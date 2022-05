Hlídat je vyrazili dva policisté, než přijeli tři zachránci zvířat z ICARA. "Bachyně pokojně ryla vedle stezky, když jsme dorazili," sdělili. V týmové spolupráci zajistili zvíře lanem a zadržovací tyčí a naložili je do transportního boxu. ICARA prase dopravila do "ráje zvířat" v Schabenreithu, kde je pokřtili jménem Guiness. "Je ve velmi dobrém zdravotním stavu. Hned při příchodu k nám bylo nadšeno z množství slámy v naší stáji," řekl vedoucí domu Harald Hofner.

Kde byla prasečí dáma předtím, není známo, a tak policie vypsala pátrání: na facebooku oznámila, že hledá pána nebo paničku nalezené "Babe"…

Jak počítač porazil mistra světa

Donaukurier připomněl, že před 25 lety nastoupil šachový mistr světa Garri Kasparov z let 1985-2000 proti superpočítači Deep Blue v duelu, ve kterém šlo "jen" o čest lidstva, jak Kasparov uvedl. Rok předtím se mu to v prvním utkání s Deep Blue suverénně povedlo, odveta dopadla jinak, na čemž nesl vinu ruský génius, tehdy 34letý. 11. května 1997 zvolil v New Yorku otevření, které předtím použil jen vzácně, v utkání s krajanem Karpovem. Navíc se prý spoléhal na to, že v minulých partiích našel v "myšlení" soupeře chyby. Konstruktéři Deep Blue kolem Hsu Feng-Hsiunga v IBM ale mezitím svůj počítač dozbrojili - dva metry vysoké věže mohly vypočítat 200 milionů postavení za sekundu. Po 18. tahu bylo mnoho jeho figur pořád ve výchozích pozicích, ale král byl tak obklíčen, že Kasparov musel vzdát. Prohrál rozhodující šestou partii a skóre 2,5:3,5 celé utkání.

Garri Kasparov.Zdroj: ČTK

"Historická porážka mistra byla pro programátory milníkem vývoje. Dnes se počítače nedají porazit ani nejlepšími velmistry. Deep Blue k nim ale už nepatří, jeho projekt byl po vítězství nad Kasparovem zastaven," dodává DK. K očekávanému dalšímu zápasu s Deep Blue nedal velmistr souhlas.

Papež piva velebil Mühlviertl

„Papež piva“ Conrad Seidl vydal svůj už 23. Bier Guide 2022. Opět z ní vychází výtečně Mühlviertel.

Pivní papež za humny.Zdroj: Deník/DK

Na 448 stranách autor představuje nejdůležitější inovace, aktuální tipy pivní scény a opět více než 1100 pivních lokálů. K nejdůležitějším novinkám Horních Rakous řadí například konopnou kreaci „Ganscha“ od pivovaru Hofstetten v St. Martinu, vařenou pivním sommeliérem, mistrem světa Karlem Schiffnerem z Aigenu-Schläglu. Pustili se do toho s podmínkou, že z jejich produktu musí být cítit jemné aroma této rostliny.

V Hofstettenu vyvinuli recepturu a začali pokusy v hrncích. Vedle Purple Star CBD-květů z Ulrichsbergu použili také konopnou moučku regionálního bioFarmgoodies. Výsledek popsal Schiffner vzletně: "Světlé pivo s tajuplným závojem a pěnou jako lehké peříčko, něžně květinovou vůní s tónem zralého středomořského koření…"

Schiffner se "podepsal" i pod další inovací - na Bierviertel Cuvée 2022. Jeho vlastní produkt byl "nařezán" s pivy Hofstettenu, Schläglu a Freistadtu na jedinečné cuvée. A jeho syn Felix byl zase oceněn za „Seisenegger“, který uvařil v pivovaru Grieskirchen.

Hned pět lokálů v Mühlviertelu se dostalo mezi nejlepší v Horních Rakousích: Bergergut a Hotel Aviva s Aviva Alm, oba v St. Stefanu-Afieslu, pivnice Karla Schiffnera v Aigenu-Schläglu, Foxiho Zámecká taverna a hostinec pivovaru ve Freistadtu.

Vyhnali Židy z letadla

Při letu z New Yorku do Frankfurtu minulou středu odmítlo několik pasažérů nasadit si respirátor a společnost Lufhansa poté vyloučila z další přepravy z Frankfurtu do Budapešti celou skupinu ortodoxních Židů, napsal Donaukurier. Tedy lidi s klobouky a pejzy, které označila za Židy. Nyní se firma na tweetu omluvila s tím, že událost neodpovídá jí uznávaným hodnotám. Bere prý událost velice vážně a bude se jí zabývat. "Něco takového se už nesmí opakovat," řekl hessenský pověřenec proti antisemitismu Uwe Becker.