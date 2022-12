Zásah policie vyvolala obálka do Neu-Ulmu. Zaměstnanec, který ji otevřel, v ní našel zvířecí oko. "Protože nebylo vyloučeno, že se může jednat o nebezpečnou látku, byli na místo povoláni specialisté a prostor firmy byl vyklizen," píše list.

"Ukrajinské ministerstvo zahraničí koncem minulého týdne sdělilo, že další diplomatická zastoupení v zemi obdržela balíčky s krvavým obsahem. Zásilky se zvířecíma očima došly i na velvyslanectví v Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Chorvatsku, Itálii a na konzuláty v Itálii, Polsku a Česku," uzavírá list.

Pětisté bezbariérové nádraží

V Asbachu bylo uvedeno do provozu 500. bezbariérové nádraží v Bavorsku. Ministr dopravy Christian Bernreiter při zahájení uvedl, že stejnou perspektivu by mělo mít všech více než tisíc stanic v této zemi. Přestavba v Asbachu začala v roce 2020 a stála 27 milionů eur. Od neděle tu budou stavět i vlaky ICE - 20 spojů za týden projede z Hamburku přes Hannover, Würzburg, Mnichov a Asbach do Rakouska. V Asbachu dosud měli kolem 8400 cestujících denně.

Čůrající osvěta

Pisoáry jsou praktické pro rychlé vymočení, ale stojící muž při něm zanechává stopy. Proti tomu má pomáhat přiměřená forma mušlí. Mají být úzké a dlouhé, a jejich vnitřek klopený. Správnou formu představili vědci na sjezdu pro dynamiku proudů americké fyzikální společnosti. Evropě ji představil Donaukurier.

Důležité je, aby proud moči nemířil na stěnu pisoáru pod úhlem 90 stupňů. Ideální je 30 stupňů, jak se dá v přírodě pozorovat u psů močících na strom. "Odstřiky" do okolí to zmenší na minimum a jak badatelé při prezentaci zdůraznili, také náklady na čistění. «Praxe označovat si teritorium močí je pro většinu lidí odpudivá. Přitom asi polovina mužů omylem takto poznamenává podlahu koupelen a sebe sama. Příčinou je moč, která neúmyslně stříkne zpátky. Problém existuje od doby vymyšlení pisoáru před více než sto lety," uvedl sněm ve zprávě.

Při dosavadních pokusech o hygieničtější močení vstoje byly například muži animováni k lepšímu míření vytištěnými mouchami nebo miniaturními fotbalovými brankami v mušli.

Různé formy pisoárů testovali vědci Univerzity Waterloo v Ontariu a Weber State University v Utahu a uzavřeli, že zařízení s popsanými zakřiveními jsou výrazně lepší než obvyklý design, uzavírá DK.

Pod odpadem byly hroby

Stavaři při sanaci deponie odpadu ve Steyru-Hausleitenu narazili na osm hrobů z raného středověku. Vedle četné výbavy jako šperků ze skla a bronzu uvolnili také kosti sedmi lidí, mezi nimi jedné mladé ženy. Nazvali ji Viktoria. Žila kolem roku 700, byla asi 160 centimetrů vysoká, svalnatá a zemřela asi ve 30 letech. "O té době víme velmi málo, ale zřejmě tehdy v místě už bylo nějaké osídlení," říká archeolog Wolfgang Klimesch. Viktoriiny ostatky byly zatím uloženy v depozitu městského muzea k dalšímu zkoumání a hrobové vybavení bude konzervováno k výstavě.

Tady leželi neznámí…Zdroj: Deník/DK

Laudovo ferrari bylo vydraženo

Ferrari 365 GT 2+2 z roku 1973, které Niki Lauda dostal k podpisu své první smlouvy jako pilot formule 1, bylo v aukci Dorothea vydraženo za sedminásobek vyvolávací ceny, za 270 000 eur. Získal je rakouský zájemce. Aukční dům oznámil, že legendární rudé ferrari o 340 koních se znovu objevilo nedávno, ani aktuální majitel nevěděl o svém prominentním předchůdci.

Město zřídilo holubník

Holubník, kde holubi dostanou potravu i vodu, zřídila vídeňská radnice v jednom z největších jejích bytových domů, informovala náš web Markéta Poláčková z Eurocommu. Organizace pro divokou zvěř lesního podniku města v něm bude moci odchytávat nemocné a zraněné holuby a odvážet je na stanici v Laxenburgu. Po vyléčení budou znovu převezeni do speciálního holubníku.

Útulek pro holubí bezdomovce…Zdroj: Deník/Eurocomm

Nejstarší Hornorakušance je 111 let

Když Stefanie Kürnerová přišla 7. prosince 1911 v St. Peteru am Wimberg na svět, vládl ještě císař František Josef rakousko-uherské monarchii. Ve středu oslavila v domě seniorů v Linci 111. narozeniny. S kyticí a sachrdortem jí jako nejstarší Hornorakušance gratuloval zemský hejtman Thomas Stelzer. Jubilantka vyrůstala se šesti sourozenci, otec jí zemřel v první dvětové válce, když jí bylo šest let. "Dostali jsme úmrtní list v den, kdy se narodil můj nejmladší bratr," řekla OÖN.

111leté přišel gratulovat zemský hejtman.Zdroj: Deník/OÖN

Otcovražedkyně

Doživotí uložil soud v Traunsteinu 55leté ženě, která do oblíbeného jídla - plíčků na kyselo - svého 75letého otce, přimíchala smrtelnou dávku léků. Její 30letá dcera, která měla poškozeného svěřeného do péče a bydlela s ním, se o činu matky dozvěděla, ale svému dědečkovi nezajistila pomoc. Později se svěřila dalším příbuzným, kteří pak podali trestní oznámení a mrtvý byl exhumován. Byla odsouzena na čtyři roky odnětí svobody. Příčinou útoku byl spor o nemovitost jejich otce a dědečka. Chtěl, aby se dcera s mužem odstěhovaly. Obhájci po vyhlášení rozsudku sdělili, že se odvolají.

Doživotí za zabití otce

29letá žena byla ve středu v Innsbrucku odsouzena k doživotí za vraždu, napsal Volksblatt. Loni v listopadu napadla v Neustiftu svého 57letého otce kuchyňským nožem. Četná zranění nepřežil.

Obžalovaná před soudem doznala, že otce zabila. Při návštěvě u ní byl opilý a stále agresivnější, když mu vytýkala různé věci, třeba jeho konzum alkoholu. Nakonec "explodoval". Na přesný průběh jejich střetu si ale obžalovaná nepamatuje, ani na to, jak jí přišel do ruky nůž. O útoku následně vyrozuměla policii: po telefonu řekla, že se stalo něco špatného…

Obhájkyně mínila, že čin spáchala v bláznivém rozrušení. Hned poté se psychicky zhroutila. Výjimečný stav v afektu připustil i žalobce, ale podle něho útočnice v každém okamžiku věděla, že jedná protiprávně. Obžalovaná na otázku soudkyně, jestli věděla, že její otec může na následky útoku zemřít, odpověděla, že ano…

27 milionů za vsaz 17,65 eura

Sázkař ze Severního Porýní-Vestfálska natipoval správně všechna čísla ve hře 6 ze 49, obdoby naší sportky, tedy 4, 14, 16, 30, 37, 39 a superčíslo 8, a vyhrál 27 milionů eur. Sázenka za 17,65 eura na zákaznickou kartu byla podána v Cáchách nebo v Eifelu.