Čtenáři PNP vytáhli ze svých alb zajímavé historické fotky o množství sněhu. Na snímku z roku 1963 jde Martha Birchenederová obcí Schöllnstein v Iggensbachu, okres Deggendorf, do práce do Reiternu…

Pasov - Ursula Stanglová v Altdorfu zahájila jako první v okrese Landshut pohřbívání zvířat, napsala PNP. Snaží se ulehčit lidem rozloučení s nimi. Ostatky přebírá z domu nebo od veterináře. Mohou být uloženy na zvířecím hřbitově, nebo zpopelněny. Pak mohou být umístěny i doma.

Od sousedů: Chystají zase stavbu sněhuláka obra

Klientům nabízejí elegantní tmavočervené urny, růžové pyramidky s otisky tlapek nebo moderní dřevěný design. V jedné urně umístili semínko stromu, který pak vyrůstá, říká majitelka. Kdo si přeje památku, může si u nich nechat zhotovit 3D-otisk tlapky, nebo diamant z popela - cena začíná u 1300 eur, podle velikosti může dosáhnout až 20 000.

Ursula Stanglová nabízí i "předpéči" - kromě naplánování, jak zvíře má být pohřbeno, také rozhodnutí, kde má žít případně po smrti jeho páníčka. "Přihlížíme k tomu, aby bylo zprostředkováno do dobrých rukou a nemuselo žít v útulku zvířat," tvrdí Stanglová. Na snímku je její pohřební služba v Altdorfu.

Sbližují seniory s mladými imigranty

Spolek "Leb bunt", Žij pestře, dává dohromady jako partnery dopisování starší německé občany a mladé přistěhovalce. "Umění psát dopisy už lidé zapomněli," říká Chiara Ridolfi (42), sama imigrantka. Mnozí snad ne doslova, ale nemají nikoho, komu by mohli napsat. Spolek jim nabízí možnost.

Od sousedů: Ukradl rafiku hodin, kobylky na lineckém talíři a vysavač útěkář

Zájemce vyplní dotazník, uvede něco o sobě, záliby, zájmy, dosavadní činnost, země, ve kterých žil, a témata, o kterých by chtěl komunikovat, případně ta, ke kterým by se nechtěl vyjdřovat.

"Leb bunt" najde odpovídající partnery a zašle jim "uvítací balíček" s informacemi, dopisními papíry, obálkami a portem pro první tři dopisy. "Adresát pak musí už jen sáhnout po tužce, sebrat myšlenky a samozřejmě čitelně psát," dodává Donaukurier.

Pro migranty je to podle Leb bunt výborná příležitost k vylepšení psané němčiny a pro seniory, kterým korona omezila kontakty, je to možnost něco dělat, angažovat se, navázat nové známosti.

Když Chiara Ridolfi jako někdejší textařka reklamní agentury přišla před dvěma a půl rokem z Itálie do Mnichova a začala se učit německy, narazila na Leb bunt a jeho projekt "Hallo", odstartovaný v roce 2018 jeho zakladatelkou Lisi Brizuelovou z Argentiny. Stará se o interkulturní, přesgenerační kontakty, chce starší lidi a mladší přistěhovalce povzbudit k aktivní účasti na společenském životě, působit proti osamění.

Od sousedů: Choulostivé téma - nacisté a lyžaři

Setkání mladých a starších z rozdílných kulturních kruhů, s různými jazyky a životními zkušenostmi má odbourávat předsudky, podporovat toleranci a přinášet ocenění hodnot obou skupin. Cílové skupiny nachází spolek především v mnichovských seniorských centrech a online fórech, a v organizacích migrantů. Pracuje s nimi při kulturních odpolednech, procházkách a večerech kvízů, buď ve skupinách, nebo v "tandemech".

Takovou "tandemovou" partnerku našla Ridolfi v Elke Tiemeyerové (79), dříve inženýrské asistentce, která léta vedla literární skupinu a byla patronkou čtení školních dětí. Jednou týdně se setkávaly, mluvily o literatuře, pěstování květin a vylepšovaly tak Ridolfinimu němčinu. Za pandémie si alespoň píší, často s vylisovanými květinkami v obálkách…

Vzrušení kolem papeže Benedikta

V odezvě na aféru kolem zneužívání, která zatěžuje i bývalého papeže Benedikta XVI., odstartovalo biskupství v Řeznu "výstupní telefon", který bude fungovat do 15. února, informuje Donaukurier. Chce jím oslovit lidi, kteří po zveřejnění výsledků zkoumání ke zneužívání v arcibiskupství Mnichov a zpráv kolem emeritního papeže "mají potřebu rozhovoru" a zvažují vystoupení z církve.

Od sousedů: Kvete babičkovská služba. A v Německu nabízejí pohřby do moře

Znalecký posudek ukázal, že případy sexuálního zneužívání dětí v arcibiskupství "nebylo po desetiletí přiměřeně projednáno". Bývalým arcibiskupům Friedrichu Wetterovi a Josephu Ratzingerovi, dnes Benediktu XVI., zpráva vytýká osobní chybné chování ve čtyřech případech. Podle posudku bylo nejméně 497 dětí a mladistvých v letech 1945-2019 sexuálně zneužito 173 kněžími, devíti diakony a dalšími spolupracovníky církve. Černá čísla jsou ovšem mnohem vyšší… (Benedikt učil před nástupem do úřadu arcibiskupa na Univerzitě v Řeznu a je čestným občanem města, uvádí DK.)

