nenasvědčoval. Konečné zjištění překvapilo i policisty. Klokan skutečně utekl ze soukromé mini ZOO.

Červenec

Policisté z boršovského oddělení řešili oznámení občana o pravděpodobných zlodějích, kteří si s vozidlem Škoda Fabia obhlížejí okolí Vrábče a Hradce. Po policejních manévrech se nakonec ukázalo, že parta „dospěláků" připravovala pro děti noční hru.

Náročnou noc zažili operační důstojníci linky 158, ti řešili oznámení muže, který „vymyslel projekt na zbraň, co zastaví světovou válku a další vychytané věcičky". Také „trénuje šestý smysl a teleportaci, umí komunikovat i s umělým mozkem". Muž těmito informacemi policisty neustále zahlcoval na tísňové lince 158. Opakovaná volání muže ukončil až nápad jednoho ze sloužících policistů, který muže přesvědčil, aby ještě tyto své schopnosti potrénoval a pak nabídl své dovednosti „federálním agentům". Nápad muže zaujal a slíbil, že bude trénovat. Důležité bylo, že přestal i telefonovat.

Listopad

Skoro reálné vyšetřování vraždy rozjel v listopadu telefonát muže, který policistům do telefonu věrohodně líčil, že mu právě před domem v Českých Budějovicích zastřelili otce a teď se chystají na něj. Uslyšel ránu a pak otec padl na zem. Vrahové se maskují jako kameníci, pokládají před domem nový chodník. Zastřeleného otce teď právě „uklidili". Policisté nakonec zjistili, že duševně nemocnému oznamovateli stačilo k tomuto telefonátu jen několik okamžiků, kdy ho pečovatel nechal samotného poblíž telefonu. Vražda jak z filmového plátna se tak naštěstí nekonala.

Bonus

Na závěr připojuji citáty zaznamenané na lince 158. Oznamovatel: „Přijeďte hned, zas je tu ten dobytek, co močí na cizí majetek!".

Policista informoval operačního důstojníka o případu pokousání psem, na který byl vyslán: „Ani jednoho svědka jsem nevyslechl, protože přes ten štěkot psů je vůbec neslyším!"