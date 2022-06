Její čtenářce se to nelíbí a přeje si víc pořádku. "Městský farář Werner Konrad ale říká: Pojem ,plevel´ neuznávám! Nevím, co by na štěrku mělo být hezčího než na pampelišce!" Hřbitovní květiny podle něho často nejsou "přívětivé" ke hmyzu, proto klade důraz na hřbitov blízký přírodě.

Rozumí tomu, že místo posledního odpočinku příbuzných je pro pozůstalé emotivním místem, které má vypadat pěstěně. Proto se také stará, aby se divoce rostoucí rostliny nepřebujely. Nemusí ale všechno vypadat tak uklizeně, jako ve vlastním obýváku. "Pro Wernera Konrada proto nepřichází v úvahu ničení tohoto náletu," uzavírá PNP.

Vídeň je opět městem k žití

Po zrušení protikoronových opatření je Vídeň opět nejlepším městem k žití na světě, libují si rakouské noviny nad letošním indexem britské skupiny "Economist". Loni byla až dvanáctá, vyhrál pandémií nedotčený Auckland.

Letos za ní skončily Kodaň, Curych, Calgary, Vancouver, Ženeva, Frankfurt, Toronto, Amsterdam, Ósaka a Melbourne. Německá města Frankfurt, Hamburk a Düsseldorf si polepšila zhruba o 30 míst a jsou 7., 16. a 22. Kvůli válce na Ukrajině naopak klesla ruská velkoměsta - Moskva je 96., Petrohrad 107. Kyjev letos nebyl hodnocen. Poslední skončily 168. Karáčí, 169. Alžír, 170. Tripolis, 171. Lagos a 172. Damašek.

Přibylo insolventních

268 hornorakouských firem spadlo v prvním pololetí do insolvence, se 145 bylo zahájeno řízení. Ve srovnání s loňskem je to nárůst 113 % a jen o 24 méně než v předkoronovém roce 2019. Podle expertky Petry Wögerbauerové z Lince je to důsledek doběhnutí státní pomoci a insolvenční návrhy finančních úřadů a zdravotních pojišťoven. Pasiva činí celkem 44 milionů eur. Počet privátních konkurzů stoupl o 48 % na 608.

Prázdniny kvůli summitu

Školáci okresu Ga-Pa se kvůli G7 mohou tři dny až do 28. června učit doma. Důvodem je ztížená situace v dopravě. Závěrečné zkoušky 560 žáků se ale konají podle plánu, částečně na jiných školách.

9100 eur za metr čtvereční bytu…

Mnichov je s odstupem nejdražší město Bavorska k bydlení, píše DK. Metr vlastní plochy je průměrně za 9100 eur. Předloni to bylo 8150 eur. Bavorský průměr ceny za byt je letos kolem 3000 eur za metr. Pod 2000 eur za metr stály byty jen v 15 okresech, z toho dvou v Bavorském lese.

Zase pětinásobný jackpot

Ve středečním tahu rakouského lotta popáté za sebou nikdo netrefil všechna vyhrávající čísla 10 - 18 - 28 - 29 - 37 - 42, dodatkové 26. V neděli tak lze za šest správných očekávat výhru kolem 5,5 milionu eur. K jejímu zajištění by sázkař potřeboval asi 5,2 milionu tipů. Byl by to druhý letošní pětijackpot. První z dubna skončil sedminásobkem a sázející z Horních Rakous vyhrál přes 9,8 milionu eur.

Mladý Syřan znásilnil Ukrajinku?

Státní zastupitelství ve Steyru obžalovalo 19letého Syřana ze znásilnění 15leté ukrajinské dívky, napsal Volksblatt. Obviněný s poškozenou poseděli začátkem května se skupinou mladých při alkoholu. Podle svědků se sblížili a zmizeli. Dva dny poté oznámila dívka v doprovodu bratra znásilnění.

Kohout symbolem spolupráce

Na mostě přes Inn v Braunau/Simbachu byla odhalena bronzová socha kohouta Waltera jako symbol svobody a přeshraniční spolupráce, napsaly OÖN.

Mezi hosty byli předseda institutu regionů Evropy Franz Schausberger a srbský velvyslanec Nebojsa Rodič. "Socha má připomínat příběh z roku 1918," popsal linecký deník. "Bavorskému vojákovi se nepovedlo přepravit přes hranice srbského kohouta. Musel ho na mostě zabít, protože do Bavor směla zvířata bez povolení jen mrtvá." Sochu vytvořila Christine Perseisová, 17 450 eury na ni přispělo město Braunau.

Na snímku jsou zleva Nebojsa Rodič, poslankyně EU Angela Winzigová, iniciátor projektu Zoran Sijakovič, sochařka Christine Perseisová a Franz Schausberger.

Vydrží kohout na mostě?Zdroj: Deník/OÖN

Rekordní golf?

Na golfovém hřišti v Kirchhamu nastoupili Margit Mairhuberová, Christoph Grafinger, Robert Schön a Reinhard Ardelean ve 4.50 ráno k pokusu odehrát sto jamek bez přestávky, napsaly OÖN. Za 11:20 hodiny to zvládli Mairhuberová s Grafingerem - tedy průměrně 2:02 hodiny na 18 jamek. Schön s Ardeleanem na to potřebovali 16 hodin (asi 50 kilometrů chůze a 1000 m výškového rozdílu…). Víc informací na www.golfclubtraunsee.com. Foto vítězné dvojice:

Sto jamek za jedenáct hodin…!Zdroj: Deník/OÖN