K aféře se v neděli obsáhle vyjádřil na blogu pasovský biskup Stefan Oster. Velmi osobní text psal jako privátní osoba a není k němu připojeno žádné sdělení biskupství, poznamenává DK. V poslední větě Oster uvedl: "(Benedikt) je v mých očích, a i pro pasovskou církev, stále jedním z velkých synů - a zůstane jím."

Oster se diví "mediálně tak nafouknutým příběhem údajné lži 94letého muže". Upozorňuje, že už v obsáhlé biografii Benedikta z pera Petera Seewalda se zjišťuje, že arcibiskup Ratzinger byl při rozhodujícím zasedání, při němž v Mnichově přijímali v roce 1980 "zneuživatele" H. z diecéze Essen. Arcibiskup odsouhlasil, že by se H., který opakovaně zneužíval děti, "mohl" v Mnichově podrobit léčení. To podle Ostera dokumentuje Benediktovu účast na řešení dlouho předtím, než ji prezentoval znalec Ulrich Wastl ve svém posudku světové veřejnosti jako novinku. Při onom zasedání podle Ostera "nešlo o nasazení H. do duchovní péče", ale o jeho léčení. Dotyčný duchovní byl později znovu péčí o věřící pověřen.

Od sousedů: Hasiči lovili auto ze zamrzlého jezera. A končí lockdown

Pasovský biskup pokračuje, že v 82stránkovém vyjádření k posudku podepsaném Benediktem stojí, že na zmíněném zasedání nebyl. Pro Ostera "to byla fatální chyba", protože tak mohl být Benedikt usvědčen z nepravdy při jedné z rozhodujících záležitostí. "Benediktova korektura o absenci zlého úmyslu a o ,přehlédnutí při redakčním zpracování´ zvýrazňuje, že se emeritní papež očividně spoléhal na spolupracovníky, kteří v rozhodujícím bodu udělali rozhodující chybu." (Benedikt, který dnes žije ve vatikánském klášteře Mater Ecclesiae, pak uvedl, že ho to velmi bolí a že prosí o omluvu této chyby.) Oster pokračuje: "Příliš jsme my všichni byli a jsme také součástí systému, a arcibiskup Ratzinger jím byl také. V tomto systému nebyl obecně dlouho skoro žádný zájem o konkrétní osud lidí postihnutých zneužíváním, a sotva bylo nějaké vědomí o jejich příbězích."

V pondělí Benediktův osobní sekretář Georg Gänswein, arcibiskup kurie, uvedl v privátním vyjádření pro portál "Vatican News", že emeritní biskup vypovídal ve vyjádření k posudku ještě minulý týden nepravdu. Rozvinul, že tehdy nebylo rozhodováno o nasazení zmíněného kněze do duchovní péče, ale byla jen vyslovena prosba, aby mu bylo během léčení v Mnichově umožněno ubytování.

19. ledna sekretáři Benedikt XVI. popřel, že by byl upozorněn jedním z bývalých kněží na zneužívání dětí v řádu přísně konzervativních Legionářů Kristových. Tehdy v roce 2004 byl kardinál Ratzinger prefektem vatikánské kongregace, která se kromě jiného zabývala zneužíváním. Nejznámnějším pachatelem byl zakladatel tohoto řádu Marcial Maciel Degollado (1920-2008). Měl zneužít přinejmenším 60 dětí a mladistvých. Kromě toho porušil celibát, plodil děti a vedl tak dvojí život. Benedikt proti němu vedl začátkem roku 2005 řízení. Vyšetřovatel Charles Scicluna hovořil v USA a v Mexiku s obětmi a protokol s listinou svědků přivezl do Říma, kde se s dokumenty seznámil i Benedikt XVI., tehdy už papež. Podle Gänsweina vyšetřování důsledně pokračovalo a vedlo "k veřejnému objasnění zneužívání a obsáhlým sankcím".

Od sousedů: Hasič chytil do náruče padajícího psa, který uvízl na střeše

Jak DK napsal, při objasňování zneužívání v arcibiskupství nebude podle spolkové vlády užito žádné zvláštní církevní právo. Státní zastupitelství v Mnichově vede už několik desítek šetření obvinění.

Předsedkyně bavorského sněmu Ilse Aignerová v pondělí řekla, že má za zásadní otázku, zda je vůbec možné, že církev může při objasňování "samopůsobit". Je podle ní třeba mluvit i o lhůtách promlčení sexuálního zneužití. "U vražd žádné nejsou. Právem. Myslím, že se o tom musíme bavit i v této otázce," uvedla.

Obraz kočky vynesl 10 500 eur

Dar 10 500 eur dostal útulek zvířat v Rottal-Innu. Největší díl přinesla aukce obrazu od Peteho Kilkennyho, který umělec nechal vydražit pro dobročinný účel. Příklep získala Renate Dorfnerová z Burghausenu.

