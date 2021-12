"Rozhodcovství" mu bylo vždycky volnočasovou zábavou, při které se mohl uvolňovat. "Na hřišti byl vždycky přítelem klidné komunikace a brzkých napomínání, aby si uchoval kontrolu nad děním," uvádí list. Utkání bral jako týmovou práci: "Jako rozhodčí musíš s hráči pracovat v týmu a zároveň dbát na to, že oni jsou hlavními aktéry. Kdo by chtěl jako rozhodčí profilovat sám sebe, ten ztroskotá…"

Od sousedů: Vítězné fotky přírody

Sportovní prostředí ho oceňovalo za jasnou komunikaci a za pozoruhodnou kondici. Nezúčastnění byli vždycky překvapeni zdatností, kterou i jako 80letý z Perlesreutu týden co týden demonstruje na hřištích. "Neběhám už sice od šestnáctky k šestnáctce, ale hodí se mi zkušenosti," usmívá se. Pracuje ovšem taky na kondici, dvakrát týdně si zaběhá, nebo alespoň jednou, pokud o víkendu píská dva zápasy.

Přestat nemíní, pokračuje list. "Žádné datum pro to jsem si nestanovil. Vždycky ale říkám, že až se nepohnu ze středového kruhu, skončím," říká.

K ukončení činnosti měl blízko, ještě než opravdu začal. V březnu 1962 byl při svém prvním nasazení jako pomezní v Egingu am See. "Kamarád mi zorganizoval možnost této asistence u rozhodčího z Landshutu, který měl neznal," popisuje. Připomíná, že tehdy nebylo na sehrané trojky sudích ani pomyšlení, branky občas neměly sítě, ale drátěné pletivo. To mu tenkrát po deseti minutách debut ztížilo. Hostům ze Zwieselu chytal mazaný Herbert Pfannenstiel. Po vedoucím gólu domácích, když se míč odrazil od pletiva v brance, si stěžoval a ujišťoval, že míč chytil před čárou. Rozhodčí uvěřil jeho verzi, a pro mladého Ritzingera bylo "šílené", že se zkušený a zároveň naivní rozhodčí z Landshutu nechal přemluvit. On sám mohl jen bezmocně stát na lajně… V jeho skupině sudích mu mnozí řekli, že po takové zkušenosti by se nedivili, kdyby už nechtěl pískat. Ritzingera ale tento vysoce emotivní úvod dráhy neodradil.

Od sousedů: Zaparkoval v bytě, pečovatelka zabíjela lidi...

"V žití důchodce není čas na nudu," pokračuje list. "Jeho vyhraněná schopnost komunikativního organizátora se odráží v řadě dobrovolných a čestných funcí. V obci je předsedou podpůrného spolku, čtyřicet let zpívá v mužském sboru, rád organizuje turistiku - absolvoval kvalifikaci vedoucího poutních cest," uvádí PNP jen malý výčet z dlouhé listiny aktivit dvojnásobného otce.

Důchodci zvou osamělé

Hornorakouský svaz seniorů pozval ke společné oslavě Štědrého dne i nečleny, osamělé důchodkyně a důchodce. Od 10 hodin jim v zemské centrále nabídne kávu, keksy, společné zazpívání si, vyhlídkovou jízdu a návštěvu u jesliček v dómu. Program budou doprovázet zemský hejtman ve výslužbě Josef Pühringer a ředitel svazu Franz Ebner. Zájemci se mají ozvat na organisation@ooe-seniorenbund.at.

Soudí vraha

V pondělí začal ve Vídni soud se 43letým hospodským, který na jaře zastřelil v Brigittenau svou bývalou přítelkyni, zdravotní sestru. Ta krátce před činem ukončila svůj patnáctiletý vztah k útočníkovi. Ten ji 29. dubna v jejím bytě zastřelil.

Od sousedů: Horské chaty v Bavorském lese hledají chataře

Obžalovaný se doznal, ale na čin v silné opilosti a konzumu drog si prý už nevzpomíná - přišel k sobě až v nemocnici. U soudu opakoval, že nevěděl, co dělá.

Asi týden před tragédií došlo v bytě oběti k jinému incidentu - hospodský se choval tak neslýchaně, že ho otec ženy vyhodil. Ten vytáhl zbraň, namířil na 59letého tchána a přes jeho hlavu střílel do futer dveří. Nikde to nenahlásili, ale žena se rozhodla poměr definitivně skončit (náš web informoval).

