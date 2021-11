Od 1. února má v Rakousku začít platit povinné očkování. Nedodržení bude stíháno správním řízením. Prezenční výuka ve školách končí, ale bude nabídnuta těm, kteří ji potřebují. Špičkové sportovní události se mohou konat dál, ale zatím bez diváků. Masový sport jde kompletně "k ledu".

Ve čtvrtek ohlásily úřady nový denní rekord 15 145 nákaz za 24 hodin a 55 mrtvých. V nemocnicích leželo 2787 pacientů, z toho na intenzivkách 498. "Loni 25. února byli pozitivně testováni první dva lidé. 632 dnů poté je prokázáno 1 011 465 infekcí," píší OÖN. Aktivně stůně 131 961 osob. Sedmidenní incidence stoupla ve čtvrtek na 988,7.

V Horních Rakousích přibylo za den 5604 pozitivních na 210 079, incidence v zemi je 1591,10 na 100 000 obyvatel. Stůně 31 777 lidí. Dosud na covid zemřelo 2013 lidí.

"Už nemáme žádný prostor," řekl zemský hejtman Thomas Stelzer a oznámil od pondělka lockdown. Občané mohou vycházet z domu jen do zaměstnání a pro nutné potřeby, prezenční výuka se má zastavit, ale rodiče, kteří z pracovních důvodů o děti nemohou pečovat, je mohou do škol přivést.

V Bavorsku mohou být kulturní a sportovní akce jen maximálně před 25 procenty kapacity hlediště. Povinné je potvrzení o 2G plus negativní test. Na tři týdny zavírají kluby, diskotéky, bary a šenky. Incidence v zemi stoupla v pátek na 625,3 a je nejvyšší v celé SRN. Následují Sasko 593,6 a Durynsko 585,4.

Doživotí Lotyšům za vraždu

Zemský soud v Linci uložil dvěma Lotyšům doživotní tresty. Loni 23. září zbili v pokoji hotelu Mama Muh v Linci 50letého krajana Sergeje E., polili ho rumem a zapálili (náš web informoval). Třetí obžalovaný vyvázl s dvouletým trestem za těžké ublížení na zdraví.

Podle obžaloby přijela skupina loni v září do Lince, aby tu "vyprala" peníze. Všichni za sebou měli kriminální kariéru, oběť a jeden z obžalovaných seděli i za vraždu. Kritického večera po požití značného množství alkoholu se pohádali a poprali. 48letý obviněný krajana držel a ostatní ho bili a kopali. Pak jeden po druhém odešli, ale dva se podle obžaloby vrátili pro potraviny, zraněného polili vysokoprocentním alkoholem a zapálili, "aby ho odstranili". Jejich krajan utrpěl popáleniny druhého a třetího stupně na 40-50 procentech těla a zemřel v nemocnici po měsíci na multiselhání organismu. Pachatelé druhý den po činu se pokusili zřídit si konto v bance.

Obžalovaní nechtěli mít s ohněm nic společného a částečně přiznávali ublížení na zdraví, ale senát dva z nich ve věku 45 a 47 let uznal vinným i vraždou bezmocné oběti.

Zneužívali vlastní dceru

Zemský soud v Klagenfurtu uložil vysoké tresty manželům, kteří po léta zneužívali a znásilňovali vlastní dceru. Muž dostal patnáct let, žena už pravomocně dvanáct. Na případ upozornila učitelka poškozené, která jí řekla, že se musela dívat, jak maminka s tatínkem dělají děti, a zapojovat se… Podle znalců obžalovaní věděli, co dělají. Obžalovaná měla poruchu osobnosti, jejímu muži diagnostikovali pedofilii a narcistickou osobnostní poruchu.

Tresty českým lupičům

Brutální přepadení rodiny obchodníků s klenoty 15. srpna 2019 v Kopplu projednával salcburský soud od června. Nyní vyhlásil rozsudek - dva obžalovaní Češi ve věku 43 a 40 let jsou vinni těžkou loupeží, vyděračským únosem a žhářstvím. Starší dostal 20 let, mladší 18,5 roku.

