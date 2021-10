Je vysoká 270 centimetrů, z lehčeného betonu, a byla vytvořena 3D-tiskem. S ideou přišel výtvarník Wilhelm Koch. Dosluhující premiérku stvořil sedící v jejím typickém kostýmu, s rukama spojenýma do pro ni typického kosočtverce.

Na umístění sochy na městský podstavec prý záměrně rezignoval a postavil ji na kus etsdorfského pažitu. "Merkelová je prezentována jako jezdkyně tak ,pozemsky´, jak vytvářela politiku - na kusu trávníku s pohledem na východ, trůnící koncentrovaně a jistě v sedle i bez sedla a uzdy, na pevně stojícím americkém kovbojském koni," popsal. Deník SdZ k tomu poznamenal, že sedlo kancléřka zjevně nepotřebuje, očividně ovládá koně i tak. "Jako by právě trávila dovolenou na koni," dodává autor. Je prý obrazem "občanského jezdectva". Tím se socha liší od obvyklých jezdeckých monumentů hrdinů minulosti, "jejichž činy posuzujeme aktuálními morálními měřítky a nejeví se nutným bezpodmínečně je ctít navěky".

Koch dílo vytvářel jako "ambivalentní plastiku" a sám se musel ptát, jestli je poctou, nebo ironií. "Veřejné vyznání koni v roce 2021 se zdá většině lidí tak absurdní jako koňský potah ve formuli 1," říká.

Poslední Němec s vlastní jezdeckou sochou by mohl být císař Wilhelm II, odhaduje ONetz. Teď má následnici v maličkém Etsdorfu. "Nebude tady stát věčně, podle autora tak půl roku. Pak má být socha prodána, aby přinesla trochu peněz zdejšímu muzeu. A kdyby ji nikdo nechtěl, najít řešení prý pro něho bude to nejjednodušší…"

Jak vláda uplácí média

Aktuální skandál kolem rakouského kancléře Kurze s "kupováním" příznivých zpráv o jeho vládě připomněly OÖN dlouholeté propojení bulvárních médií s politikou.

Tak loni vláda vydala asi 33,55 milionu eur na tzv. "mediální kooperaci", ke které patří hlavně inzertní obchod. Z této částky šlo celkem 57,3 procenta na Kronen Zeitung, Heute a Österreich. "Inzerátní a podpůrná politika rakouské vlády na trhu tisku se v minulých letech ideově a koncepčně vylila z břehů," říká Andy Kaltenbrunner, ředitel společnosti Medienhaus Wien. Velmi netransparentní, svévolné zadávání inzerátů kritizuje Evropská komise jako pokus o politický vliv, píše linecký list.

Jen sotva čtvrtinu výdajů vláda adresuje pěti vedoucím regionálním novinám spolkových zemí dohromady, z nich také lineckým OÖN (loni 3,87 % rozpočtu, 1,3 milionu eur). Druhé hornorakouské noviny, lidovecký Volksblatt, se musely spokojit se 183 000 eur. Vládní dotace na jednoho čtenáře loni činily u listu Österreich 8,22 eura, u Kronen Zeitungu 3,94, u Kurieru 3,75, u OÖN byly druhé nejmenší, 2,98 eura. Lidovci vedená ministerstva rozdělovala přes 86 % vládních inzerátů, "Zelená" pět procent. Tři bulvární média dostala od lidoveckého úřadu vlády asi 52 % inzerátů, od ministerstva financí 61 %, zemědělství 78 %, vnitra 81 %. "Zelené" ministerstvo klimatu jim přidělilo "jen" 49 %. Podle Kaltenbrunnera vláda nikterak nesleduje uchovávání četnosti titulů a názorovou různost, publicistickou kvalitu a nezávislý žurnalismus.

Dálnice za humny zhoustly

Masivní nárůst nákladní dopravy na horkorakouských dálnicích zaznamenal linecký Volksblatt. Za prvních osm měsíců projelo po A7 u Bindermichlu skoro 1,3 milionu kamionů, o osm procent víc než loni za stejnou dobu. Na A1 u Traunu doprava vzrostla o 11 % na skoro 3,7 milionu vozidel, na A25 u Welsu o 12 % na 2,7 milionu, na A8 u Krenglbachu o 15 % na 2,9 milionu.

Starostenské "rozstřely"

V neděli 10. října dojde v 16 hornorakouských obcích k "rozstřelům" přímé volby mezi dvěma kanditáty na starostu, píší OÖN. Nejnapínavější souboje se očekávají v Aigen-Schläglu (Elisabeth Höflerová 45,9 %, Ricardo Lang 41,52 %), ve Freistadtu (Elisabeth Teuferová 36,25 %, Christian Gratzl 32,65 %, foto Deník/OÖN/archiv Pramhofer), v Unterweitersdorfu (Günther Zillner 45,07 %, Johannes Matzinger 46,00 %), atd.

'Poperou se' o křeslo starosty ve Freistadtu.Zdroj: Deník/OÖN

Obžalovaný nacista zemřel

Náš web aktuálně informoval o procesu, v němž budou v Neuruppinu soudit 100letého bývalého dozorce koncentračního tábora Sachsenhausen z pomoci k vraždám vězňů. Donaukurier (DK) včera informoval o jiném případu - bývalý strážce lágru Flossenburg souzený ve Weidenu zemřel ve věku 97 let a hlavní líčení s ním bylo zastaveno. V "jeho" táboře zahynulo minimálně 2500 lidí.

Ukradl psa před krámem

V Ravensburgu ukradl ve čtvrtek 26letý muž ovčáka před supermarketem, píše DK. Odvázal ho a odvedl. Policie na to přišla, když se začal hádat ve vlaku do Ulmu s jiným cestujícím. Při kontrole neměl doklady a ke psovi uváděl nevěrohodné údaje, píše list. Kontrola jeho čipu ukázala, že patří někomu jinému… 57letý majitel odjel ještě večer z Ravensburgu do Ulmu, aby si psa vyzvedl.