Osudnou návštěvu jejího bydliště vysvětloval tím, že myslel na sebevraždu a chtěl si vzít pistoli, kterou si pořídil asi před třemi roky k obraně. Od té doby byla ve skříni partnerky. V předsíni ji nabil, "protože se chtěl zabít". Tchán ho chtěl uklidnit, žena plakala. „Všichni na mne mluvili, měl jsem toho plnou hlavu, chtěl jsem vlastně jen zemřít. Vystřelil jsem do vzduchu a odešel," řekl u soudu.

Otec zavražděné to líčil jinak. Cítil se obžalovaným ohrožen - prý mu vyhrožoval, že ho zabije a pak i jeho ženu. Poté mu kolem ucha zasvištěla střela a zaryla se do zárubně. „V žádném případě nebyl opilý, přesně věděl, co dělá," řekl svědek. Přemýšleli, že to oznámí, ale prý "nechtěli brát dětem otce"…

Od sousedů: Vyhodili dalšího šoféra

29. dubna se hospodský, už jedenáctkrát odsouzený, objevil znovu s pistolí, kterou údajně v jeho obchodě se silnými pivy zapomněl dealer. V bytě byli kromě poškozené ještě soused se 13letou dcerou. V jejich přítomnosti bývalou partnerku střelil do stehna a pak do hlavy. Souseda nato vyzval, aby z bytu odešli a jejich děti později adoptovali. "Za pár let" prý přijde a bude je chtít, řekl svědek. Šokovaný muž popadl dceru a druhé dítě obžalovaného, tříleté, když padl druhý výstřel. Utekl s nimi do svého bytu a zamkl. Vrah na něho zazvonil a požadoval alkohol, načež mu soused oknem podal sedmičky bacardi a vodky. S těmi si hospodský sedl na lavičku ve dvoře a čekal na policii, která ho zakrátko přijela zatknout, a skoro všechno vypil. Bacardi ani ne během minuty.

U soudu řekl, že už ráno toho dne vypil láhev vodky, vzal si diazepam a pár panáků kořalky. Když přišel do své provozovny, už si nepamatuje nic, ani to, že jel k expartnerce. Při zatčení měl až 3,6 promile, k tomu efedrin, benzodiazepin a marihuanu. Podle znalce nejspíš z noci. Také podle svědků byl při činu jen lehce ovlivněn.

Rozsudek by měl být vynesen ve středu. Podle Volksblattu bylo v Rakousku letos zabito už 31 žen partnery nebo expartnery.

Od sousedů: Čtvrt tuny mincí ochrnutému spolužákovi

Holčička si v autě hrála…

Dvouletá holčička si v neděli v autě během jízdy hrála s plastikovou schránkou, ve které bylo hodně peněz, a na B471 u Emmeringu ji vyhodila z okna. Zavinila tím sérii nehod, píše Donaukurier (DK). Její otec totiž auto zastavil a běžel po silnici shromažďovat poletující bankovky… Protijedoucí auto muselo kvůli němu přibrzdit, řidič auta za ním už to nestihl a narazil do něj. Následovaly další kolize, při kterých byla airbagem lehce zraněna jedna žena. Věcné škody se odhadují na 15 000 eur. Řidič, který nehodu vyvolal, podle policie větší část svých peněz ze silnice posbíral.

Hitlerův dům jako nový

Horská ves Obersalzberg u Berchtesgadenu, od druhé poloviny 19. století známá turistickým ruchem, a od roku 1923 prázdninový domicil jistého Adolfa Hitlera, zaznamenala v roce 1933 velký "zářez" do tradice, píše DK.

Po jmenování říšským kancléřem převzal Hitler předtím od roku 1928 najmutý "Haus Wachenfeld“ a nechal ho do roku 1936 přestavět na reprezentační rezidenci Berghof. V Obersalzbergu se usídlili do vlastních nemovitostí také Hermann Göring, Martin Bormann a Albert Speer.

Po vyhnání domácích obyvatel se z někdejšího místa dovolených stalo uzavřené území, vedle Berlína druhá centrála moci, kde padala i důležitá politická rozhodnutí, také o válce a holocaustu. Propaganda využila velkolepé horské kulisy k mediálně účinným inscenacím Hitlera jako politika blízkého lidu, přítele dětí a přírody, dobrého souseda, velkého státníka a osamělého vizionáře, píše list.

25. dubna 1945 britské bombardéry zničily velkou část budovy. Ruiny Berghofu, domy Göringa a Bormanna a kasárny SS byly v roce 1952 vyhozeny do vzduchu. Zůstalo stát jen několik staveb, také bunkry z let 1943 až 1945. Od 4. května 1945 byly části Obersalzbergu obsazeny americkou armádou a od roku 1947 využívány jako její rekreační území. Nikdo jiný sem přístup neměl. Jen malá část byla zpřístupněna cizineckému ruchu v roce 1952.

