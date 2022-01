V pondělí tahali hasiči z Madstein-Stadlhofu auto, které se propadlo ledem štýrského Trabochersee v okrese Leoben až po střechu, píší OÖN. Jeho řidič chtěl zamrzlou plochu očistit od sněhu pro bruslaře. Z vozidla se dostal bočním oknem. "Čtyři hodiny potom bylo na suchu také auto," uvedl list. "Hasiči k němu prořezali motorovými pilami kanál a s pomocí hasičských potápěčů vytáhli vozidlo lany."

V pondělí tahali hasiči z Madstein-Stadlhofu auto, které se propadlo ledem štýrského Trabochersee v okrese Leoben až po střechu, píší OÖN. Jeho řidič chtěl zamrzlou plochu očistit od sněhu pro bruslaře. Z vozidla se dostal bočním oknem. "Čtyři hodiny potom bylo na suchu také auto," uvedl list. "Hasiči k němu prořezali motorovými pilami kanál a s pomocí hasičských potápěčů vytáhli vozidlo lany." Foto: Deník/OÖN/FF

Přibývá mladých s depresí

Za pandémie přibylo v Horních Rakousích mladistvých, kterým byla předepsána antidepresiva, píší OÖN. Na jaře 2000 je bralo něco přes 900 osob, loni na podzim už 1270. Tři čtvrtiny z nich byla děvčata, o 52 % víc než na jaře 2020. Servis pro mládež v zemi pečuje na čtrnácti místech o 30 000 mladistvých ročně. Terapeuti nabízejí pomoc po školách, mládežnických centrech a spolcích, kontakt s experty umožňuje i internetová platforma für-dich-da.at.

Jezdí v protisměru

Loni bylo hitrádiu Ö3 ohlášeno 388 řidičů jedoucích po dálnicích a rychlostních silnicích Horních Rakous v protisměru. Proti předloňsku jich bylo o 42 víc (12 %), ale lehce přes průměr třinácti let (381). Tři lidé při devíti nehodách s nimi v minulém roce zemřeli, sedm bylo zraněno. V roce 2004 bylo v protisměru přistiženo 550. Nejvíc "duchařů", 61, jelo i loni po A2. Denní rekord je z 20. listopadu se šesti "popletenými".

Mají družstvo školáků

Vzdělávací družstvo s názvem "Olla-Hond založili žáci obchodní akademie Ried. Je jedním z prvních žákovských v Horních Rakousích. Loni v červnu vzniklo první na vyšší škole v St. Florianu. Prezentovalo se mobilním kurníkem. V Riedu v kooperaci s městským včelařem Franzem Mairingerem začali produkcí a prodejem svíček z regionálního a ekologického včelího vosku, píší OÖN. Podpořila je také Raiffeisenbank Region Ried, která jim dala k dispozici své úly. Partnerem je také místní selský trh.

Ledovec se ztrácí

Současné odtávání ledovců je znatelně rychlejší než v průměru posledních 6000 let, píší OÖN.

Vědci zkoumali tento fenomen na druhém největším rakouském ledovci, Gepatschferneru v tyrolském Kaunertalu, na jehož západním konci je ve výšce nad 3500 metrů hora Weißseespitze. Na jejím ledovém vrcholu o mocnosti deseti metrů s nejspodnějšími a nejstaršími vrstvami starými asi 6000 let zjistili vrty z porovnání s historickými záznamy, sahajícími v této oblasti Alp až do roku 1770, že ledovec ztrácí ročně 0,6 metru. Mezi lety 1893-2018 z něj odtálo kolem 40 metrů ledu. Vědci očekávají, že během asi 10 let ledový čepec kompletně zmizí, píší OÖN. Foto Weißseespitze: Deník/OÖN/privat

Učili přes čas

Učitelé v Horních Rakousích měli ve školním roce 2020/21 celkem přes 5,3 milionu hodin placených přesčasů, napsal Volksblatt z odpovědi ministra školství Martina Polaschka na interpelace. Kantoři základních škol odučili 2,5 milionu hodin navíc, na vyšších spolkových školách 2,9 milionu, a to jak při suplování, tak při nedostatku personálu. Je to víc než v minulých letech, ale stejně jako v ročníku 2016/17. Zaplaceno za to dostali kolem 310 milionů eur.

V ročníku 2018/19 bylo odvedeno 5,1 milionu hodin přesčasů, rok nato také vzhledem k devítitýdennímu uzavření škol kvůli koroně o 200 000 méně.

Bezpečnější hory

Loni se zranilo v rakouských horách 4961 lidí, předloni 7466. Nehodu mělo celkem 7561 osob, předloni 11 290, v průměru deseti let 11 043. V horách zahynulo loni 272 lidí, o 11 víc než předloni. 43 byly ženy. V létě mělo smrtelnou nehodu 155, v zimě 42 lidí. 111 lidí zemřelo při lezení nebo túrách, 16 na horských kolech, 28 při pěstební činnosti a podobně. 72 obětí (26 %) loni zemřelo na selhání srdce a krevního oběhu, 16 % při pádu, 19 % při klopýtnutí nebo uklouznutí.

Alpská policie registrovala za rok 130 lavinových neštěstí, při nichž přišlo o život 18 lidí.

150 koster z neznámého hrobu

V St. Margarethenu (okr. Freistadt-venkov) byly na podzim při stavbě domu nalezeny desítky lidských ostatků. 140-150 bylo uvolněno a zkoumáno metodou C14. Eva Steigbergerová z památkového ústavu řekla, že by mohly pocházet ze 13. století. V místě nálezů se nacházel dosud neznámý kostel se hřbitovem. Lze předpokládat, že kostry ze středověku budou také na navazujících pozemcích.

