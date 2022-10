Půměrné ztráty byly z loňských 42 % v prvním pololetí sníženy na 37 % a cílem je, aby do konce příštího roku byly pod 30 %.

Zemská nemocnice II ve Štýrském Hradci žebříček spořivosti vede - vyhazuje necelých 20 % jídel. Velký podíl na tom má šéf centrální kuchyně Walter Mayer, pod jehož vedením je denně připravováno kolem 3000 jídel. Největším problémem je podle něho velká fluktuace pacientů, kteří přicházejí a odcházejí během několika málo hodin. Mayer k zabraňování nadprodukce poslal loni personál ke školení „Food Waste Coach“ a dodržuje základní myšlenku,kterou zastává už od dětství - nesnědené jídlo zamrazit, nebo z něj druhý den připravit "Gröstl", v Rakousku tradiční jídlo na pánvi, obvykle z vařených brambor a nakrájených kousků masa. Upravili receptury a vylepšili velikost porcí.

Podle United Against Waste by mohlo až 25 000 tun potravin, které ročně vyhazují rakouské nemocnice, živit rok a půl obyvatelstvo města Leobenu. Toto plýtvání odpovídá emisím oxidu uhličitého asi jako při 80 000 letech ze Štýrského Hradce do Mnichova a zpátky. Ztráta potravin je zhruba 359 000 eur ročně.

Utopenci Audi je skoro 50 let

Marc Jansen, expert fanklubu 100 Coupé S z Cách, v reakci na vytažení vraku tohoto vozu z jezera u Pfreimdu tvrdí, že tento typ byl vyráběn od září 1973 do srpna 1974. "V době potopení už nebyl ve špičkovém stavu," dodává. Proto také nevylučuje, že mohl být úmyslně "uklizen". Znovu na suchu vypadá audina takto… Foto: Deník/PNP