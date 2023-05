V 18 letech mu byla vystavena diagnóza akutní paranoidní schizofrenie. S tím se nechtěl smířit, odmítal léky a důsledkem byly bláznivé představy a halucinace. Viděl se být obětí spiknutí, někdo si s ním pohrával, nasadil mu čip do hlavy a mučil ho s ním. K. chtěl důkaz, podstoupil tomografii, ale ta byla negativní. Odcestoval do Japonska, ale i tamní vyšetření bylo negativní. Byl názoru, že spiknutí dosahuje až do Asie, proto chtěl jet do Ruska…

V roce 2018 přepadl na parkovišti před lineckým kinem s dlouhou zbraní dvojici, aby se zmocnil jejich auta k cestě, ale byl zatčen a umístěn do forenzního oddělení. Trest za loupež mu byl vysloven jako podmíněný, když začal brát předepsané léky. Opakovaně navštěvoval neuromedicínský kampus, ale mohl tam zůstávat jen maximálně čtyři týdny.

Zatím co dosud dělal odpovědnými za hlasy v jeho hlavě mimozemšťany, koncem roku náhle viděl jako pachatele své bývalé profesory. Cítil se být jimi otráven, ozářen a týrán, uvedla státní zástupkyně. 28. února proto odjel na univerzitu, kterou opouštěl s magisterským titulem získaným při bezdomovství, a zaútočil…

Znalkyně z oboru psychiatrie nemohla vyloučit, že se takových činů může dopouštět dál, a soud rozhodl o jeho dalším umístění do forenzního centra. Obžalovaný si vzal čas na rozmyšlenou.

Rekordně nemocných Bavorů

Loni zaměstnanci bavorských firem chyběli pro nemoc na pracovištích průměrně 20,6 dne, napsal Donaukurier. To je o 30 % víc než předloni, kdy stonali průměrně 15,8 dne.

Hlavní příčinou navýšení byly infekce dýchacích cest, kterých po doběhu pandemických opatření kvůli koroně přibylo více než na dvojnásobek. Pojišťovna vidí další důvod v zavedení elektronické neschopenky, kterou posílají lékařské praxe rovnou pojišťovně.

Bavorský zaměstnanec tak chyběl v práci kvůli neduhům dýchání průměrně 4,8 dne, zatímco v roce 2021 to za protikoronových opatření bylo jen 1,7 dne. Druhou příčinou pracovní neschopnosti byly nemoci svalů a kostry průměrně se 3,6 dne, třetí psychická onemocnění (3,5 dne).

Vražda stařenky ve vaně nesedí

Nový znalecký posudek vedl k novému procesu s Manfredem Genditzkým, bývalým domovníkem odsouzeným za vraždu 87leté vdovy ve vaně v Rottachu-Egernu. Podle znalce termodynamiky Nilse Hansena ze Stuttgartu zemřela onoho 28. října 2008 později, než jak se dosud uvažovalo. S velkou pravděpodobností zesnula po 15.30 hodiny, možná až v 17. V tu dobu ale podle obžaloby už Genditzki nebyl v bytě paní, kterou pravidelně ve všední dny podporoval a se kterou se ženou a malým synkem udržovali přátelské styky. V 15.30 byl Genditzki nakupovat v supermarketu, jak ukazuje jeho účtenka.

V roce 2010 mu soud v Mnichově uložil doživotí. Podle poroty udeřil stařenku v jejím bytě po hádce do hlavy a pak ji utopil ve vaně. Její mrtvolu našla v 18.30 pečovatelka - ležela ve spacím oblečení ve vaně plné vody, s levou nohou přes okraj.

Obhajoba nyní vsadila na nové vědecké metody, například k otázce, jak dlouho tělo ve vodě vany leželo a jak se teploty těla a vody vyvíjely. Hlavní líčení se rozběhlo znovu a do začátku července soud stanovil přes deset jednacích dnů.

Mýval jako černý pasažér

V úterý v 19 hodin byl na stanici Tempelhofer Damm přistižen neobvyklý pasažér v berlínském autobusu - v jeho zadní části se uvelebil mladý mýval. V době šoférské přestávky zřejmě využil dveří otevřených k větrání. Řidič zavolal polici, která vyrozuměla ochránce přírody, a jejich ranger pasažéra vysadil…

V Elmsholmu přistál meteorit

Koncem dubna zasvítil kolem 14. hodiny nad Šlesvickem-Holštýnskem padající meteorit a krátce nato pocítili obyvatelé Elmshornu rány na střechy a našli neobvyklé kameny, nejtěžší asi 3,7 kilogramu.

