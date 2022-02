"Máme na Hochfichtu šťastnou situaci, že zatím co v jiných lyžařských oblastech bojují s lavinovým nebezpečím, na Šumavě jsme mu uchráněni," říká ředitel lanovek Gerald Paschinger. Od začátku sledování tu ostatně k žádné lavině nedošlo. Hlavním důvodem je podle správy to, že tři lyžařské vrcholky Hochficht (1338 metrů), Reischlberg (Hraničník, 1281 m) a Zwieselberg (1163 m) jsou zalesněny. Na Hochfichtu jsou sjezdovky dobře zajištěny, svahy nejsou příliš strmé a nejsou tu exponovaná místa, popisují sousedé. "Bohužel musíme oproti předkovidovým časům kvůli ztížení příjezdů a karanténám rezignovat na větší díl našich zahraničních hostů," připouští Paschinger. "Co nás ale těší, jsou nadšené ohlasy od těch, kteří přijeli. Hodně místa na sjezdovkách, super sníh, lepší Hochficht než teď nelze zažít…" Foto: Deník/OÖN/Hochficht Bergbahnen