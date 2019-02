Návštěvníci jezdí trávit volno na jih Čech i na podzim a v zimě. To vyplývá ze statistky Českého statistického úřadu týkající se cestovního ruchu. Podle ní se ve 4. čtvrtletí roku 2018 počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízení zvýšil stejně jako počet přenocování, a byl tak vytvořen novodobý rekord. Poprvé přespalo v zimě 130,2 tis. tuzemských a 131,4 tis. zahraničních turistů.



I když byl turismus v zimě oproti sezoně, jak se dalo čekat, slabší, podle Ireny Kovárnové z Českého statistického úřadu se v meziročním srovnání zájem o ubytování zvýšil. „Zásluhou zahraničních hostů,“ říká. Těch přijelo od října do prosince oproti loňskému roku o 20 % více, počet jejich noclehů vzrostl o 16 %. Narostl opět počet asijských turistů, zejména z Číny či Korejské republiky.



To potvrzuje i kastelán státního hradu a zámku Český Krumlov, kam se turisté převážně vydávají. Odhaduje návštěvnost ze 60 % ze zahraničí, a to převážně z Číny, Tchaj-wanu či Jižní Koreje. „V zimě domácí obyvatelstvo pracuje, soustředí se spíše na letní měsíce,“ říká. Nárůstu čínské klientely si všiml i kastelán státního zámku Hluboká nad Vltavou Martin Slaba. Podle Ireny Kovárnové přibyli v Jižních Čechách také navíc turisté z Maďarska.



Slušnou vytíženost zaznamenal generální manažer českobudějovického Granthotelu Zvon Petr Šalda. „Sezona tentokrát po létě vůbec neskončila,“ chválí si. Slabší dny přišly až v lednu, ale na kratší dobu než obvykle. „Zájem o Jižní Čechy je a je vyšší než v předchozích letech,“ shrnuje. Je to podle něj tím, že turismus v tzv. „áčkových“ destinacích je přetížený. „Část poptávky se proto přelije jinam,“ vysvětluje. Podle něj se ale zlepšila nabídka služeb, podíl na tom má prý i adventní program. „Přibývají atrakce ve městě," všiml si Petr Šalda. "Dlouhodobě to povede k prodloužení pobytu turistů v Českých Budějovicích,“ myslí si. V hotelu podle něj přespávají Asiaté jednu noc, ostatní národnosti zůstávají déle.



S tím souhlasí David Štastný z vedení destinační společnosti Českobudě-jovicko-Hlubocko. Podíl na tom má podle něj spolupráce měst České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Týn nad Vltavou na zajímavém programu pro turisty.

Přenocování

Za poslední čtvrtletí 2018 průměrně zůstali hostév hromadných ubytovacích zařízeních 2,1 noci, z toho Češi 2,7 noci a zahraniční turisté 1,5 noci. Čínských návštěvníků přibylo, ale zůstanou jen 1,1 noci, maďarští turisté 1,9 noci. Nejdéle zůstanou Nizozemci, 4,2 nocí.