Institut planetologie University v Münsteru jej určil jako chondrit typu H, skupiny obsahující vysoký podíl kovů. Pochází z pravěku sluneční soustavy, je starý asi 4,5 miliardy let. Vykazuje stopy kolizí jeho jádrového tělesa s jinými asteroidy v raném stadiu slunečního systému a v pásu mezi Jupiterem a Marsem.

Na ilustračním snímku je majitel jedné nemovitosti Wilfried Labusch s malým nebeským tělesem.

S poslem z vesmíru.Zdroj: Zdroj: DK

Zoo se omluvilo za kiwi

V minulých "Sousedech" jsme zaznamenali protesty občanů Nového Zélandu proti způsobu, jakým zoo na Floridě prezentuje národní symbol Nového Zélandu kiwi - nechává návštěvníky, aby je osahávali, vystavuje je slunečnímu světlu atd.

V reakci se zoo omluvilo protestujícím "za stres", který v nich vyvolalo video o zacházení s tímto ptákem. Setkání návštěvníků s ním "nebylo dobře promyšleno", speciálně z pohledu na národní symboliku ikonického zvířete.

Zoo poděkovalo Novozélanďanům "za starostlivost, lásku a nadšení pro tohoto pozoruhodného ptáka". Na Floridě mu zoo vytvoří speciální domov, dál mu bude nabízet ochranu, kterou potřebuje, při současném respektování a podporování jeho přirozených instinktů.

Čínský malíř vystavuje v Linci

62letý čínský malíř Yan Pei-Ming představil v lineckém Francisco Carolinum svou výstavu velkých portrétů. Ve druhém patře bývalé zemské galerie je například patnáct prací, portréty Angely Merkelové, Vladimíra Zelenského, Ursuly von der Leyen, Adolfa Hitlera, Donalda Trumpa, ale také císařského páru Elisabeth a Franze Josepha, vraha Elisabethy Luigiho Lucheniho trojhranným pilníkem v Ženevě, nebo obrazy arcivévody Franze Ferdinanda a vévodkyně Sophie vedle atentátníka Gavrilo Principa…

Yan Pei-Ming tak rozšiřuje ohnisko malířského popisu dějin z elit o "malého člověka", který běh věcí výrazně ovlivnil. A vrací také do paměti znásilněné ženy, oběti válek či americké vojáky…

Doma v Číně prožil Yan Pei-Ming v jednopokojovém bytě s více než deseti sourozenci Maovu "kulturní revoluci" a v 19 letech odešel do Francie, kde studoval umění a kde dnes pracuje a žije.

Výstava potrvá od 24. května do 13. srpna. Více na ooekultur.at.

Čínský portrétista vystavuje v Linci.Zdroj: Zdroj: DK

Zdrogovaná zabila nožem psa

37letá žena se v Kremsmünsteru ve středu pozdě večer vrátila domů a po celém bytě nacházela v šoku krvavé stopy. V zahradě se krčila její těžce zraněná osmiletá fenka stafordširského teriera s bodnými ranami po celém těle. Dopravili ji do veterinární nemocnice, kde zakrátko uhynula.

Majitelka okamžitě pojala podezření na pachatele - její 33letá spolubydlící, která v tu dobu už bytě nebyla, měla se psem problémy. Před několika dny hrozila majitelce zabitím.

Po půlnoci policie podezřelou našla a zatkla. Po konzumaci různých drog napadla kuchyňským nožem s čepelí dlouhou 20 centimetrů psa, kterého asi dvacetkrát bodla.

Mateřské mléko přivezla policie

Speciální nasazení měli na policejní inspekci v Hauzenbergu - převáželi mateřské mléko. V pondělí večer vytočila zoufalá žena z okresu Pasov tísňovou linku policie, ale své potíže nedokázala při jazykové bariéře srozumitelně vysvětlit. Hlídka se díky výtečné znalosti francouzštiny svého praktikanta dozvěděla, že paní před dvěma týdny předčasně porodila. O novorozence pečují na dětské klinice v Pasově. Protože jeho maminka se stará o další děti, nemohla maličkou už tři týdny navštívit a v chladničce pro ni ukládala své mateřské mléko.

Jiná možnost dopravy nebyla, mléko muselo bezpodmínečně za dítětem, a tak je hlídka dovezla do kliniky sama. Předtím si rychle opatřila v blízké domácnosti kolegyně z hlídky chladicí box k převozu. Na klinice už je sestry toužebně očekávaly. "Hauzenberští policisté teď malému človíčkovi drží palce, aby rychle nabral sílu," končí DK.