Sbírají nástroje pro Ugandu

Donaukurier zaznamenal, že mnichovské kulturní centrum Gasteig odstartovalo dárcovskou sbírku hudebních nástrojů pro uprchlíky v Ugandě. "Komu leží ve sklepě zaprášené nebo neužívané, může jimi dát běžencům v lágru BidiBidi nové perspektivy," píše list. «Drobné nedostatky klidně na nich mohou být, pokud jsou ještě hratelné," říká organizátorka Annette Davidsonová.

Od sousedů: Někdo posílá oči mrtvých zvířat. Laudovo ferrari bylo vydraženo

Potřebují především trubky, pozouny, rohy, tuby, smyčcové instrumenty, ale i elektrické kytary, keybordy a sestavy bubnů. Odevzdávat je lze na informacích nové Isarfilharmonie HP8. Koncem února bude kontejner s nimi odeslán do Afriky na hudební projekt Lab Uganda, který učí hudbu více než 500 uprchlíků. "Mnozí jdou více hodin pěšky, aby se mohli účastnit," uvedla Davidsonová. «Hudba je tady daleko víc než zábava…"

Kradou dál vozidla

Ve středu odcizili tři mladiství v Klafferu na Hochfichtu valník a odjeli s ním do Nußbachu v okrese Kirchdorf, který je o více než 110 kilometrů daleko. V cíli se ještě pokusili vozidlo zapálit. Mezi pachateli byli dva už policii známí 13letí - dívka, která se účastnila už přepadů taxikářů v Pettenbachu a v Kronstorfu, a stejně mladý kluk, který byl v akci v Pettenbachu. Třetímu bylo sedmnáct. Všichni patří s 13letým Rumunem k bandě mladistvých, kteří se dopouštějí loupeží, krádeží a drogových deliktů. "13letí nemohli být zatčeni, byli proto svěřeni do dohledu úřadu pro mládež a umístěni do sociálně pedagogických zařízení. Ani tam ale nesmějí být drženi coby v domácím vězení, protože bez jejich vůle je nelze zadržovat…," píše DK.

Od sousedů: Učňi restaurují stará vozidla

Pohřbívají domácí mazlíčky

Po smrti oblíbeného domácího zvířete se řada majitelů rozhoduje nechat ho zpopelnit a pohřbít, uvedl DK. Také v tomto podnikání ale rostou náklady kvůli stoupajícím cenám energií a bezínu. Už je zvýšila většina německých krematorií, část z nich zavedla energetické paušály.

Ne všichni klienti ale popel po svých miláčcích nechávají ukládat na hřbitovech. Je trend, že si urny berou domů, aby je umístili v zahradě nebo v bytě. V Německu je nejméně 213 hřbitovů, na nichž mohou držitelé nechat pohřbít své uhynulé psy, kočky, želvy, hlodavce nebo ptáky. Poslední data o jejich počtech jsou ale z roku 2015, protože jejich shromažďování je obtížné pro různost provozovatelů zařízení.