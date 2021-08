Co se dělo pak, objasňuje soud. Matka novorozeně ještě žijící nebo už mrtvé zabalila do ručníků a plastikového pytle, který odložila vedle popelnice před domem, v němž žila v bytovém společenství. Podle pitvy dítě zemřelo udušením nebo podchlazením. Žalobce je přesvědčen, že je matka usmrtila z čistého egoismu. Spolubydlícím v ubytovně, kterou sehnala krátce předtím, o svém těhotenství neřekla a po porodu se bála, že bude označena za lhářku a bydlení ztratí. Podle žalobce dítě usmrtila, ale subjektivně si nebyla vědoma, že společnost bude tento čin vnímat jako zavrženíhodný. Proto státní zástupce v úvodní řeči od uznání vraždy ustoupil a navrhl potrestat obžalovanou šesti lety vězení za usmrcení novorozence, píše PNP.

Obhájci chtěli podmíněný trest za usmrcení z nedbalosti. Vycházeli z verze, kterou matka uvedla hned po porodu. Když spoluuživatelé bytu zpozorovali krev v koupelně, uváděla jim, že porodila mrtvé dítě, později pak, že je za mrtvé považovala. Tělíčko zdánlivě bez života zabalila a odložila do popelnice. Obviněná u soudu nevypovídala, nereagovala a vzdala se i posledního slova. Porodila už předtím jedno dítě, které žije u pěstounů.

Rozsudek byl vynesen v pátek odpoledne: za usmrcení v nedbalosti tři roky vězení. Soud neuvěřil, že si matka při "odklízení" dítěte myslela, že je mrtvé, jak řekla po porodu. Nemohl to ale stoprocentně vyloučit…

Léto mezi nejteplejšími

Aktuálně není počasí potěšitelné, ale končící meteorologické léto bylo například v Rakousku mezi deseti nejteplejšími ve 255leté historii měření, říká ve Volksblattu Alexander Orlik z centrálního úřadu pro meteorologii a geodynamiku (ZAMG). Přesné umístění závisí na posledních dnech měsíce, zatím by to prý vypadalo na osmé až desáté místo. I letošek tedy potvrzuje trend stálého oteplování. Mezi 15 nejteplejšími v historii jsou skoro samá léta posledních 30 roků. Jinak jen 1811, 1807 a 1834. V Rakousku bylo letos léto o 0,6 stupně teplejší než v průměru 1991-2020 a o 2,4 stupně nad průměrem 1961-1990.

Tropických dnů s minimálně 30 stupni bylo na jihu a východu Rakouska víc než v průměru posledních 30 let, v některých místech až 24 (v Linci ale jen 12).

Češi v nouzi na Dachsteinu

Ve čtvrtek zachraňovala horská služba a alpská policie na Dachsteinu opět Čechy, píší OÖN.

45letá a 36letý přijeli ve středu do Obertraunu na pár dnů dovolené. Oba už tam byli dřív, krajinu znali a podle svých slov tu zdolali více lezeckých cest. Ve čtvrtek dopoledne vyrazili na Hirschaualm, aby si vystoupali stezku na Seewand. "Prognóza masivního zhoršování počasí se potvrdila kolem patnácté hodiny," líčí list. "Začalo pršet a teplota klesala. Dvojice postupovala pomalu, hlavně žena byla zcela vysílená, promoklá a podchlazená. Její partner tedy v 18.50 vyslal nouzový signál. Pomoc ze vzduchu kvůli silnému větru nebyla možná, proto jeden vrtulník ministerstva vnitra a jeden ÖAMTC v pěti letech v těžkých podmínkách vynesly 15 záchranářů a jednu záchranářku s materiálem pro pozemní vyprošťování z Hallstattu do Gjaidalmu. Společně s alpským policistou vystoupal tým k vrcholu lezecké cesty na Seewand. Jeden záchranář situaci ve stěně prozkoumal a druhý pak slanil ke dvojici. Navázal na sebe ženu a záchranný tým je navijákem vytáhl. Její partner vylezl nahoru sám. Tam pomocníci postavili stan a poskytli Čechům čaj, teplé zábaly a suchý oděv," píše list.

Připomíná, že koncem července byla rovněž na Dachsteinu nezbytná rozsáhlá záchranná akce 23 lidí služby po kolapsu 28leté Češky při dlouhé horské túře. "Ženu už neschopnou komunikovat museli odnést na horských nosítkách na louku, kde jí nouzový lékař poskytl první pomoc a dopravil ji do nemocnice," popsal deník.

Zatkli Čecha ilegála

Ve středu večer dostala policie v Grafenau informaci, že na záchytném parkovišti je nápadná osoba, píše PNP. Hlídka muže středního věku zkontrolovala a zjistila, že se jedná o českého občana, kterému byla úředně odňata výsada volného pohybu po Evropské unii. "Muž se tak zdržoval v Německu ilegálně. Po dohodě se státním zastupitelstvím byl předběžně zatčen a umístěn do vazby," uvádí list.

Vicekancléř přijal úplatek…

Bývalý rakouský vicekancléř Heinz-Christian Strache (52) byl vídeňským zemským soudem uznán vinným přijetím úplatku. Byl potrestán 15 měsíci podmíněně, píší OÖN.

Šlo o věc "přihrání zákona" - podle obžaloby měl Strache pomoci známému, majiteli privátní kliniky, ke změně zákona v jeho prospěch. Podnikatel usiloval o to, aby se svou soukromou klinikou estetické chirurgie získal přístup ke státnímu finančnímu fondu. Protislužbou měly být peněžní dary pravicové strany FPÖ, které Strache předsedal. Majitel kliniky tehdy opoziční straně věnoval v letech 2016 a 2017 celkem 12 000 eur. Kromě toho pozval Stracheho na Korfu. Jeho zdravotnické zařízení přístup k fondu dostalo v roce 2018, kdy byl Strache vicekancléřem. Soud spoluobviněnému podnikateli uložil rok podmíněně. Rozsudek není pravomocný.

Koalici FPÖ a konzervativní ÖVP kancléře Sebastiana Kurze v květnu 2019 "položilo" zveřejnění tzv. "ibiza-videa", na kterém Strache v tajně nafilmovaných záběrech mluví o nekalých metodách financování politických stran. Poté se svých funkcí vzdal.

Vydry soud "nepodržel"

Správní soud v Řeznu zrušil výjimku udělenou loni v březnu hornofalckou vládou k povolení odchytu a usmrcení vždy až dvou samců vydry říční na třech rybnících v okresech Tirschenreuth, Schwandorf a Cham. Opatření zažalovaly svaz ochrany přírody a Akce obrany vyder, napsala PNP.

Vysvětluje, že vydry jsou chráněné a nesmějí být loveny, ale že jsou možné výjimky. Soud rozhodnutí odůvodnil tím, že do povolených pastí by mohly padnout i vydří samičky nebo mláďata. Tím se ale úřad nezabýval. Kromě toho nemůže zabíjení jednotlivých samců odvrátit hospodářské škody, post usmrcených zvířat by totiž mohl zaujmout v krátké době cizí samec. Proti rozsudku je možné odvolání k Bavorskému správnímu soudu v Mnichově.