Pojednává téma útěku, vyhnání a integrace téměř dvou milionů uprchlíků po druhé světové válce do Bavorska, které tehdy mělo asi sedm milionů vlastních občanů, popisuje PNP. Jejich integrace byla jednou z největších výzev mladých bavorských dějin. Centrem expozice jsou kromě příběhů jejich podnikání biogramy a interview svědků.

"Sudeťáky" proslavilo například sklo firmy Phoenix z Konsteinu (okr. Eichstätt), nylonové punčochy firmy Kunert z Immenstadtu v Allgäu nebo pečicí a pudinkové prášky z Barbingu u Řezna továrny Ernsta Müllera, rodáka z Funkensteinu u Karlových Varů. Nebo příběh Wenzela Meinla. "Až do druhé světové války sídlil se svou výrobou plechových hudebních nástrojů v Kraslicích. Po vyhnání začala rodina budovat novou produkci v bývalých vojenských bunkrech v Geretsriedu a brzy vyvážela do celého světa. Dodnes jsou v Geretsriedu špičkové ručně vyráběné nástroje. Na výstavě firmu prezentuje křídlovka z doby nového založení továrny," popisuje PNP.

List připomíná i historii stavby kytar v Bubenreuthu, obci severně od Norimberka. Po válce tu našla útočiště řada výrobců nástrojů vyhnaných v roce 1949 z Lubů u Chebu. Byli určeni do Erlangenu, ale nakonec zamířili do Bavorska. Věhlasná už tehdy byla například firma Klira, založená v Lubech v roce 1887 německým houslařem Johannesem Klierem. V roce 1950 po vyhnání přesídlila do Bubenreuthu ve Francku a soustředila se od smyčců na kytary. Od padesátých let zásobovala zejména začínající muzikanty. Od šedesátých let začala stavět i elektrické kytary, také basové, většinou kopie konkurenčního Höfnerova modelu 500/1, známého také jako Beatles-bass. Konkurence z Asie ale byla velká a v roce 1982 Klira produkci po skoro sto letech ukončila. Model Klira TG-58 Jazz-Tone ale ručně vyráběla ještě dva roky. Postavili jej asi 30 exemplářů.

Firmu nejvíc proslavil Paul McCartney, který už v časech Beatles hrál na její bas. Dodnes jej produkuje dílna, která přesídlila do sousedícího Baiersdorfu, stovky ročně. "Že ,Beatles-bas´ je z Bubenreuthu, je všeobecně známé. Ale také Paulova první kytara byla z této bavorské vsi," píše PNP. Tehdy přesvědčil svého otce, že trubka, kterou dostal ke čtrnáctým narozeninám, není tím správným nástrojem pro něho, protože chtěl hrát a zároveň zpívat. Otec naštěstí souhlasil. Za peníze z vrácení trumpety si mladý Paul koupil obratem Zenith a modifikoval si jej pro sebe jako leváka. S ním nahrál řadu skladeb, také When I´m 64´. Příležitostně na ni hrál dál, třeba v roce 2015 při blues-jamové sešlosti s Johnnym Deppem a dalšími.

"Stavebně stejný model Zenith No. 17 teď společnost Bubenreutheum vlastní díky daru Edwarda Harveye z Anglie. Ten ji koupil v Londýně v roce 1956 a ještě si pamatuje, že stála čtrnáct liber a čtrnáct šilinků. Založil se dvěma kamarády ,281 Skiffle Band´ a tři roky hráli všude možně. Zenith navrhl anglický jazzový kytarista Ivor Mairants a stavěla ji firma Framus v Bubenreuthu. Šedesát let poté nástroj Angličan poslal zpátky do jeho rodiště, chtěl jej vrátit do kolébky…" Návrat Paulova modelu v Bubenreuthu bouřlivě oslavili.

A na kytary Klira hrál ostatně i Elvis Presley, když sloužil jako voják v Německu…

Výstava bude otevřena do 15. dubna 2022 (út-pá 9-15, so-ne 11-17), vstup je zdarma. Víc informací na www.hdbg.de/neuanfaenge. Na snímku jsou syrové korpusy ,beatle-basů´ u Höfnera v Baiersdorfu. Foto: Deník/deutschlandradio/Simon Schomäcker

Festival přírodních filmů

Národní park Bavorský les a okres Freyung-Grafenau pořádají filmové dny Naturvision, ve kterých mohou návštěvníci zdarma shlédnout přes 20 filmů o přírodě, napsala PNP. Přehlídka bude v Domě Hanse Eisenmanna v Neuschönau od 22. do 24. října. Jsou to nejlepší díla letošního festivalu filmů o přírodě v Ludwigsburgu.

Ve třech z nich "hraje" bavorský park roli. K zahájení v 19 hodin a v neděli v 11 hodin to bude Divoký les Lisy Ederové. Jak Christoph Promberger, dříve působící ve Freyungu, chce uskutečnit ideu národního parku v Karpatech, ukáže film 24. října od 15.30. "Zvířecí hodokvas" bude k vidění 24. října od 13 hodin. Kompletní program je na www.nationalpark-bayerischer-wald.de.

Pytlák střílel z vášně

Zemský soud ve Steyru projednává obžalobu 66letého důchodce z týrání zvířat a poškozování cizích práv. Během pěti let usmrtil v regionu Pyhrn-Priel 24 divokých zvířat - tři přísně chráněné čápy černé, devět vyder, osm volavek, dvě kachny divoké, kočku a tchoře nebo kunu, píše Volksblatt. Je stíhán i za kladení zakázaných želez, výbušnin a jedů. "Upozornila na něho sousedka, která uvedla, že zastřelil čápa," uvedl list. Muž se částečně doznává. Hlavní líčení bylo odročeno na 5. listopad.

Našli 15 kilogramů stříbra

Archeologové objevili v Augsburgu stříbrný poklad s více než patnácti kilogramy mincí, napsal DK. "Je to největší římský poklad, který kdy byl nalezen na bavorském území," sdělilo město v pondělí. Mince pocházejí z 1. a 2. století po Kristu. Objeveny byly při vykopávkách v oblasti někdejší továrny v písku starého koryta říčky Wertach. Už v červnu město prezentovalo více než 400 kilogramů římských nálezů v areálu bývalého dodavatele autodílů, vedle mincí také zbraně, nástroje, kosti a železná kola.

V místě dnešního města Augsburgu se Římané usídlili před více než 2000 lety. „Augusta Vindelicum“ bylo později hlavním městem římské provincie Raetia.

Nepoučitelný Čech?

Velký problém s alkoholem se zdá mít 43letý Čech. V sobotu ve 23 hodin ho kontrolovala pohraniční policie ze Zwieselu na B 11 a ukázalo se, že je na něho vydán příkaz k zatčení, protože nezaplatil peněžitý trest za řízení pod vlivem návykové látky, píše PNP. Zbytek noci strávil v cele předběžného zadržení. V neděli dopoledne za něho zaplatila jeho manželka několikatisícovou sankci a byl propuštěn na svobodu. V pondělí ráno v 9.30 byl ale znovu kontrolován, a opět u něho zjistili konzum alkoholu a drog. "Musel znovu na odběr krve a pak se nechal odvézt. Bylo s ním zahájeno nové trestní řízení," končí list.