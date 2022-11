Merci si nominaci vysloužila gigantickým zdražením velkého balení - 400gramové stojí v přepočtu na kilogram o až 61 % víc než normální ve váze 250 gramů. Ovomaltine v posledních měsících zmenšila balení o desetinu a ještě přirazila na ceně. V pitíčku Dreh und Trink, které láká děti zvířátky z comicsů na láhvičkách, je přespříliš cukru. Podle Světové zdravotnické organizace WHO nápoj o takovém obsahu nemá být nabízen dětem. Mazola konzumenty oleje mýlí uváděním, že je to rakouský produkt. Ve skutečnosti v něm použitá kukuřice je ze všech možných zemí EU. Beauty Sweeties provází své zajíčky zeleně stylizovaným lístkem s nápisem "Natur pur". Výrobek ale obsahuje množství přídavných látek.

Udeřili na rumunské žebráky

V domě k demolici a v opuštěné budově firmy na jihu Lince bydlelo více rumunských rodin. Jak zjistil odbor vyhledávání magistrátu s podporou městské policie, osobám v ruině bylo doručeno dvanáct úředních přípisů upozorňujících na porušování předpisů. Tři adresáti byli kvůli nedbání vypsaných pokut v tisícovkách eur policie zadržela. Více Rumunů žijících v neodpovídajích podmínkách na jihu města porušovalo opakovaně řadu norem, mj. nepřihlášením k pobytu a nedodržováním zemského stavebního řádu. Jsou podezření i z černé práce. "Důsledným a strategickým postupem tak má být zabráněno ilegální žebrotě," raduje se v OÖN radní pro bezpečnost Michael Raml.

Žebrák v Linci…Zdroj: Deník/OÖN

Auto odjelo do bazénu

V Ottensheimu (okr. Urfahr-venkov) se dalo do pohybu auto zaparkované na svahu a jeho "jízdu duchů" zastavil až bazén, píší OÖN. Vlnitý plech, kterým byl zakryt, zabránil kompletnímu "vykoupání" KIA.

Místní hasiči museli nejdříve odpumpovat zbývající vodu z bazénu, aby umožnili postavit pod vozem lešení k jeho vyproštění. Pomocí zdvíhacích polštářů a palet bylo auto zdviženo tak, že mohlo být z plechového "podstavce" odtaženo…

Civilkář roku pečuje o běžence

Nicolai Commenda byl oceněn státní sekretářkou pro mládež Claudií Plakolmovou jako hornorakouský civilkář roku, napsal Volksblatt. Při práci v linecké společnosti pro pomoc migrantům a uprchlíkům zvládal každou stressovou situaci s přívětivostí, otevřeností, klidem a trpělivostí, stojí v rozhodnutí. Výhodou při tom byly jeho znalosti ruštiny. "Kolem 14 000 mladých chlapců odvádí každým rokem v různých zařízeních zvláštní přínos," řekla Plakolmová.

Záklaďák beze zbraně.Zdroj: Deník/OÖN

Milost pro krocana

Také Donaukurier napsal, že americký prezident Joe Biden v tradičním ceremoniálu omilostnil před Bílým domem čtyři dny před svátkem Díkůvzdání (Thanksgiving) dva krocany, Chocolateho a Chipa. Tak je ušetřil předvánočního osudu mnoha soukmenovců v USA, kteří jsou o svátku podáváni na talíře domácností.

Od 19. století dostává prezidentská rodina ke thanksgivingu obzvlášť báječný kus. Abraham Lincoln (1861 - 1865) měl na prosbu svého syna poprvé krocana omilostnit, za prezidenta George Bushe byly milosti pro drůbež od roku 1989 pevným rituálem. Letos je svátek díkůvzdání v USA ve čtvrtek 24. listopadu.

Veterináři podražili

Rentgen za 32 eur, očkování za 11,50 eura, to je skoro dvakrát víc než dosud. Jednoduchá zdravotní prohlídka psa stojí o deset eur víc, kočky o patnáct…

Nová vyhláška pro platby veterinářů (GOT), platná od 22. listopadu, dělá rakouským majitelům zvířat starosti. Mnozí prý přemýšlejí o uzavření pojištění veterinárních nákladů. Nadace ochrany zvířat Vier Pfoten míní, že se to víc vyplatí u zvířat často nemocných než u zdravých jedinců. Rozhodně má ale smysl mít nějaké peníze připravené pro náhlý případ, buď na separátním kontě, nebo v pojistce.

