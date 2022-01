Hasiči přijeli se zásahovým vozidlem a teleskopickou plošinou a při její přípravě se pod psa postavil člen sboru Niklas Unter. Bezprostředně nato staroněmecký dlouhosrstý ovčák o váze asi 40 kilogramů spadl - do náruče odvážného hasiče, píše list. Pes mu z ní bleskově vyskočil a utekl. Při opakovaném prohledávání okolí ho několikrát spatřili, ale než ho mohli chytit, vždycky zmizel. "Z jeho úprku lze dovodit, že pád přečkal nezraněn, a až na menší bolest v rameni zůstal bez úrazu i hasič," píší OÖN.

Zachránil psí život.Zdroj: Deník/OÖN

Natáčel si intimno

Úřední soud v Augsburgu odsoudil nepravomocně na tři roky do vězení 36letého Španěla za natáčení intimit, píše Donaukurier. Podle obžaloby vnikl do bytu jedné ženy, namontoval tam v ložnici kameru a natáčel ji nahou. Ukradl také její použité slipy. V dalších případech instaloval dvě kamery do své vlastní toalety a pořizoval intimní záběry žen, které chodily na záchod. Vyšetřovatelé u něho také našli přes 900 pornozáběrů dětí a mládeže.

Podváděla sociální pomoc

47letá Rakušanka tureckého původu si pronajala byt v Innsbrucku a od roku 2008 si vyšvindlovala sociální podporu a příspěvky na bydlení v objemu asi 45 000 eur, napsal DK. Dětský pokoj pro dceru a následně celý byt opakovaně pronajímala, když pobývala v Turecku. Měsíční nájemné 500 eur úřadu zamlčovala. Při vyšetřování bylo zjištěno, že si podporovaná žena v Turecku koupila dům a byt. Tento majetek rakouským úřadům zamlčela. Je obžalována z podvodu a správní orgány požadují navrácení peněz.

Pomohl nemocnému k sebevraždě?

Ve čtvrtek stanul před vídeňským soudem 82letý senior za to, že nemocnému příteli upoutanému na lůžko po zlomenině tří obratlů pomohl k sebevraždě. Na přání kamaráda, se kterým se přátelili 40 let, pozval do jeho bytu zámečníka, aby otevřel trezor, ve kterém byl uložen revolver. Ten pak nemocnému předal.

Obžalovný se necítí vinen. Tvrdí, že jeho známý nebyl životem unaven a těšil se na to, že v létě zase bude moci sedět na zahradě. Zámečníka prý měl pozvat, protože kamarád chtěl své zbraně - několik pušek a dva revolvery - prodat, a klíč od trezoru nemohl najít. Řemeslníkovi pak trvalo pět až šest hodin, než schránu otevřel. Obžalovaný tvrdil, že uvnitř viděl jen hotovost v horní přihrádce a to, že pod ní ještě něco je. Co, to prý nezkoumal a žádnou zbraň v ruce neměl.

"Jisté je, že se 83letý, který se po úrazu nemohl sám v posteli ani obrátit, krátce poté, kdy obžalovaný jeho byt opustil, jedním z revolverů zastřelil," pokračuje list. Státní zástupce si je jistý, že mu obžalovaný musel zbraň vložit do ruky. On si zase myslí, že přítel mohl vstát, ujít pár metrů k otevřenému trezoru a vrátit se se zbraní do postele.

Klíčové svědectví poskytla pečovatelka, která v ten den byla v bytě. Jakmile obžalovaný odešel, vešla dovnitř a viděla, jak její pacient něco schovává pod deku. Pak ji poslal pryč s poznámkou, že se jinak bude muset "na to" dívat. Odešla a okamžitě zavolala jeho dceři, aby ji varovala - ta totiž si klíček od trezoru vzala k sobě, aby se otec nemohl ke zbraním dostat. Během telefonátu slyšely výstřel, uvedla svědkyně do protokolu.

Hlavní líčení bylo odročeno do 10. března.

Za zabití v LA 11,5 roku

Jak náš web uvedl, v Landshutu soudili 25letého muže za zabití 22letého muže v Kalifornii šesti ranami z pistole po hádce v říjnu 2018. Čtyřikrát mu střílel do zad, když oběť ležela na břiše na zemi… Původně byl žalován za vraždu, senát ale skutek překvalifikoval na zabití, napsal DK. Pachateli uložil 11,5 roku a umístění v odvykacím zařízení. Pro přísnější kvalifikaci soud nenašel při alkoholické a drogové závislosti obviněného odůvodnění. Dialog obou aktérů těsně před činem se nepodařilo přesně interpretovat, takže nebyly objasněny ani motivy skutku.

Obžalovaný v posledním slově ujistil, že přebírá plnou odpovědnost za čin. Doufá, že mu společnost odpustí a že může dostat druhou šanci, řekl anglicky a pak německy.

Z trestu 11,5 roku musí strávit tři roky a devět měsíců ve vězení. Protože už si odseděl tři roky a tři měsíce, zbývá mu půlrok. Pak bude převeden do odvykacího zařízení.

Češi chtěli okrást banku

"Díky pozorné pracovnici banky se v úterý podařilo zabránit okradení pasovského peněžního ústavu třemi podvodníky z Čech," píše PNP. Doklady totožnosti, které muži předložili, připadly pokladní zvláštní, a informovala policii o možném pokusu o podvod.

Skupina chtěla právě z místa odjet v osobním autě, když dorazila alarmovaná hlídka policejní inspekce Pasov a vůz zastavila. Našla v něm tři muže ve věku 22, 43 a 51 let. Při prohlídce interiéru odhalila 20 000 eur v bankovkách, padělaný osobní doklad a lístek s nacvičováním podpisu. Jak se ukázalo, podvodníci během dne vyzvedli 20 000 eur u filiálek v Pockingu a v Bad Griesbachu. Další pokusy v Ortenburgu a pak v Pasově jim nevyšly. Obvinění Češi byli rozděleni do vazeb v různých věznicích.

Vyrobili trofeje pro fitnes festival

Se zhruba 200 000 návštěvníky a 17 000 účastníky soutěží ve 39 sportech je březnový "Arnold Sports Festival" v Columbusu v Ohiu největším fitnesovým podnikem na světě, píše PNP. Už asi 30 let pro něj vyrábí trofeje Joska Bodenmais v okrese Regen, píše PNP. V tomto týdnu vyráží za Atlantik další zásilka 45 pohárů.

Vítězům má ceny z Dolního Bavorska předávat iniciátor závodů Arnold Schwarzenegger, který každým rokem závody prožívá. Soutěží se mj. v Arnold Classic UK Bodybuildingu, Arnold Strongman UK ve spolupráci se Giants Live, v powerliftingu, v boxu, gymnastice, ale také v roztleskávání (Cheerleadingu) a v páce.

Na snímku jsou s trofejemi před dokončením zleva ředitel firmy Lennart Kagerbauer, syn zakladatele Josef Kagerbauer a výtvarník Thomas Mühlbauer.

To bude slávy v Americe!Zdroj: Deník/PNP