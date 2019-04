Týden už zeje prázdnotou křeslo náměstka primátora pro dopravu. Ten dosavadní – František Konečný – byl totiž minulé pondělí při zasedání zastupitelstva ze své funkce odvolán. Důvodem měly být nejasnosti okolo přípravy projektu na stavbu nového multifunkčního centra Dlouhá louka. Pětice stávajících náměstků tak čeká na doplnění svých řad. Jak ale uvedl Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice, ještě nějakou dobu to budou muset zvládnout v současném počtu.

„Nejpozději na červnovém zastupitelstvu ale dořešíme věc do zdárného finále,“ přibližoval. Dodal, že do té doby se bude za město ohledně dopravy vyjadřovat náměstek Petr Holický. „Co se týče koncepce dopravy a zásadních jednání, to budu absolvovat já. Pokud jde o útvar hlavního architekta, zde kompetence převezme 1. náměstek primátora Juraj Thoma,“ řekl.

A jak to bude s projektem stavby nové haly? Názory se různí.

Výsledek jednání

Na zasedání zastupitelstva 25. března navrhl Lukáš Mareš z Pirátů odvolat všechny členy rady za hnutí ANO. Primátor navrhl odvolání náměstka Františka Konečného. Pro bylo 24 zastupitelů, proti dva, tři se zdrželi.

Hala se propadla do politického pekla

České Budějovice – Příští rok na podzim měla v budějovické Stromovce stát nová víceúčelová hala. Místo toho ale bylo výběrové řízení na stavbu nového multifunkčního centra zrušeno a současný projekt, který městu daroval volejbalový klub, skončil v koši. Politici se dokáží shodnout na tom, že město by podobný objekt potřebovalo, ale velmi se různí v tom, jaké by nyní měly být další kroky

Podle náměstka primátora Petra Holického (ANO), nebyl projekt připraven tak špatně, aby se nyní nedal v nějaké formě použít. „Osobně si myslím, že projekt vyhovuje,“ říká Petr Holický a míní, že město nyní musí sloučit ekonomický a technický pohled a dobře připravit požadavky na halu novou.

V nutnosti dobré přípravy se shodne i s náměstkem Ivo Moravcem (OPB) z druhé hlavní koaliční strany. Jak se má ale postupovat, v tom už se liší. „Halu vybudovat chceme,“ potvrzuje Ivo Moravec. „Musíme to udělat jinak,“ upozorňuje ale na výhrady OPB k právě „odpískané“ variantě, třeba k přijetí již skoro hotového projektu jako daru od volejbalového klubu, čímž byly před časem bez vlivu města nastaveny základní parametry. „Už tehdy jsme upozorňovali, že to není nejšťastnější,“ říká. Doplňuje, že on sám vidí jako nejvhodnější postup architektonickou soutěž na novou halu jako jeden z prvních kroků. Do konce volebního období by se pak mohlo stihnout alespoň zahájení stavby. „Nepředpokládám, že by se podařilo dílo dokončit, ale chtěli bychom začít,“ zdůrazňuje Ivo Moravec.

Hodně odlišnou představu má Lukáš Mareš, lídr opoziční České pirátské strany. „Nejprve je nutná pořádná analýza toho, co město opravdu potřebuje,“ říká Lukáš Mareš, jehož strana se dlouhodobě pokoušela zastavit demolici nynější haly a následnou stavbu nové.

Jednou z možností je podle Lukáše Mareše i úprava Budvar arény tak, aby se tam daly rychleji a snáze střídat povrchy, a město tak získalo potřebný víceúčelový objekt. A dále postavit třeba i několik menších hal různě ve městě. „Byl by to vstřícný krok k obyčejným sportovcům. Důležité je, aby to proběhlo správně,“ klade Lukáš Mareš velký důraz na průhlednost postupu radnice.

O rekonstrukci současné haly ve Stromovce nebo stavbě nové se hovoří zhruba 10 let. Původní odhad nákladů na rekonstrukci byl kolem 150 milionů korun. Poslední výběrové řízení na demolici nynějšího sportovního stánku a stavbu nového víceúčelového objektu vhodného i pro pořádání kulturních akcí už počítalo s cenou zhruba 670 milionů korun s DPH.