"Předpříběh" cenné pomoci začal koncem minulého roku, kdy firma KKL z Hebertsfeldenu poskytla útulku 500 eur a řadu věcných dárků. Akci iniciovala zaměstnankyně domova Nathalie Doblerová z Pfarrkirchenu, které domov vyléčil před několika lety kočičku. Přesvědčila i šéfa zařízení Maximiliana Pengera z Tüßlingu a ten přivedl "na palubu" anglického malíře Peteho Kilkennyho ze Salzachu, pro kterého jsou obrazy zvířat marketingovou značkou. Bez dlouhého váhání poskytl portrét kočky "Choupette" o rozměru 1,8x2 metry. Podle autora patřila předloha zemřelému Karlu Lagerfeldovi.

Renate Dorfnerovou, pokladní klubu chovatelů malých zvířat B82 a členku týmu pečujícího o ibise skalní, zaujal tento olej už před dvěma roky v Kilkennyho galerii v Burghausenu - připomínal jí jejího kocoura Lea. Nabídla za něj uspořených 10 000 eur a získala příklep…

Oficiálně převzala obraz před domovem zvířat v Benku. Kde jedno bude viset, ví už teď - její dvojče staví v Schönbergu v Bavorském lese dřevěný dům, na kterém bude mít také podíl. Tam bude mít Choupette po nastěhování koncem tohoto roku své čestné místo. Do té doby pro ni opatruje jejího kocoura autor ve svém studiu v Tittmoningu. "Jinak také pracuje na aukci, která chce upozornit na lidi upadlé v důsledku pandémie do hospodářských potíží," dodává PNP.

Hromnicemi začíná nový rok zemědělců

2. února jsou Hromnice, svátek vítající přicházející jaro. Je také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem třeba svěcenými svícemi, takzvanými hromničkami, které se pak během bouřek dávaly do oken. Vstoupil do pranostik jako „Na Hromnice o hodinu více“, tedy že jejich den je o hodinu delší než v době zimního slunovratu (zpravidla 21. prosince, kdy má jen 7:50 hodiny, zatím co 2. února 9:03 hodiny, a od středy se prodlužuje denně o čtyři minuty).

V křesťanském kalendáři je 2. únor označen Mariä Lichtmess, jinak také Mariinou očistou, jak se říkávalo dřív. Je 40. dnem po narození Krista. Maria, do té doby podle židovské víry "nečistá", s ním musela do chrámu představit ho Bohu, kterému podle staré tradice náležejí všichni prvorození synové a musejí být rodiči z jeho rukou "vykoupeni".

Definitivně tímto dnem končí Vánoce - rozebírány jsou jesličky, stromky jsou vynášeny z kostelů a pokojů, doznívají vánoční písně, a také začíná nový náboženský rok svěcením svíček, které rodiny přinášejí k obřadu do kostelů, a světelnými procesími. Poprvé je nařídil císař Justinian I. v roce 542 a tradici převzala římskokatolická církev. Mariä Lichtmess byl do 1912 zákonným svátkem v Bavorsku, dnes není dnem volna nikde v Německu.

Pro zemědělství byl Mariä Lichtmess důležitým datem - k tomu dnu měli sedláci mít ještě na skladě alespoň polovinu zásoby zimního krmení. Tradičně jím začínaly polní práce. Končil jím "rok knechtství", děvečky a pacholci dostali zbývající mzdy a začínalo jim pár dnů "dovolené" - mohli navštívit své příbuzné a slavit společně. Také se rozhodovalo, jestli mohou dál zůstat, nebo si mají hledat s veškerým svým majetkem jiného pána.

"V Severní Americe je slaven docela jiný zvyk," poznamenává DK. Tam je 2. únor Dnem sviště. "Mýtus je odvozován od německých osídlenců USA. Říká, že probudí-li se na Mariä Lichtmess svišť ze zimního spánku, uvidí svůj stín a stáhne se polekaně zpátky, bude ještě zima. Když stín nevrhne, přijde jaro," píše list. Pro tuto prognózu je příslušný svišť Phil v Punxsutawney v Pennsylvánii. Už víc než sto let tam úřadující prezident svazu chovatelů tahá tohoto hlodavce ráno při východu slunce z doupěte, aby bylo jasno, jak bude.

Opravdu trvalé balení

Od loňského jara používají hornorakouští producenti mléka aktuálně nejtrvanlivější balení svých produktů. Šéfem jejich svazu je Johannes Strobl ze St. Lorenzu, partnery jsou PET-MAN, Greiner Packaging a Starlinger viscotec.

Od Vánoc plní mléko pro školy do stoprocentně obnovitelných kelímků z recyklovaného PET materiálu. "Jeho zvláštností je, že z něj mohou být nekonečně dlouho vyráběny nové nádobky," říká Strobl. Dodávají do více než 80 škol a školek v Solné komoře, v Solnohradsku a oblasti Braunau. Stroblovi mají 30 krav, do škol a školek dodávají denně 1800 "petek". Prázdné jsou shromažďovány zpátky, drceny, očistěny a vyrobeny nanovo…