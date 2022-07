54letý Čech vstoupil do zařízení třidičky dřeva poté, kdy přestala pracovat nejspíš kvůli technické závadě. Když byl uvnitř, z neznámých důvodů se znovu dala do chodu. "Muž byl zaklíněn v oblasti nohou a pravděpodobně těžce zraněn," uvedl list ze sdělení policie. Byl ošetřen lékařem záchranné služby a přepraven do nemocnice.