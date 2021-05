Parta "Steinbrucher Maibaum Crew" od Neufeldenu “ukradla” v sobotu brzy ráno opět májku vztyčenou na Hlavním náměstí v Linci. Předtím se jí to povedlo v letech 2013 a 2014.

Vezou domů kořist... | Foto: Deník/OÖN/privát

Náš web o tomto husarském kousku tří chlapců a dvou děvčat informoval. V pondělním vydání OÖN přiblížil akci šéf tohoto spolku Christian Mühleder. Zmobilizoval své lidi a v pátek večer si místo činu obhlédli. K akci přikročili v sobotu v šest hodin, s “odbitím” covidového zákazu nočního vycházení. Hevery vyzdvihli strom z ukotvení a položili jej. Zvědavým pasantům a policii alarmované místními lidmi předestřeli, že strom musejí odstranit vzhledem k výstraze meteorologů před špatným počasím. Převezli jej do Steinbruchu u Neufeldenu. 29. května, na kdy byla plánována slavnost oficiálního snesení májky, jej mají dopravit zpátky do Lince, jak potvrdil starosta Klaus Luger. Vrácení stromu tam zapadne do oslav 850 let dárcovské obce.