Jezdí pod vlivem

Loni byli v Horních Rakousích denně zjištěni pod vlivem drog čtyři řidiči, pod vlivem alkoholu dvanáct, napsal Volksblatt. Policie stáhla z provozu celkem 1566 zdrogovaných (předloni 1199), takže jejich počet během pěti let stoupl o 600 procent.

Konstantní zůstal počet jízd pod vlivem alkoholu. Roku 2016 bylo pro tento delikt oznámeno 1282 řidičů s 0,5-0,8 promile a 3252 nad 0,8 promile, loni to bylo 1222 a 3204 šoférů.

Jak vraždil rodinu na Teneriffě

O zahájení hlavního líčení s mužem z Halle v Sasku-Anhaltsku obžalovaným z vraždy manželky a 10letého syna na Teneriffě 23. dubna 2019 v osamělé jeskyni náš web informoval. Donaukurier ve středu uvedl další podrobnosti.

Podle obžaloby ubil pěstmi a těžkým kamenem ženu a pak syna, který se zoufale naříkající mamince pokusil pomoci. Jeho sedmiletý bratr nebezpečí rozpoznal a utekl. Hodiny bloudil krajinou, než potkal nizozemskou turistku. Ta se šokovaného dítěte ujala a informovala policii.

Po jeho výpovědi policie zatkla ještě týž večer 44letého důchodce, který žil odděleně od manželky na Teneriffě, v jeho domě v Adeje asi deset kilometrů od místa činu. Ležel v posteli, umytý, převlečený. Oděv od krve ukryl. Podle vyšetřující soudkyně se otec spoléhal na to, že chlapec zemře v divočině.

Obžalovaný po létech mlčení promluvil, píše DK. Od roku 2017 pobýval v zimních měsících v příjemném klimatu na Teneriffě. Pro bolesti a deprese bral léky, také morfium.

S části v slzách líčil, že ve smrtelném strachu a pobláznění reagoval na nedůvodné násilné útoky ženy a odpovídal také házením kamenů. Nikdy v manželství se prý nenapadali. V jeskyni to ale bylo zcela jinak, žena ho zranila na hlavě, krvácel a ztratil nervy, když se z nedostupného mobilu nemohl dovolat pomoci. "Byl jsem v totální panice, měl jsem strach a začal házet kameny také," vypovídal. Pak začal hledat mladšího syna. Po návratu do jeskyně našel krvácející ženu, která prý ještě vstala, než znovu spadla, a druhého chlapce.

Jeho španělský obhájce mínil, že jeho mandant nebyl duševně při sobě. "Je mužem, který hodně vytrpěl. Bylo to drama, ale on je také obětí," řekl. Soud má rozsudek vynést 3. února.

Vídeň "na baterky"

Vídeňské městské dobíjecí stanice pro elektromobily zažily loni výrazný nárůst poptávky. Počet dobíjení oproti předchozímu roku vzrostl průměrně o 140 procent, oproti prosinci 2020 dokonce skoro čtyřnásobně. Podnik Wien Energie plánuje další rozšíření sítě se dvěma tisíci dobíjecích stanic.

Od ledna do prosince 2020 posloužila síť veřejně přístupných dobíječek ke 130 000 dobití. Za rok 2021 toto číslo narostlo na více než 310 000, tedy o 140 procent. V uplynulých letech Vídeň otevřela přes tisíc veřejných dobíjecích stanic.

Zatímco v prosinci 2020 tankovalo na veřejných stanicích Wien Energie v průměru 312 vozů za den, v prosinci 2021 se denně připojilo už 1188 vozidel, tedy bezmála čtyřnásobek.

Elektromobily ve Vídni v současnosti mohou tankovat na více než dvou tisících dobíjecích stanic Wien Energie, informoval náš web Martin Landa z pražské kanceláře eurocommpr.cz.

Končí lockdown neočkovaných

V pondělí končí omezení pohybu neočkovaných v Rakousku, píší OÖN. Experti grémia Gacko proti pandémii už toto opatření nemají za smysluplné, protože nehrozí žádné přetížení kapacit intenzivek v nemocnicích. Povinnost 2G ale leckde zůstává, neočkovaní například mohou nakupovat jen zboží denní potřeby.

Žáci "výchovně" nesměli na WC

Na střední škole v St. Valentinu v okrese Amstetten docházelo tři týdny ke znečisťování pánských toalet. Stopy moči byly vedle pisoárů, na strop někdo házel mokré papírové kapesníčky, atd. Jako pachatelé byli odhaleni čtyři mladiství. Škola jejich jména uvedla na vchod k toaletám a odřekla jim tam vstup. Matka jednoho z dotčených se rozzlobila, že její syn mohl na toaletu maximálně třikrát denně, přičemž si časy musel zapisovat.

Dozor školského úřadu teď má stav věci přezkoumat a přijmout opatření, sdělilo školské ředitelství. Příslušná manažerka kvality vzdělávání už je na místě, dodávají OÖN.

Razie proti dětské pornografii

50 domovních prohlídek, 55 obviněných, 928 zabavených nosičů dat a počítačů, to je bilance razie na dětskou pornografii ve všech bavorských okresech, píše DK. Obvinění jsou v každém, třetina jich je mladších 30 let. Patnáct z 55 případů se týká natáčení nejtěžšího a násilného zneužití dětí a kojenců.

Památník homosexuálům

Nový kamenný pilíř v pamětním místě koncentráku Flossenbürg má upomínat homosexuální oběti nacistu, informuje DK. Památník je dílem Bastiana Breuwera, sochaře a předsedy Christopher Street Day v Norimberku. Kámen odhalili ve středu prezidentka zemského sněmu Ilse Aignerová a Karl Freller, ředitel nadace bavorských pamětních míst.