Na místo vyrazili ve 22 hodin. Strom našli uložený na přepravce, ale zdrželo je, že na něm bylo namontováno už asi dvacet tabulek a májka se krade "holá"… Zloději je museli odšroubovat ručně. Za traktor k transportu do Altenbuchu májku připojovali až za půldruhé hodiny. Ve své obci jej "zaparkovali" v 0.45 - a museli jej začít "pro Deggendorf" hlídat…

Thöne mluví i o "souběhu štěstí" - paní, která měla májku střežit, zřejmě nepočítala s tím, že si pro ni někdo přijde o týden dřív. Také podle starosty to bylo příliš brzy, ale byl prý rád, že venkovská mládež udržuje staré tradice, napsal na facebooku.

Požadovaných sto litrů piva a sele ke společné oslavě jako výkupné se mu ale zdálo příliš, chtěl prý raději něco zaplatit. Mládež jeho obce se také pokoušela čtyřikrát nebo pětkrát ukrást svůj strom zpátky, ale ten Altenburští obklopili třemi traktory, čtyřmi valníky a autem pro noční hlídku a pečlivě jej střežili. Strany se nakonec dohodly, že každý z patnácti "zlodějů" dostane peníze na svačinku a městské víno. Pro májku si měl šéf stavebního dvora přijet ve středu.

Málo placení vězni?

Německý ústavní soud řeší stížnost dvou vězňů na podle nich nedostatečně zaplacenou práci ve vězení, napsal Donaukurier.

Dodal, že ve většině spolkových zemí mají odsouzení pracovní povinnost, která má posloužit jejich resocializaci. Ústavní soud se normou zabýval už v roce 1998, kdy vězňům bylo placeno pět procent průměrné mzdy. Celostátní zvýšení jejich mezd na devět procent v roce 2002 měl soud za ústavně přijatelné.

Nové ústní jednání zváží také resocializační koncepty spolkových zemí, význam práce pro resocializaci a nefinanční části odměny za ni, relevantnost produktivity práce odsouzených, nabídky pracovních míst, konkurence, nákladů věznic například na hrazení telefonátů, na zaplombování jim svěřených technických přístrojů apod.

S vyhlášením rozhodnutí se počítá za několik měsíců.

Vláda podpoří opravárenství

Rakouská vláda chce z podnětu ministryně pro ochranu klimatu Leonore Gewesslerové podpořit opravárenství převzetím poloviny nákladů opravy domácích elektrospotřebičů "od vařičů vody přes mobily k e-piánu", včetně jejich neelektronických částí, maximálně do 200 eur za kus. Opravy oděvů, bot nebo jízdních kol dotovány nebudou. Udělené bonusy mohou být uplatněny opravárenskou firmou, kterých se k akci už registrovalo přes 1200. Podrobnosti jsou na www.reparaturbonus.at.

Akce nahrazuje hornorakouský model. Loni bylo v této zemi podáno 21 366 žádostí o poskytnutí bonusu a více než 90 % z nich bylo kladně vyřízeno. Stát opravy zadotoval 1,6 milionu eur.

Rozbíhající se celostátní program je vybaven 130 miliony eur z fondu obnovy EU a má běžet do roku 2026. Rakousko je první zemí unie, která projekt realizuje.

Kalorie na jídelníčky?

V Anglii musí mnoho jídelních řetězců uvádět na svých jídelníčcích kalorické menu. V Německu tato povinnost není, ale v Berlíně už zkouší, zda by to mělo smysl, a spolkové ministerstvo výživy a zemědělství zkoumá možnost zavedení takové povinnosti pro podniky veřejného stravování, napsal Donaukurier. Odpůrci už se šikují.

"Jinak než pro restaurace jsou v Německu tyto povinnosti zavedeny v obchodě," píše list. Balené hotové jídlo musí uvádět mezi údaji o výživové hodnotě také kalorie, lhostejno, zda jde třeba o čipsy, tvaroh nebo marmeládu, jak to nařizuje EU. Spotřebitelé tak mají mít šanci uvědomělého výběru a předcházet nadváze, diabetu a dalším nemocem. V Německu, kde mají nadváhu dvě třetiny mužů a polovina žen, restaurace tato data uvádějí dobrovolně a zřídkakdy. Některé řetězce je nabízejí na svých webových stránkách. „Big Mac“ od McDonald's má podle nich asi 500 kcal, v restaurantu Block-House obnáší „Mr. Rumpsteak“ bez přílohy asi 350 kcal. Pro dospělé platí, silně zjednodušeně, jako pravidlo spotřeba kolem 2000 kcal za den.

Experti, i výživoví, údaje o kalorické hodnotě pokrmů zpochybňují. Význam mohou mít jen v rámci terapie lidí s nadváhou, ale "při běžné návštěvě restaurace platí daleko víc širší chápání pojmu něco zdravého sníst jako požitku z jídla, chuti, kvality, čerstvosti, různorodosti, vyváženosti, radosti z jídla v příjemné atmosféře," říká například Antje Gahlová, mluvčí Německé společnosti pro výživu v Bonnu. Vařením důsledně podle kalorických tabulek by v malých, ale i v těch špičkových, restauracích mohla podle ní utrpět kreativita kuchařů a kuchařek, protože by nemohli recepty jemnit podle citu, třeba smetanou nebo stopečkou alkoholu, které by pozměnily kalorický obsah…

Pokuta za sražený stožár

V srpnu 2020 couval 62letý řidič nákladního auta z Francka na Radničním náměstí v Kielu a srazil 14 metrů vysoký vlajkový stožár. Ten smrtelně zranil 23letou studentku, která se s dalšími absolventy shromáždila ke společné maturitní fotografii. Úřední soud mu za usmrcení z nedbalosti uložil peněžitý trest 5400 eur. Stíhání jeho 75letého spolujezdce bylo po zaplacení 1200 eur předběžně zastaveno.

Vysázejí stromy královně

Královna Alžběta II. vysázela spoustu stromů. Pokládala to vždy za důležité. K jejímu jubileu na trůnu mají být v rámci akce ochrany životního prostředí „The Queen's Green Canopy“, tedy volně řečeno jako královnin zelený kryt korun, vysazovány stromy také v Německu, píše DK. Projekt odstartuje 5. května v zooparku v Berlíně, další stromy budou následovat mimo jiné v Brémách, Mnichově, Hannoveru, Odenwaldu i jinde. Mají být znamením německo-britského přátelství.

Královna byla v Německu častým hostem, z toho pětkrát na státní návštěvě, naposledy 2015, dodává list.