Přes sto uměleckých skupin z celého světa předvádí akrobacii, tanec, magii, komediální vystoupení, ohnivá show atd. Program trvá až do sobotních 23 hodin.

Jiní zase demonstrují

Demonstranti za ochranu klimatu ze skupiny Poslední generace v tomto roce zablokovali v Německu už stovky silnic, informuje Donaukurier. V Berlíně bylo těchto shromáždění 149, v Hessensku 34, v Bádensku-Württembersku 17, v Bavorsku osm, v Sasku pět, v Brandenbursku čtyři, v Severním Porýní-Vestfálsku a v Brémách po třech. Hamburk hlásil 213 "akcí" této skupiny, do nichž patří i blokády. Jen v Berlíně bylo při protestech zadrženo 310 účastníků a zahájeno 67 trestních řízení. "Zejména v hlavním městě způsobili demonstranti, kteří si často přilepovali ruce k asfaltu, značné překážky v profesionální dopravě. Minulý týden skupina oznámila přerušení blokád v létě, na podzim mají pokračovat," uvedl list.

Od sousedů: Horská služba Horních Rakous pomohla už 15 Čechům

Generální tajemník CDU Mario Czaja požaduje tvrdší zásahy proti těmto demonstrantům. "Stejně jako chuligáni by měli být také už před avizovanými akcemi důsledně preventivně zadržováni na tak dlouho, jak je možné," řekl.

Duhová vlajka na Bundestagu

Statisíce účastníků očekávají pořadatelé sobotní Christopher Street Day v Berlíně. Významné vyjádření k akci symbolizující "komunitu napříč" a toleranci poskytl Bundestag, sídlo zákonodárců, hned ráno, kdy poprvé v historii nechal vyvěsit na budově duhovou vlajku se šesti barevnými pruhy, symbol tohoto hnutí. Od rána vlaje na jihozápadní věži budovy Reichstagu, dvě další mají být vytaženy na východním a západním portálu. "V dubnu ministerstvo vnitra oficiálně povolilo, že duhová vlajka smí být vyvěšena při určitých příležitostech před služebními spolkovými budovami nebo na nich. Prezidentka Bundestagu Bärbel Basová (SPD) oznámila vyvěšení vlajky na Reichstagu v červnu, aby svou viditelností zdůraznila přihlášení se k různosti," píše list.

Utopení bojového psa…

Ve čtvrtek poránu našla kolemjdoucí žena poblíž čističky u Riedlingenu (BW) v Dunaji utopeného psa, pravděpodobně amerického stafordšírského teriéra. Alarmovaní hasiči a policisté ho z řeky vytáhli a zjistili, že na vodítku je upevněn asi pětikilogramový kámen. "Plemeno je v řadě zemí, také ve třinácti spolkových v SRN, zařazeno mezi nebezpečné," uvádí DK. Policie věc vyšetřuje.

Pustili ženy na pstruhy

Rybářský den v Memmingenu, sledovaný tisícovkami diváků, byl dosud vyhrazen mužům. "Tuto sobotu naskákaly do městského potoka k lovu co největší ryby na základě soudního rozhodnutí i ženy," napsal DK. Vysvětluje, že od roku 1931 spolek založený v roce 1900, který tuto slavnost organizuje, ženy z této tradice vyloučil s argumentem dodržení staletých zvyků (náš web informoval). Po loňském výroku místního soudu, že tak své členky bez pádného důvodu staví do horší pozice než muže, normu změnil.

Od sousedů: Rakousko zarůstá lesy

DK uvedl, že žalovala Christiane Renzová, místní občanka a dlouholetá členka spolku. "Je podle klubu také jedinou ženou, která se letos vedle asi 1200 mužů oficiálně lovu zúčastní. Sama k tomu řekla, že mnoho žen a dívek se rozruchu obává. "Doufám ale, že si jich pár v příštích letech troufne, když budou mít chuť," dodala.

Akce navazuje na tradici vychytávání městského potoka jednou za rok k vyčištění kanálu. Historii lze vysledovat od 16. století.

Memmingeren Zeitung průběh dne flešoval. Zaznamenal tak, že Christiane Renzová vylovila dvě ryby, tak malé, že je k oficiálnímu vážení nenesla. Potok byl "sloven" v 8.45 hodiny. V 11 hodin byl korunován "rybářský král Memmingenu" - 28letý Luca Wassermann vytáhl dvoukilový kus. Druhého nejtěžšího pstruha o váze 1720 gramů dostal 62letý Peter Joachimsthaler, třetího (1640 gramů) 25letý Lukas Pistl. Chytalo 1150 rybářů! Kolik z nich bylo žen, výslovně uvedeno nebylo, ale dalo se vyčíst, že do vody vlezla jen Renzová.

Kdo ukradl "Lesního mopse č. 20"?

Rodné město humoristy Vicco von Bülowa alias Loriota (1923-2011), Brandenburg na Havelu, postavilo svému slavnému rodákovi památník, rohaté "lesní mopsy" z jeho skečí, které jsou tu doma, píše DK. Teď z městského centra zmizela si 50 centimetrů velká bronzová figura číslo 20, jeden z 27 "mopsů" rozmístěných po městě k německé zahradnické výstavě 2015.

"To nemohl udělat Loriotův fanoušek," míní ředitel městského marketingu Thomas Krüger. Na prázdné místo u Kateřinského kostela, kde byl psík upevněn do betonu, nechal postavit smuteční oznámení na bílé růži, položené na dlažbu. "Policie žádnou stopu po zloději ani po soše násilně odmontované v sobotu 16. července nemá. Město vypsalo odměnu 250 eur za informaci."

Od sousedů: Verbují ošetřovatelky na Filipínách

List dodává, že "krátkohubý" mops byl pokládán za Loriotova oblíbeného psa. Je kontroverzní, jedni jej mají jako kult, druzí kritizují jeho šlechtění. Loriot sám kdysi řekl: "Život bez mopse je možný, ale nemá smysl." V jedné skeči referoval o "zdivočelém lesním mopsu".

Jednoduše nahradit se číslo 20 nedá. Forma k jeho ulití už neexistuje, říká Krüger. Ve městě se 72 000 obyvateli ale budou pocty čestnému občanovi Loriotovi připomínáním jeho "dítěte" pokračovat. V roce 2024 by město rádo uspořádalo Německé setkání mopsů. Ten slavný "lesní č. 20" ale asi zůstane ztracený navždy…

Žákyňky pro nemocné rakovinou

Tři dny prodávaly tři žákyně obchodní školy v Linci vlastnoručně upečené pečivo, aby výtěžek mohly věnovat na péči o nemocné rakovinou, napsaly OÖN. Nasbíraly takto přes 1000 eur pro paliativní stanici St. Louise řádové kliniky Milosrdných sester. Poděkovali jim zleva Elisabeth Bräutigamová, lékařská ředitelka kliniky, a vedoucí stanice David Fuchs.

Od sousedů: Šedesát BMW musí do šrotu, dostaly ránu od troleje