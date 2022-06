Jejich zemský prezident Walter Aichinger připomíná, že organizaci čekají nové úkoly - stále víc lidí je v denním životě odkázáno na pomoc druhých. Počet potřebných podle odhadu ČK stoupne v zemi ze současných 80 000 do roku 2040 na asi 126 000. Nyní je jich v mobilní péči Červeného kříže asi 14 000. Do roku 2050 bude Rakousko potřebovat asi 79 000 dalších opatrovatelů.

ČK od podzimu 2021 pokračuje také v poskytování pečování při cestách lidí, kteří tuto službu potřebují. Po pandemii také stoupl zájem o kurzy první pomoci - zúčastnilo se jich 32 100 lidí.

Pochybení při převozech zvířat

Při středeční kontrole na hraničním přechodu Spielfeld bylo k sankčnímu řízení oznámeno 118 řidičů. Dvaceti zadrželi poznávací značky, jeden šofér přišel o řidičák pro podnapilost, informují OÖN. "Podle policie byla pozornost ale soustředěna na transporty zvířat," píší. "Tak byl zastaven vůz naložený 750 selaty. Měl za 29 hodin dojet do cíle v Srbsku. Tím by byla překročena povolená přepravní doba. Podle policie nebyla zvířata řádně opatřena, systém hlídání teploty byl defektní a voda spotřebována. 30letý maďarský řidič byl oznámen k projednání. Zastaven byl také další nákladní vůz se 33 telaty. Mířil z Čech do Egypta. I v tomto případě byla evidentně překročena zákonná doba trvání přepravy dvanáct hodin. 55letý řidič z Německa byl rovněž oznámen."

16letý vraždil

Donaukurier informuje o trestu sedm a půl roku odnětí svobody 16letému obžalovanému ze zabití stejně mladé ženy v v saském Großröhrsdorfu loni 15. září více ranami nožem. Poškozená byla s těžkými zraněními nalezena v komplexu garáží. Zemřela v nemocnici a týden poté byl zatčen mladík. K činu se přiznal. S dívkou, která do Saska přišla s rodinou z Polska, se znali ze školy. Podle obhájce se pohádali, bližší údaje neuvedl. Proces nebyl veřejný. "Rozsudek nemůže odstranit bolest, pomůže ale k jejímu zvládnutí," řekl právní zástupce pozůstalých.

V Bavorsku přibylo 60 000 bytů

Jak napsal DK, ke konci roku 2021 bylo v Bavorsku 6,61 milionu bytů, meziročně o 58 638 víc (0,9 %). Nejvíc jich přibylo v Dolním Bavorsku. V celém Bavorsku připadají na jeden byt průměrně dvě osoby. Průměrná obytná plocha je 49 metrů čtverečních.

Popotáhli Kelly familii

S padesáti dětskými autíčky a čirou silou nohou utáhli zpěvák Joey Kelly (49) a jeho přátelé dvojpatrový autobus Kelly Family, vážící skoro deset tun, o padesát metrů dál. Vytvořili tím světový rekord, napsal Donaukurier. Dějištěm události k 50. narozeninám tradiční značky odrážecího autíčka Bobby-Car velké hračkářské firmy byl Europa-Park v Rustu u Freiburgu.