V pozadí akce mohl být čtvrteční příspěvek satirické internetové stránky „Der Postillon“. Pod titulkem "Naděje pro německý útok? Flick nominoval nováčka Alexandera Pappa do národního mužstva" byla fotomontáž, na které sedí Poppová s knírem vedle spolkového trenéra mužů Hansiho Flicka.

Žert dozněl na twitteru. "Je tento mladý muž puclíkem do skládačky, který národnímu mužstvu ještě chyběl k mistrovství světa v Kataru? Spolkový trenér Hansi Flick dnes překvapivě nominoval do týmu Alexandera Pappa, v bundeslize dosud zcela neznámého. Při ,Pappově´ představení ve čtvrtek řekl: Každý ví, že jsme v minulosti měli na postu útočníka velké problémy. S Alexandrou… äh, Alexandrem Pappem chceme zahájit novou kapitolu. Ona… äh, on má vynikající poziční hru, fantastický čich na góly a ledově chladnou koncovku…"

"Hra" pak pokračuje, že podle expertů je Alexander Papp nepopsaným listem. Dosud nehrál za žádný bundesligový tým. Také jeho stáří není známo. "Papp má být národnímu mužstvu k dispozici v pondělí. Předtím má, podle Flicka, ještě něco k vyřízení v Británii…," končí twitter. Výkop dnešního finále Anglie-Německo je totiž v 18 hodin (Erste)… Jak se ale nakonec ukázalo, do finále nenastoupila - údajně pro svalové potíže.

Ve finálový den vyhlásili v Německu Fotbalistku roku. Je jím Lea Schüllerová (24), studentka ekonomie. Se 16 góly se stala nejlepší střelkyní bundesligy, za národní tým dala 26 branek ve 40 utkáních, při vítězství 5:1 nad Srbskem se trefila čtyřikrát… Jen s Bayernem jí to občas neklaplo. Stal se jen vicemistrem za Wolfsburgem a prohrál s ním v pohárovém semififinále 1:3, s Paříží vypadl ve čtvrtfinále Ligy mistryň… Na nynějším mistrovství Evropy dala branku v prvním zápase proti Dánsku, pak se ocitla v covidové karanténě. Její pozici na špici zaujala zmíněná Alexandra Poppová a přiřadila se k největším hvězdám šampionátu…

Na nejvyšším pracovišti Rakouska

"Když Simon Feigl začíná pracovní den, svět mu leží u nohou, protože je ve výšce 3106 metrů - v observatoriu Sonnblick uprostřed Národního parku ," píší OÖN.

Existuje od roku 1860, původně jako čistě meteorologická stanice Hohe Tauern, ve skupině Goldberg u Raurisu. Pozorovatelny počasí se koncem 19. století zakládaly na vrcholech hor, kde nebyly "znečisťovány" městskými vlivy. U Raurisu byla dobrá technická infrastruktura z těžby zlata, až do výšky přes 2000 metrů vedl telefon - a vrchol Sonnblicku byl volný větrům ze všech stran, tedy ideální podmínky pro meteorologickou stanici v horách. Navíc nad tímto územím je zákaz přeletů, mohou tu tedy měřit oxidy uhlíku bez vlivu letecké dopravy. Z jeho pozorovatelny počasí je v posledních letech mezinárodně uznávaný institut výzkumu klimatu, aktuálně vlivu mraků na něj. Do tří let se má projekt rozjet naplno.

Elke Ludewigová, vedoucí stanice, přibližuje, že v laboratoři observatoře je měřicí přístroj Pine v ceně čtvrt milionu eur. Ten měří, za jakých podmínek se v mracích tvoří zárodky ledových krystalů. Vzduchové částečky jsou nasávány komínem ze tří až deseti metrů nad střechou a zchlazeny až na mínus padesát stupňů. Parametry jsou dokumentovány a analyzovány. Na Sonnblicku je co porovnávat, mraky se to tvoří zhruba 270krát za rok.

Meteorolog na výši.Zdroj: Deník/OÖN

Simon Feigl, technik ze Steyru, je odpovědný za funkčnost přístrojů. V mrazu a při množství sněhu v zimě to není nic lehkého, poznamenává list. Už v šest ráno vstává, aby v sedm zaznamenal první data, která pak aktualizuje do 19 hodin. Přístroje v terénu musejí být průběžně odledovávány a čistěny. Během prvního hlášení počasí druhý kolega připravuje snídani; slouží ve dvou, vždy po čtrnáct dnů.

Vedle rutinní činnosti s přístroji osazenstvo dokumentuje pozorování fauny a flory. A k náplni práce patří samozřejmě i odklízení sněhu mj. do zásoby k opatření dostatku pitvé vody. Služba končí až ve 21 hodin. Konečně mohou jít spát - a těšit se na nový východ slunce, uzavírá list.

Není tu nahoře krásně?Zdroj: Deník/OÖN