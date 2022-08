Mistrovské vzdělání získal v letech 2007 a 2008 na institutu pro floristiku v Drážďanech. Příští rok by měl jet na mistrovství světa do Manchesteru. Druhý skončil Martin Neumann z Dessau-Roßlau v Sasku-Anhaltsku, třetí Andreas Müssig z Murnau v Bavorsku. Snímek Ernsta z loňského mistrovství Hessenska a Durynska je od zemského svazu FDP, druhá fotografie od Annett Kletzke z Thüringer Allgemeine.

Nakloněnému majáku "ustlali"

Vývoj kolem náhle nakloněného majáku po čtvrtečním propadu základu mola v přístavu v Bremerhavenu náš web sleduje průběžně. Aktuální zpráva je o provizorním zajištění stavby. "Mohla by sice pořád spadnout, ale už ne do vody, do lodní cesty, nýbrž na ponton sena," řekl v sobotu mluvčí přístavní společnosti Holger Bruns. O eventuálním snesení památkově chráněné kupole mají rozhodnout experti v příštím týdnu.

Od sousedů: Rychleji přibývá přistěhovalých