Od sousedů: Jak vozili kokain do Rakouska

Ačkoliv spojenci od konce války prohlásili vlastníkem nemovitostí bavorský stát, ten plnou správu Obersalzbergu převzal až po odchodu Američanů v roce 1996. Po rozhodnutí zřídit tu dokumentační centrum byla přijata koncepce trvalé výstavy. Její první část byla otevřena na základech bývalého nacistického hostince „Hoher Göll“ v roce 1999. Renovace Berghofu pokračovala dovnitř hory, takže nenarušila horskou krajinu.

Státní stavební úřad Traunstein nyní předal objekt ve svahu proti současnému dokumentačnímu středisku o více než tisíci metrech čtverečních uživateli. Budou tu trvalé a střídavé výstavy, kinosál a místa pro další akce. Podzemní bunkry původního objektu budou s novými síněmi propojeny do prováděcího bezbariérového okruhu. Stavební jáma se zařízla osmnáct metrů hluboko do hory. Nyní je svah "osazený" 18 000 kubíky budov znovu ozeleněn. Nové dokumenační středisko má být otevřeno v příštím roce.

Bavorští "hračičkáři"

Bavorsko je magnetem hraček, píše DK. Loni do této země směřovala více než třetina jejich dovozu do Německa, celkově 98 000 tun v hodnotě 1,9 miliardy eur. Bavorské vývozy naopak dělaly "jen" 801 milion. V dovozu byly nejoblíbenější kategorií stavebnice se 29 procenty. Videokonzol bylo 12 %, společenských her devět procent.

Dráha staví pro cyklisty

Německé dráhy (DB) chtějí zřídit v Bavorsku v programu „Bike+Ride-Offensive“ 20 000 nových stojanů pro cyklisty, uvedl DK. Hotových je jich 3600, dalších 16 000 se plánuje a místa pro ně už prý dráhy a obce našly. "Odstavená kola kolem nádraží a stanic a chybějící stojany jsou v mnoha obcích tématem už leta, tím spíš, že mnoho občanů takto odkládá vysloužilé bicykly," píše list.

Od sousedů: Zachrání Mozartovy koule?

Podle DB je cílem projektu "pohnout ještě víc lidí k přestupu na kola a koleje" a nadchnout je tak pro ochranu klimatu. Finančně chce projekt podpořit i zemská vláda.

Hračky jsou denní potřebou

Obchody s hračkami slouží v Bavorsku stejně jako knihkupectví nebo květinářství ke krytí denní potřeby. Nepodléhají tak pravidlu 2G, rozhodl Nejvyšší zemský správní soud.

DK připomněl, že zemská vláda začátkem prosince vyhlásila, že obchod může obsluhovat jen očkované nebo vyléčené. Výjimku mají mít jen obchody ke krytí denní potřeby jako potraviny a lékárny. Majitel prodejny hraček podal žalobu o předběžné rozhodnutí. Soud jeho podnět odmítl jako nepřípustný, protože žalobce nebyl zmíněným rozhodnutím dotčen. Pro děti ale mají obchody s hračkami přinejmenším před Vánocemi přinejmenším stejný význam jako pro dospělé knihkupectví, řezané květiny či zahradní přístroje, řekl soud. A dal jim zelenou…

Z přírodních bylinek! Zdroj: Deník/archiv VLM

Likér je kulturní dědictví

Bylinný hořký likér Bayerische Blutwurz ze směsi bylin (pelyněk, rozmarýn, hřebíček, máta, koriandr, kořen lékořice, fenykl a mnoha dalších) byl přijat do registru geograficky chráněných značek Evropské unie, kde jsou také například Champagner, Parmská šunka či parmazán, napsal DK. Smí být tedy vyráběn jen v Bavorsku.

Od sousedů: "Uvařili" pro potřebné 6100 eur

Likér vyráběný z kořenů mochny nátržníku je podle předkladatelů používán i jako léčivo. Návrh byl schválen také kvůli tradici této kořalky, historicky zaznamenané už od 17. století, sdělila Evropská komise.

Méně pšenice u sousedů

Rakouští zemědělci sklidili letos méně pšenice a ječmene, ale víc špaldy a kukuřice. Úroda činila dohromady 5,3 milionu tun, o sedm procent méně než loni, ale o dvě procenta víc než desetiletý průměr. Bez kukuřice se urodilo o 12 % méně než loni a o sedm procent méně než v desetiletém průměru. Méně se urodilo také brambor a jablek, kterých bylo sklizeno 769 700 tun, víc bylo soji (+ 16 %, 235 200 tun, ale díky o 12 % větší ploše výsevu), rekordně slunečnic (74 400 tun, + 32 %) a máku (2800 tun, +6 %).