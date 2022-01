Ilegální migrace přibylo

Ve druhém roce pandémie korony v Bavorsku přibylo migrantů, píše Donaukurier (DK). Do října jich bylo 12 400, o 13 % víc než předloni. Nejvíc běženců bylo ze Sýrie, Afghánistánu, Turecka, Iráku a Albánie. Za celý rok 2020 bylo nedovolených přechodů 13 400, v roce 2019 asi 14 500. Uprchlíci mířili do Bavorska loni většinou z Rakouska (do září kolem 8000), z Česka jich přišlo asi 1600.

Případů převaděčství přibylo 45 %, převádění v úkrytu třeba v nákladních automobilech bylo dokonce o 190 % víc.

Závislí hráči se nechávají zablokovat

Od začátku července do 21. prosince si v Německu nechalo v centrálním systému Oasis zablokovat přístup ho heren, kasín nebo sázkových domů 22 435 hráčů, napsal DK. "Hráč, který se do systému přihlásí, je automaticky z hazardních heren vyřazen," vysvětluje list. "Jejich provozovatelé musejí před začátkem hraní porovnat, zda dotyčný není na seznamu, a pokud je, zabrání mu ve vstupu."

Koncem roku 2020 bylo v Oasis asi 47 000 zákazů vstupu. Od července 2021 je tento přehled v celém Německu jednotný pro všechny formy hry. Novinkou je limitování dat, který se má postarat o to, že hráč neprosází víc než 1000 eur za měsíc. Limit může být individuálně i nižší. K 8. prosinci 2021 bylo v Oasis registrováno 116 078 hráčů.

Jak říká předsedkyně spolkového svazu herních závislostí Ilona Füchtenschniederová, systém blokací ale nefunguje. Uvádí příklad muže, který prosázel od března do října 36 000 eur, ačkoliv mu mělo být dovoleno jen 8000. Jiní hráč prosázel za tři měsíce 14 000 eur. "Přitom provozovatelé neprověřovali, zda hráči mají vůbec tolik peněz do hry," uvádí Füchtenschniederová.

Závislost na hře nebo problematické herní chování má v Německu podle centrály zdravotnické osvěty kolem 430 000 lidí, uvádí list.

22 faktů pro rok 2022 připomíná čtenářům Donaukurier. Několik vybíráme:

Fakt č. 1

Počítačový systém Unix počítá sekundy od 00 hodiny 1. ledna 1970. Rok 2022 začal v jeho čase po 1 640 991 600 sekundách.

Fakt č. 5

V ranních hodinách 4. ledna projde Země perihelem, nejbližším bodem své dráhy ke Slunci. V tu chvíli bude od hvězdy vzdálena 147 100 000 kilometrů. Pro tuto vzdálenost potřebuje světlo 8:10 minuty.

Fakt č. 10

Datum 22.2.22 je pěkný "kořaleční" termín svatbychtivých. Proč se takovým sestavám stejných čísel říká "kořaleční"? Z praxe karetních nebo kostkových her v hospodě by bylo možné dovodit, že při bodovém stavu stejných čísel se musí dát runda kořalek. Slovníky ale vysvětlují, že tento termín vychází nejspíš z představy, že opilý při čtení vidí jednoduché cifry dvakrát…

Fakt č. 17

Od 1. července mohou páry stejného pohlaví uzavřít sňatek, nebo převést registrované partnerství na manželství, také ve Švýcarsku.