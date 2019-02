OBRAZEM: Na univerzitě zjistili, jak se dělá věda

České Budějovice - Jaký je osud humanitních věd v porovnání s přírodními vědami? Co je to jazykověda a jaký je současný jazykovědný výzkum? Jak to tenkrát běžel Zátopek? Taková byla témata středečního akce konané na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity (JU) v Českých Budějovicích.

Studenti středních škol a příznivci vědy se tady sešli s předními zástupci fakulty v rámci cyklu popularizačních přednášek Jak se dělá věda. Přednášejícími byli přitom ti nejpovolanější. Současný děkan Filozofické fakulty JU Vladimír Papoušek, který k 25. lednu končí ve funkci po osmi letech, který předal slovo nastávajícímu děkanovi Ondřeji Peškovi. Jako poslední se slova ujal Petr A. Bílek. Další série přednášek je naplánovaná na březen letošního roku.

Autor: Klára Skálová