K pokrytí domácí potřeby muselo být dovezeno kromě jiného tři miliony tun obilí, 743 000 tun ovoce, 450 000 tun rostlinného oleje a 981 000 tun brambor. "Jen domácí víno stačilo k plnému pokrytí spotřeby," poznamenávají OÖN.

Zdarma opravovali kola

Dílna Rad.Werk.Stadt linecké Volkspartei posloužila letos opět více než tisícovce zájemců o bezplatné prohlídky a opravy jízdních kol. Ty nabízelo od konce března do konce dubna jedenáct stanovišť.

Zvedali ručně

"Růčo", jak se na stavění májky sluší, vztyčili svůj strom na Hlavním náměstí v Linci v rámci oslavy 800 let města Eferdingu, který májku hlavnímu městu letos daroval.

V Linci to šlo s májkou hladce…Zdroj: Deník/Volksblatt

V hornorakouském Lambachu při sobotním stavění zase májka spadla. Sousedům to exkluzivně napsal pasovské deník PNP. Otiskl zprávu na hasičském facebooku o "kradení májky trochu jiným způsobem". Popsal: "Mohli jsme májku postavit ne jen jednou, ale hned dvakrát. Kvůli jedné vadné žárovce na stromě se kamarádi rozhodli nechat jej spadnout, aby závadu odstranili, a perfektně ozdobený strom znovu vztyčit."

Podle listu hasiči mohli před padajícím stromem ještě na poslední chvíli odskočit. Ze zprávy rakouské televize ORF Pasovští doplňují, že při pádu se odlomil jen vršek stromu. Strom byl tedy zkrácen a zvednut pomocí jeřábu.

…v Lambachu museli nadvakrát!Zdroj: Deník/PNP

Přijedou pozůstalí ke vzpomínce?

Donaukurier otevřel s dvouměsíčním předstihem diskusi k blížícímu se dvacátému výročí leteckého neštěstí - u Überlingenu na Bodamském jezeře se v noci na 2. červenec 2002 srazila dvě letadla. Při tom zahynulo více než 70 lidí.

"Vzpomínka bude letos politikem," uvádí deník z Ingolstadtu. Jde o účast pozůstalých ruských rodin na výroční akci za současné politické situace.

"Starosta Jan Zeitler (SPD) ujistil, že budou výslovně vítáni," napsaly stuttgartské noviny. "Jejich cesta ale nebude organizována ani financována Bádenskem-Württemberskem," jak řekl mluvčí ministerstva. Není plánováno pozvání rodin od Uralu ani příspěvek na jejich cestu nebo přenocování.

Předsedkyně spolku „Mosty do Ufy“ Nadja Wintermeyerová řekla, že pro lidi v Rusku je aktuálně nejprve otázkou, jak dostat včas víza, a jak by vzhledem ke zrušeným letům cestu měli zaplatit. Spolek chce poprosit konzulát, aby žádosti pozůstalých zpracoval přednostně. Kolika lidí by se to týkalo, není ještě jasné. "V principu chtějí přijít všichni, ale ne všichni mají možnost," uvedla Wintermeyerová.

Spolek Mosty do Ufy je nazván podle ruského města, z jehož regionu pocházelo 49 dětí, které zahynuly při pádu letadla 1. července 2002 při letu na dovolenou ve Španělsku. Nad Überlingenem se tehdy krátce před půlnocí ve výšce asi jedenáct kilometrů srazily ruský letoun Tupolev s cestujícími a nákladní Boeing 757-200 společnosti DHL. Jeho kapitán Paul Philipps (47) odstartoval šest a půl hodiny předtím z Bahrainu se sedmi tunami nákladu a s kanadským kopilotem Brantem Campionim (34) na hodinu mezipřistáli v Itálii. (Podrobný popis časového sledu tragédie je na kontextwochenzeitung.de.) Všech 73 lidí na palubě včetně obou pilotů DHL přišlo o život.

Příčinou nehody byly podle spolkového úřadu technické nedostatky a lidská chyba ve švýcarské společnosti pro bezpečnost letů Skyguide. "V roce 2004 probodl jeden z pozůstalých, který při neštěstí přišel o ženu a dvě děti, 36letého dánského operatéra, který v tragický večer seděl v kontrolním centru společnosti sám a kolizní situaci zpozoroval příliš pozdě," dodává DK. Automatický kontrolní přístroj firmy nebyl v provozu… Útok před domem zaměstnance kontroly tehdy zaznamenal i náš deník. Na snímku je zničená část havarovaného stroje Tupolev na poli.

Bashkirian Airlines krátce po kolizi uplatnily požadavek 15-20 milionů dolarů náhrady za zničené letadlo, ztrátu obratu po jeho výpadku a nákladů na zajištění nové posádky.