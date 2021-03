Obavy z plných obchodů před jejich opětovným zavřením se nenaplnily.

Od ponděli budou zavřené už i obchody s obleením a obuví pro děti a také papírnictví. V sobotu před zahájením omezení nic nenasvědčovalo tomu, že by lidé chtěli na poslední chvíli vytvářet zásoby tohoto zboží. | Foto: Deník / Radka Doležalová

Od ponděli budou zavřené už i obchody s oblečením a obuví pro děti a také papírnictví. Před zahájením omezení ale nic nenasvědčovalo tomu, že by lidé chtěli na poslední chvíli vytvářet zásoby tohoto zboží. "Jak vidíte, není tu teď téměř nikdo. Sice máme dneska o něco vyšší tržbu, ale není to až tak velký rozdíl. Uvidíme, co zítra," komentovala prodavačka paprínictví situaci v obchodě. Podobně vlažný zájem byl v sobotu odpoledne i v obchodě s oblečením.