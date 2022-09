V sobotu bude mezinárodní bodovací soutěž, k níž své krávy přihlásilo 48 chovatelů sedmi zemí. Kvalifikace začne ve 13 hodin v aréně kompetenčního centra. Tři postoupí do večerního programu finále světového poháru zhruba od 21 hodin. Pořad doplní prezentace šlechtitelských stanic, soutěž mladých chovatelů a elitní aukce geneticky nejlepších býků, krav a embrií od 21.30.

V neděli proběhne po žehnání dobytku od 9.30 volba spolkové šampionky z předvedených sto nejlepších a nejhezčích strakatých krav Rakouska v kompetenčním centru v Galgenau. Představena budou i vítězná zvířata soutěže mladých chovatelů.

V 10 hodin začne ve stejném areálu také tradiční "slavnost hovězího". Rakouský mistr grilování Thomas Wieser a jeho tým budou od 11 hodin připravovat prémiový CultBeef a udit špičkové hovězí. Svůj program budou mít na slavnosti i děti, mj. s tlučením másla od 10 do 15 hodin. Večer zpestří žongléři skupiny Jonglissimo z Hellmonsödtu. Více informací z branže www.fleckvieh.at.

Hrad plný starých řemesel

Na hradu Piberstein bude o víkendu vždy od 10 do 17 hodin tradiční trh řemesel, k němuž míří 70 vystavovatelů. Nebudou jen prodávat, ale předvedou i práci - vázání košťat, pletení košíků, kování či tkaní. Své umění ukáže i mladý řezbář motorovou pilou. Návštěvníci tu budou moci pořídit výrobky uměleckých řemesel, ale třeba i ručně dělaná mýdla, krejčovskou samovýrobu atd. K zakousnutí budou speciality regionu jako koblihy, své produkty nabídne vinař z Mühlviertlu, a bude i co poslouchat - v sobotu třeba hospodskou muziku z Vorderweißenbachu, v neděli dopoledne kapelu Helfenberg Blech, odpoledne Ahorner… Vstupné 2,50 eura bude investováno do údržby památky.

Na hradě bude živo!Zdroj: Deník/OÖN

Nekoupíte si lodičku?

Aukční dům Karner & Dechow v St. Pöltenu (informace na sales@karner-dechow.at) nabízí od 11. srpna v internetové aukci motorovu loď Theodor Körner, postavenou v roce 1965 v loděnici Korneuburg. Je dlouhá 85,53 metru a široká 15,98 metru, s ponorem 1,8 metru a výtlakem 1300 tun. Má dva naftové motory Mitsubishi s výkonem 1500 kW. Nabídka popisuje i nedostatky - od roku 2019 není v provozu, paluba propouští na více místech vodu, nefunguje topení, elektronika je částečně defektní, loď velmi potřebuje opravu, není schopna plavby. Ve středu 31. srpna kancelář evidovala 90 nabídek, nejvyšší na 125 000 eur. Cena byla nově zvýšena na 127 500 eur.

Parníček k mání.Zdroj: Deník/OÖN

Pustí soupeři svou půlku vstupného

Ve středu večer se v prvním kole Německého poháru ve fotbalu utkají třetiligová Viktoria Köln a mistr Bayern (20.45 vysílá ARD). V poháru soupeři dostávají obvykle každý polovinu příjmu ze vstupného. V tomto případě se ale mnohonásobný mistr z Mnichova svého podílu zřekl. "Viktoria má 110 let dlouhou tradici a patří k pevným velikánům německého profesionálního fotbalu," řekl prezident Bayernu Herbert Hainer. "Mnoho klubů trpí následky pandémie a FC Bayern je odjakživa znám podporováním klubů v nouzi." Ředitel Kölnu Eric Bock poznamenává: "To je při utkání takovéto velikosti všechno jiné než samozřejmé a v německém fotbalu jedinečné. Bayern tímto gestem znovu zvýrazňuje své výjimečné postavení."

26. usmrcení ženy?

V Bludenci byla v úterý večer smrtelněn zraněna nožem před svým domem 32letá žena. Zemřela na místě. Nedaleko policie zadržela 36letého podezřelého manžela. "Jde o 26. usmrcení ženy nebo dívky v tomto roce," napsal Donaukurier.

Linec o Vánocích nezhasne

Při rostoucí ceně elektřiny město Linec už stáhlo osvětlení "na efekt". Dotčené budovy nyní svítí jen od nástupu tmy do nejpozději 23 hodin, ráno nejsou osvětleny od pěti do osmi hodin. Město ale nehodlá omezit vánoční parádu. "Spotřebuje tak málo energie, že tato tradice má pokračovat," řekl starosta Klaus Luger. Náklady na montáž reklam - 300 000 eur - zůstanou, na spotřebu energie, naposledy 6000 eur, budou nejspíš navýšeny, ale "přehledně a únosně", jak řekl Luger.

Vánoční osvětlení se stará o vřelou, citovou a příjemnou atmosféru, obzvlášť v této vypjaté době, míní. "Kromě toho tak přispíváme k tomu, že na ulicích města bude i v době chladu něco života." Náklady kopírují sazby z roku 2012 a není plánováno jejich přenášení na občany.

Zámek na známce

Novou sérii zvláštních poštovních známek Německé pamětihodnosti zahájil zámek Neuschwanstein v Allgäu jako jedna ze světové nejznámějších památek a symbol Bavorska, jak řekl ministr domova Albert Füracker. "Jedná se jaksi o dotatečný dárek k narozeninám ,Pohádkového krále´ Ludwiga II.," dodal. Stavba byla zahájena 1868 a nebyla nikdy dokončena. Zámek byl veřejnosti zpřístupněn 1. srpna 1886. Známka s hodnotou 85 centů bude od 1. září v prodeji na všech obvyklých místech. Série navazuje na památkovou řadu z let 1987-2004.

Zámek do alba.Zdroj: Deník/DK