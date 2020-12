Stopy si už prošlápli v okolí Kvildy, trasu jim upravili na Zadově a na Lipně jim dokonce projeli 5,5 km dlouhý okruh přímo ve skiareálu.

„V neděli jsme si užili parádní běžkování na Churáńově, sluníčko, lidí spousta, škoda jen, že bufet na Kobyle byl zavřený, nenašli jsme ani jedno otevřené okýnko,“ poreferovala Eva Cieslarová z Větřní. „Sestra byla v sobotu na pramenech Vltavy a na Bučině, sněhu dost, ale v lese to prý občas dřelo o kamení a cestu z Bučiny na Kvildu moc nedoporučuje, poškrábala si pěkně běžky.“ Teď má v plánu vyzkoušet čerstvě projetý okruh na lipenských sjezdovkách.

Běžkaři přijdou o část stop

Nejen málo sněhu, ale hlavně nedostatek peněz bude mít za následek to, že rolby tuto zimu projedou na Šumavě méně kilometrů běžkařských tras. „Sněhu je kolem 15 cm, což je na rolbu málo, potřebujeme aspoň třicet,“ vysvětlil starosta Kvildy Václav Vostradovský (STAN). „Druhý problém je, že letos na tom budeme hodně špatně finančně, nejen kvůli koronaviru. Přišli jsme i o generálního sponzora, který pomáhal hradit průjezd alespoň magistrály.“ Kvildu stojí úprava tras kolem půl milionu ročně, to ale obec ze své pokladny pokrýt nedokáže.

Bílá stopa

Zadov Churáňov: Rolbou upraveno 5 km tras mezi Pláněmi a Churáňovskými loukami, vč. stadionu. Kvalita místy zhoršená kvůli nižší sněhové pokrývce.

Lipno: Rolbou projetý 5,5 km okruh po sjezdovkách, nástup do okruhu na centrálním parkovišti nebo na P2 u nové sjezdovky „Lipenská“.

Kvildsko: Na Pramen Vltavy a Horskou Kvildu jsou stopy pouze prošlápnuté od lidí, cesta na Bučinu propluhovaná.

Modravsko: do 10 cm sněhu, na hřebenech více, stopy jsou pouze prošlápnuté.Frymburk: Rolba najela cca 15 km po loukách, zatím málo sněhu, na běžky „kameňačky“.

Kvildské rolby protahují 55 km menších okruhů kolem Kvildy, šumavské magistrály a také tzv. Oranžové stopy, jejíž úpravu sponzorovala Skupina ČEZ. „Od ní jsme před lety dostali i rolbu a vždycky jsme se domluvili i na financování stop, to ale letos také padlo,“ posteskl si starosta. „Oranžová stopa tak po dlouhé době nebude najížděná.“

Třetí problém je to, že rolby budou smět jezdit jen ve dne, jak nařídila správa Národního parku, a to kvůli ochraně ohrožených živočichů, např. tetřeva. „Řeší to i ministerstvo, my ještě na tuto sezonu povolení máme, ale některé okolní obce ne,“ dodal Václav Vostradovský. „Stopa se běžně projíždí večer, v noci vymrzne a pak drží. Rolbaři se navíc bouří, že si nevezmou na triko, aby jezdili za dne mezi stovkami běžkařů, že to bude nebezpečné.“