Aiwanger v Zemědělském týdeníku navázal, že si o situaci v místě udělá obrázek: "Zajdu tam osobně a sankci zaplatím za zemědělce," uvedl. "V dobách, kdy se lidé lepí na vozovku a nedostanou žádný trest, je příznačné, že má někdo platit, když kráva něco vyhodí na cestu." Rozvedl nutnost porozumění pro to, že krávy cestou na louku nechají nějaký odpad. Jinak by to znamenalo konec lučních chovů. "Takovému znečisťování není možné zabránit. Kdyby se pořád počítalo s pokutami, pak by krávy už nechodily na louku, ale rovnou k řezníkovi." Doplnil, že sedlák musí ovšem udělat všechno pro rychlé odstranění nečistoty.

Werner Grünbauer, starosta Pählu a sám zemědělec, řekl, že v žádném případě nevede k pokutě každé znečistění silnice. V tomto případě by ale člověk vůbec nemohl na vozovku, aniž by šlápl do trusu. "Míra byla jednoznačně a jasně překročena. Proto okresní úřad, u kterého si občan stěžoval, vyzval k jednání…"

Našli blatnici skvrnitou

Město Bamberg se těší z nálezu vzácné žáby, píše DK. Jeden amatér objevil v nedávno renaturované části jezerního potoka ve městě larvy této "česnekové ropuchy", která byla v Bambergu zaznamenána naposledy před 25 lety.

Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) se vyskytuje v širokém pásu od západního Německa po Kazachstán včetně ČR. Klade vajíčka do provazců o délce zhruba 40–60 cm, které samice namotává na stonky vodních rostlin v hloubce kolem půl metru. Velmi nápadní jsou pulci, dosahující velikosti 8,6 až 18,2 cm (vzácně i více – v roce 2000 byl u Čermné nad Orlicí pozorován jedinec o velikosti 22,6 cm). Je-li vyplašena, vydává hlasité zvuky a vylučuje výměšek, který páchne po česneku, píše o ní Wikipedie.

Žabička s odérem po česneku.Zdroj: Deník/Chovzvirat.cz

Anton Bruckner doplul

Parník Anton Bruckner míří po lineckém Dunaji do posledního cíle, do loděnic k sešrotování. Jeho sanování by stálo na pět milionů eur.

Loď byla postavena v roce 1976 v Řeznu a nejdříve se jmenovala Bavaria. V letech 1982/83 byla prodloužena a nově motorizována, obdobně i v letech 1986/87 a 1995/96. Patřila k dunajské výletní plavbě Wurm + Köck v Pasově. Tehdy byla 72,72 metru dlouhá a 8,09 metru široká, měla ponor 1,1 metru a mohla přepravovat až 750 cestujících (v posledku 600). Dva motory měly výkon po 226 kW. Později byla loď přejmenována na Antona Brucknera a v reklamě lákala na císařskokrálovské prostředí a luxusní křišťálová světla. Když se rekonstrukce ukázala být příliš nákladná, rozhodli se majitelé z rejdařství Regina Danubia loď sešrotovat - jako první plavidlo této firmy. Letos v létě ji přepravili do Lince k likvidaci. "V roce 2024 bude Linec slavit 200 let skladatele Antona Brucknera. Jeho jmenovec z vody už se toho nedožije," píší OÖN.

Na poslední plavbě Lincem.Zdroj: Deník/OÖN