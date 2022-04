S osmičlennou posádkou mířili na Kanárské ostrovy, Kolumbii a přes panamský kanál do Kostariky. Zpátky do Evropy pluli přes Bahamy, Azory a Den Haag do Emdenu. Doprovázeli je tři učitelé. Odborné předměty byly spojeny s praxí, matematika a zeměpis například s nautickou výchovou.