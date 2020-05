„Průměrně jsme zatím měli asi dvaasedmdesát návštěvníků denně,“ vyčíslila kastelánka Landštejna Eliška Niederová. „U nás je návštěvnost závislá na počasí, nejvyšší bývá vždycky o víkendu, kolem sto padesáti lidí denně.“

Na hradě, kam vás pustí i se čtyřnohými mazlíčky, je třeba dodržovat dvoumetrové odstupy a je tam k dispozici i dezinfekce.

Naplánované květnové i červnové akce jsou zrušené. „Zatím počítáme s tím, že by tu od 1. do 7. července mohli být šermíři, tedy skupina historického šermu Bravus, která bude mít humorná vystoupení. Doufáme, že to už by mohlo proběhout," dodává kastelánka.

Až do konce května je Landštejn otevřený denně kromě pondělí od 9 do 15.30, v červnu se návštěvní doba prodlouží ještě o hodinu. Expozice archeologie zůstává prozatím uzavřena. „Odložit jsme museli i komentované prohlídky spojené s ukázkami replik husitských zbraní a archeologických nálezů, kterými jsme chtěli připomínat letošní kulaté šestisté výročí obléhání a dobývání hradu husity,“ doplnila ještě Eliška Niederová.

Nedaleko Landštejna je další zaniklý hrad, a sice Pomezí neboli Markl. Z něj se dochovaly zbytky opevnění a hlavně románský kostel sv. Jana Křtitele.