Na veterinární zprávu se nyní čeká v případu velblouda Alibaby, který uhynul v Safari Resortu v Hluboké u Borovan na Českobudějovicku minulý týden.

Podle jihočeské policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové případ řeší policisté z obvodního oddělení v Lišově. "Od veterinární zprávy se bude odvíjet, zda byl či nebyl spáchán trestný čin," uvedla Štěpánka Schwarzová ve čtvrtek 11. ledna 2021 k aktuálnímu stavu vyšetřování. Pitva zvířete a vyjádření odborníka tedy budou důležití pro právní kvalifikaci činu. Podle dosavadních poznatků mohlo dojít k tomu, že zvířeti někdo podal cukr, který je pro velbloudy smrtelně nebezpečný. Způsobuje jim vážné trávicí potíže a mohou i uhynout. Této variantě by nasvědčovala skutečnost, že u výběhu velbloudů se našlo několik obalů od cukrů, které se v občerstveních a restauracích dávají ke kávě.

S podobným smutným případem dosud nemají v resortu zkušenost, ale podle manažerky Lucie už začali posilovat bezpečnostních opatření. "Už jsme posílili kamerový systém," říká Lucie Kopecká a dodala, že kroků k větší bezpečnosti zvířat bude víc, ale zatím se připravují. Také se čeká na výsledky pitvy. V areálu je péče o ochranu zvířat ztížena tím, že část areálu tvoří malé obory, kde děti jezdí s průvodcem v otevřeném autě a mohou si prohlédnout například jeleny, bizony nebo osly a sledovat jejich krmení. Část areálu je ale volně přístupná a lidé se tu mohou procházet, jako kdyby šli do lesa nebo na louku. Tam třeba nelze počet návštěvníků limitovat a ovlivňovat přímo jejich chování.

Dostávají se i k ohradám zvířat a velbloudu Alibabovi se pravděpodobně stala osudnou neukázněnost návštěvníka spojená s přátelskou povahou zvířete. "Byl nejvíc kontaktní," zmiňuje na adresu samce velblouda dvouhrbého Lucie Kopecká. "Byl to plemenný samec, v nejbližší době měl být pohlavně dospělý. Měli jsme naději, že budeme mít velblouďata, se kterými bychom mohli odmalička pracovat, ochočit je, aby byly zvyklé na lidi," upozorňuje na další aspekt ztráty Lucie Kopecká s tím, že asi nyní bude resort muset shánět nového samce. V malém stádu teď zbyly tři samice.

Manažerku oblíbeného zařízení u Borovan mrzí, že někdo z návštěvníků byl tak nezodpovědný. Pravidlo, že zvířata se v zoologických zahradách nebo podobných parcích nekrmí, je přece všeobecně známé. "Na ulici se také nestane, aby každý druhý řekl, ty jsi hezký chlapeček, já ti dám lízátko," dává srovnání Lucie Kopecká. Doplňuje, že někdy přistihnou návštěvníky, jak třeba dávají oslovi jablko a při napomenutí se podivují, proč by jedno jablíčko mělo vadit. "Ale když to udělají stovky lidí za den, už to není jedno jablko," upozorňuje manažerka resortu a dodává, že navíc lidé dávají zvířatům i ovoce nahnilé nebo plesnivé. Dalším problémem je, že zvířata jsou pravidelně krmena odpovídající stravou, ale takhle se jim narušuje stravovací režim. V Safari Resortu je sice možné koupit speciální krmivo a krmit jím malé kozy, ale tam je to pod dohledem správců resortu a s vhodným krmivem.

Mezi uvažovanými opatřeními ke zvýšení bezpečnosti zvířat je například osobní potvrzení návštěvníků areálu, že jsou srozuměni s návštěvním řádem a budou jej respektovat. Jaká konkrétní opatření, třeba v oblasti větší osvěty, ale budou přijata, o tom se nyní bude podle Lucie Kopecké teprve rozhodovat. Není vyloučeno, že bude u vstupu vystavena i fotka uhynulého velblouda s výstražným textem o jeho smutném osudu.

Přitom si v resortu přejí, aby i nadále mohly děti a s nimi i dospělí navštěvovat zařízení, které má mít hlavně vzdělávací a výchovnou úlohu, aby děti zblízka mohly poznat zvířata, která jinak znají jen zprostředkovaně z televize, počítače nebo mobilního telefonu. "Ale nesmějí nám to lidé takhle kazit," lituje uhynulého velblouda, jehož smrt provázely průjem a velké bolesti, Lucie Kopecká.

Podle jihočeského policejního mluvčího Jiřího Matznera byla škoda, vzniklá pravděpodobně nezodpovědností někoho z návštěvníků, odhadnuta na 200 000 korun. "Ten kdo možná z hlouposti zvířeti cukr podal, se mohl dopustit trestného činu týrání zvířete," doplnil Jiří Matzner. A policisté uvítají, pokud by jim na linku 158 případní svědci byli ochotni sdělit k případu jakékoliv informace.

V Safari resortu v Hluboké u Borovan chovají 233 zvířat, která zastupují 25 druhů.