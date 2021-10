Dostali se ke kabině uvíznuté ve výšce dvanácti metrů výsuvným žebříkem, upevnili na ni naviják a jím trosečníky přitáhli k nejblizší bezpečnostní plošině. Tam jištění kabiny bez problémů otevřeli a čtyři pasažéři mohli v doprovodu hasičů bezpečně sestoupit, napsal list.

Zneužil čtyřletou dceru

Zemský soud v Salcburku uložil pět měsíců vězení, patnáct dalších podmíněně a psychoterapii 34letému Rakušanovi. Ten se v roce 2019 sexuálně ukájel na spícím dítěti a fotky poslal do Německa muži, který měl být centrální osobou v loňském případu pohlavního zneužívání v Bergisch Gladbachu a dostal za to dvanáct let, napsal Donaukurier (DK). Rakouský odsouzený byl letos v lednu potrestán třemi měsíci podmíněně za držení dětské pornografie.

Kradl po dvou hodinách na svobodě

Detektiv obchodního domu ve Schweinfurtu přistihl při krádeži více bund 23letého muže, který byl dvě hodiny předtím propuštěn z výkonu trestu z věznice pro mladistvé. "Byl do basy neprodleně vrácen," píše DK.

Atrakce pro školu pilotů

Budoucí škola důstojníků luftwaffe v kasárnech v Rothu u Norimberka dostala dárek. Ve středu přistál v Rothu naposledy vojenský transportní letoun Transall C-160 s čísly 50+40. U armády zůstal ve službě přes 50 let od svého prvního vzletu v roce 1963. Poskytl logistickou podporu řadě zámořských operací a nasazení a také sloužil ve zvláštních rolích jako je tankování paliva za letu, píše o něm česká Wikipedie.

V Rothu bude otevřeným výstavním kusem připomínajícím jedinečné služby tohoto stroje. "Protože zdejší přistávací dráha měří jen 500 metrů, musel stroj startující z vojenského letiště Hohnu ve Šlesvicku-Holštýnsku přistát nejprve v Norimberku, kde z něj byly mimo jiné odčerpány nadbytečné pohonné hmoty, a s minimální vahou odletěl do Rothu," popisuje DK.

Připomíná, že bundeswehr od konce 60. let postupně převzal do provozu 90 "transallů". Vývoj a stavba těchto robustních, pomalých a spolehlivých transportních strojů byl německo-francouzským kooperačním projektem.

Přiletěl a stal se exponátem.Zdroj: Deník/PNP

Záhada utonulé ženy

V dolnosaském Verdenu soudí od února dva muže ve věku 40 a 21 let a 39letou ženu, obžalované z vraždy 19leté dívky Andrey K., píše DK. Oběť, matku dvou dětí, našli loni v dubnu v řece Weser nahou a připevněnou k zátěžové desce asi tři týdny po činu. "Protože byla dlouho ve vodě a nebyly dodrženy určité pitevní standardy, nemohla být jednoznačně určena příčina její smrti," píše ingolstadtský list.

Podle žalobkyně také není jasné, jestli z mostu byla shozena živá, nebo mrtvá - podle znalců utonula. Jisté je, že obžalovaní s ní zacházeli hrůzně. Dívka byla nemocná schizofrénií, potřebovala naléhavě lékařskou pomoc, ale obžalovaní si ji "koupili" tři dny před činem za 2000 eur a odpuštění dluhu z nákupu drog a muži ji zkoušeli "zpeněžit" jako prostitutku. Když podle obžaloby zjistili, že její zdravotní stav takový obchod znemožňuje, chtěli se jí zbavit. Dopravili ji do garáže a co se tam dělo, o tom obžalovaní mlčí. Jisté je, že byla kabelem připoutána živá, či mrtvá k betonové desce a vhozena do Wesery, píše DK. Žaloba zdůrazňuje, že obžalovaní se snažili čin zakrýt - osobní věci zemřelé spálili, data o ní smazali, vozidlo, kterým měla být přepravována, sešrotovali…Soud poslal 41letého na osm let do vězení, kromě jiného za ublížení na zdraví z nedbalosti. 54letý dostal tři roky a devět měsíců mj. za pomoc k nucené prostituci a ke znásilnění, 40letá žena má jít do vězení na dva roky a devět měsíců.

Dvaadvacátá zavražděná…

V obci Seibersdorfu (okr. Baden) našli ve středu večer v rodinném domě příbuzní mrtvou 43letou ženu, pravděpodobně uškrcenou nebo zardoušenou. Policie začala pátrat po podezřelém jejím partnerovi, policistovi protidrogového oddělení zemské kriminálky.

Deník OÖN v té souvislosti bilancuje, že by to byla letos v Rakousku 22. vražda ženy partnerem, případně bývalým. Naposledy v září usmrtil Somálec dvě krajanky ve Vídni. "Rakousko je v počtu zločinů na ženách v evropské špičce," píše list. "V roce 2019 byly v Evropské unii ženy víc než třetinou obětí vražd. V Rakousku měly víc než padesát procent. Podobně vysoký podíl měly jen Kypr (67), Lotyšsko (63) a Malta (60)…"

Do naší uzávěrky další zprávy o činu nedošly.