Při jejich "home invasion" zažili 41letý muž, jeho 35letá manželka, děti ve věku dva a čtyři roky a au-pair z Jižní Ameriky martyrium, píší OÖN. Tři maskovaní muži k nim vtrhli otevřenými dveřmi terasy vily a rodinu chystající se na dovolenou ohrožovali pistolí. Muže zmlátili a zkopali, dospělé svázali a ženu vyzvali k vydání šperků a hodinek z trezoru. Později se ukázalo, že měly hodnotu 150 000 eur.

Pak ženu donutili, aby z prodejny, ten den uzavřené, s nimi vyzvedla další šperky a drahé kameny. Ostatní naložili do auta rodiny, muže s au-pair do kufru, zapálili dům a s rukojmími odjeli. Na vile vznikla škoda za půldruhého milionu eur.

Auto, kterým unikali, ale zůstalo stát v lese. Rodina ze Salcburku, která byla na procházce, zpozorovala oheň, ve kterém lupiči něco pálili, a chtěla zavolat policii. Jeden z pachatelů jim to "rozmluvil" čtyřmi výstřely do vzduchu, svědkům sebrali mobily a utekli k ruksaku, který měli uložen opodál. Tam se převlékli do sportovního a na horských kolech odjeli.

Vyšetřovatelé vyhodnocovali kromě jiného 120 stop zajištěných na místě činu. Srovnání DNA v evropské databance našlo šest shod s genetickými otisky 43letého muže, například na čelovce, která byla nalezena v lese poblíž auta, kterým pachatelé odjížděli, na kanystru s benzínem, kterým byl dům rodiny zapálen, na uzávěru minerálky a kusu látky. DNA 40letého podezřelého se našla rovněž na petce a na látce nalezené v ohništi u zmíněného auta. Na obrazu z bezpečnostní kamery nedalekého hostince je vidět odjezd dvou mužů na horských kolech - jeden je velmi podobný prvnímu obžalovanému a tetování na paži druhého je velmi podobné kerce jeho kolegy.

Mladší byl zadržen loni 9. prosince v Praze a vydán do Rakouska. Se spoluobžalovaným se poznali ve vězení v letech 2009-11. Druhý do roku 2012 seděl za přepadení banky. Starší, pracující jako zprostředkovatel práce a řidič, byl v dubnu 2019 podmíněně propuštěn z víceletého vězení. V listopadu 2019 byl zadržen v Praze a vydán do Salcburku.

Sporná reklama dostala cenu

Turistický reklamní spot Linz ist Linz, který po zveřejnění v srpnu byl mnohokrát kritizován zejména oficiálními místy, získal při "Cannes Corporate Media & TV Awards 2021" Zlatého delfína, píší OÖN. V soutěži bylo posuzováno 900 hospodářských filmů, dokumentů a produkce médií ve 39 kategoriích. Absolutním vítězem se stal film o potížích péče v Německu. Linecký snímek měl na youtube víc než půl milionu uživatelů.

Titutlek sporného Lince…Zdroj: Deník/OÖN

Muzeum klobásy

Nejmenší, ale také nejslavnější německá klobása, norimberská, má od čtvrtka v norimberském Starém Městě vlastní muzeum, píše DC. Na sto metrech čtverečních připomínají historické obrázky a exponáty více než 700letou historii produktu a informují o výrobě a recepturách. Klobása je od roku 2003 jako regionální specialita pod zvláštní ochranou Evropské unie a řadí se po bok pojmů Champagner a Parmaschinken. Od té doby se klobása Bratwurst, většinou určená ke grilování, takto může nazývat jen ta vyrobená v Norimberku, dlouhá sedm až devět centimetrů a váží 20 až 25 gramů, popisuje deník. Po obdobném muzeu klobásy v durynském Mühlhausenu je norimberské druhé v Německu, "kde jde o vuřt", píše DK.

Ňam! Ilustrační foto.Zdroj: Deník