Teplo z hlubin

Vídeň prozkoumala v projektu odstartovaném v roce 2016 své hluboké geotermální zdroje a začne připravovat první vrty do tříkilometrové hloubky. Do čtyř let chce teplem z hloubky vytápět na 20 000 domácností, do konce desetiletí dokonce šestinásobek. Uskutečnitelnost potvrzují 3D modely podzemních vrstev pod severovýchodním územím, starých asi 20 milionů let. K napojení na zdroj termálních vod bude potřeba uskutečnit testovací vrty a následně několik těžařských prací až do hloubky přesahující 3000 metrů, popsal našemu webu Martin Landa z Eurocommu Praha.

Podaří-li se získat potřebná povolení podle plánu, zahájí město v roce 2023 přípravné stavební práce. Zprovoznit hlubinný geotermální systém chce v roce 2026. Očekávané investiční náklady dosahují 80 milionů eur, desetinu zadotuje ministerstvo pro klima. Odpovídající roční úspora CO2 podle Vídně dosáhne až 325 000 tun.

Mikuláši v testu

Každým rokem jsou figurky Mikulášů a Santa Clausů o adventu v Rakousku podrobovány etickému testu. Letos bylo 21 produktů "proklepáno" ze sociálních a ekologických kritérií, píší OÖN.

"Při konvenční produkci kakaa jsou pořád nasazovány pesticidy, které jsou extrémně nebezpečné pro člověka a přírodu," říká v listě Martin Wildenberg z Global 2000. Kromě toho stále dochází k mýcení deštných pralesů. Ochranáři Globalu a rozvojová organizace Südwind proto požadují přísný zákon o dodávkovém řetězu, který by producenty povinoval transparentností a volal je k odpověnosti za udržitelný rozvoj a férové pracovní podmínky.

Jako špičkové produkty z testů vycházejí EZA-mikuláši, série Bio Fairtrade Santa Claus, Billa Bio Schoko Nikolo a od Sparu Natur Pur Bio-Nikolaus. Čokoládoví Mikulášové velkých značek Ferrero, Milka, Lindt, Hauswirth, Storck a Santa Claus od Baura obsadily poslední místa.

S trampolínou si rozumí

Dvanáctiletý Finn Markovsky z ATV Steyr se připravuje v Bulharsku na svůj první start v mistrovství světa mladých ve skocích na trampolíně, které začne v sobotu. Tento sport dělá závodně už šest let. "Čtyřikrát v pěti mezinárodních soutěžích vyskákal na stupně vítězů," říká jeho otec Gerald a dodává, že synek bohužel nemůže absolvovat i soutěž v synchronním skákání, protože v jeho věkové skupině bude z Rakouska sám. V individuálních rakouských mistrovstvích mládeže už šestkrát vyhrál.

Dvanáctiletý akrobat.Zdroj: Deník/OÖN

Svařák s vodou, to prý nejde

Tak to alespoň vidí okresní soud v Mnichově. Senát pro obchodní věci zakázal jednomu pivovaru nabízet jako vinné produkty nápoje obsahující tzv. "Bockbierwürze". Výrobce svařeného nápoje nazvaného Glühbo propaguje, že jejich produkt je jediným vařeným svařeným vínem na světě. "Kromě vysoce kvalitního červeného vína a zimního koření získává glühbo originál svou jedinečnou chuť z naší jedinečné pivní mladiny bock a speciálního procesu vaření," píše.

Důvodem rozhodnutí soudu jsou dvě procenta vody, které se s glühbo do nabízeného "svařáku" dostávají. Soud v tom vidí klamání spotřebitele - pojem "víno" je nepřípustným způsobem ředěno. Podle evropského nařízení může svařák obsahovat jen víno, sladidlo a koření. Bockbierwürze ve smyslu jeho užití ke svařáku ale není koření, nýbrž tekutina, kterou rostlina při růstu přijala. Když je přidána do procesu, vnáší do produktu nepřípustně mnoho vody, píše Donaukurier.