Jižní Čechy - Když jsem se ve středu v redakci dozvěděl o smrti výtečného filmového scénografa Jindřicha Goetze, zaskočilo mě to v tom nejsmutnějším smyslu slova. S panem architektem a rektorem písecké Filmové akademie Miroslava Ondříčka jsem se několikrát setkal. On, jako autor scény asi 120 celovečerních a televizních snímků, byl skvělým poradcem a milým pamětníkem pro už pětiletý seriál Deníku Jihočeské filmování. Ten vyhledává regionální lokace a svědky starých i novějších filmů.

Byl to právě on, Jindřich Goetz, kdo pro režiséry hledal v jihočeské krajině ty nejvhodnější lokality, exteriérové stavby, navrhoval pro ně kulisy a ateliérové příbytky. O tom všem uměl vyprávět jak poznával jižní Čechy skrze svou práci a jak mu práce otevřela jihočeskou náruč. Byl nevyčerpatelným zdrojem příběhů z natáčení a historek. A nikdy si nevymýšlel. Pokud si nemohl vzpomenout, kde přesně scéna vznikla, klidně to přiznal. Od mnohých natáčení utekly desítky let…

V roce 1961 asistoval Karlu Černému na Kachyňově filmu Trápení, který se z velké části točil na Čimelicku. První samostatná práce ho čekala v roce 1967 na Údolí včel, historickém opusu Františka Vláčila, který tehdy dokončoval Marketu Lazarovou. Náměstek ředitele barrandovského studia mladému, osmadvacetiletému architektovi Vláčila tak trochu přidělil. Prní setkání obou mužů bylo podle vyprávění Jindřicha Goetze trochu rozpačité.

„Řekl mi, že žádného architekta vlastně nepotřebuje, že si to umí nakreslit a udělat sám," řekl architekt. Pak ho přece jen režisér vzal s sebou do Brlohu na Českokrumlovsku ke zřícenině kláštera a kostela, který před tím nikdo nedokázal zastřešit. Vláčil, který byl o patnáct let starší, chtěl architekta vyzkoušet, co dokáže. Pro Jindřicha Goetze to byla výzva. „Najal jsem si místní důchodce, otevřel pilu v Brlohu. S horolezci jsme postavili falešnou střechu a po šesti týdnech se mohlo točit. Získal jsem si Vláčilovu důvěru. Tak začala moje spolupráce s tímto vynikajícím režisérem," vyprávěl scénograf a mj. dodal: „Musel jsem zjistit, jak v té době, kdy se děj odehrává, mohl vypadat kříž, stůl, svícen nebo truhla. Všechny rekvizity jsem navrhl, nakreslil a nechal vyrobit."

U Vláčila pak pracoval Jindřich Goetz na filmech Adelheid (1969), Koncert na konci léta (1979) nebo Hadí jed (1981). V polovině 80. let minulého století stavěl scény pro populární dětský film a seriál Chobotnice z II. patra. Chalupu, kde v ději bydlí děda Holan (Vlastimil Brodský), za nimiž jedou na venkov vnoučata, našli filmaři v malé osadě Medenice, která leží u Nové Vsi poblíž Protivína na Písecku. Stavení si Jindřich Goetz stále pamatoval a v roce 1994 ho koupil a přebudoval na vlastní bydlení. I to je dokladem toho, jak rád měl jižní Čechy.

Karel Čabrádek: Jindřich byl dobrý člověkJindřich Goetz bohužel už dva dny není mezi námi a nejen já ho považuji tak nějak za skoro Jihočecha. Možná by proti tomu maličko protestoval. Faktem je, že celý život profesně prožil na Barrandově a později u televizních projektů, natočil s významnými režiséry spoustu dobrých filmů, patřil mezi špičkové a kmenové barrandovské architekty (začínal u legendy arch. Jana Zázvorky, lepší „školu" ani nemohl mít). Po revoluci byl ředitelem Filmových ateliérů v Hostivaři a pak i těch barrandovských. Na píseckých filmových školách působil dlouhou dobu, na FAMO jako rektor dvě období. Angažoval se i ve veřejném životě, byl předsedou správní rady písecké kulturní instituce Sladovna, za zemanovce kandidoval na senátora. V Písku se pohyboval i předtím v průběhu let buď jako filmař a vždy tu chtěl mít chalupu. Což se mu dvakrát zdařilo na Písecku. Ta poslední v Medenici byla jeho posledním bydlištěm vůbec v místě, které si jako architekt vybral a svůj domov udělal podle svých představ. Tolik ke smutné zprávě o jeho odchodu. Jeho přítelem byl i patron písecké školy Miroslav Ondříček, kterému vyprojektoval pražskou vilu. Jindřich měl profesně i osobně bohatý život a byl to dobrý člověk. Tento text cítím jako povinnost. Karel Čabrádek, scenárista, Písek