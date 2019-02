Pasov - Více než 25 let peče Evi Tremmelová v Rottachu-Egernu (okr. Miesbach) na Tegernsee v pekárničce, kterou převzala po rodičích, čerstvý chléb a housky.

Za paní pekařkou stojí celá obec. | Foto: Deník/repro PNP

Na tradiční vůni, která se z provozovny line, si nikdo nikdy nestěžoval. Než se do sousedství přistěhoval bohatý manželský pár, píše PNP. „Přivandrovalci“ se obrátili na právníka, protože se cítili být aromem čerstvého pečiva obtěžováni. Ten napsal paní Tremmelové dopis s návrhy opatření, která má přijmout, jinak se prý sousedi obrátí na referát životního prostředí okresního úřadu.

Pekařku to rozčílilo. „Jednou jsou to kravské zvonce, pak zvony kostela a teď my. Někdy je toho už moc,“ zlobí se. Připomíná, že loni v říjnu dostala obec dopis, v němž si „ty náplavy“ stěžovaly na 24hodinovou hlukovou zátěž kravskými zvonci. „Pro žádného, kdo se přistěhuje na venkov a pak si stěžuje na ,venkovskost´, už tehdy starosta Christian Köck (CSU) neměl žádné pochopení,“ uvádí pasovský deník. Takový prý má zůstat „tam, kde roste pepř“, což je v němčině výraz pro nekonečnou dálku a sdělení tomu, na koho máme pořádný vztek a nechceme ho už vidět…

Pasovský list pokračuje, že stížnost na pekařku podal „jeden ze superbohatých“, který, jak prozradil politický magazín Frontal 21, bydlí kromě jiných míst i na Syltu. U Tegernsee žije s manželkou v domě 50 metrů od pekařství. Kvůli „pachu“ z provozovny prý nemůže spát. Právník Heino von Hammerstein, zároveň místostarosta, sdělil, že jeho mandanti se obávají škod na zdraví. Chtěli by paní Tremmelovou vyzvat k zabudování ventilátorů nebo podobných zařízení. Pod tlakem veřejnosti stěžovatelé ale couvli od ultimat a chtějí se v zájmu klidu v obci domluvit.

PNP pokračují, že jen v roce 2015 se do Bavorska přistěhovalo 125 296 osob z jiných spolkových zemí. V rámci Bavorska změnilo bydliště – například velkoměsto za venkov - 353 153 lidí. Pro některé mohla hrát při rozhodování roli představa o bavorské útulnosti, idyle, od živoucí místní pospolitosti, pasoucích se kravách, klidu a malých rodinných firmách, ale přesto jsou i takoví „přivandrovalci“, kteří si na „základní díly bavorského způsobu života“ stěžují.

Tradiční pekařství v Německu přitom už tak mají existenční starosti. Jak v PNP řekl Christopher Kruse, ředitel zemského cechu pekařů, bylo v Bavorsku koncem minulého roku 2539 rukodělných provozů, z toho 654 v Dolním Bavorsku a Horní Falci. „V Německu ztrácíme v průměru denně jedno pekařství,“ uvedl.

Kvůli muslimům nejí školka vepřové

Ve školce amstettenské čtvrti Krautberg přestali obědvat vepřové. Ředitelka napsala rodičům: „Protože u nás jedí v poledne také děti z jiných kultur, nebudeme podávat vepřové maso nebo potraviny s vepřovou želatinou (doplněk z živočišných proteinů, říká Wikipedie – pozn. red.).“

Kritizují to Svobodní. Podle městské radní Marthy Harreiterové se zdá, jako by „rodiče z cizích kultur byli vybaveni veškerou mocí a slaví další vítězství nad ,gastlandem´, který jí vepřové“. Strana žádá „závazné hasování“ rodičů dětí, které se ve školce stravují, zda se tu má v budoucnu jíst i vepřové. Lidovecký místostarosta Dieter Funke vidí ve zrušení „pečeně a špekových knedlíků“ ve školce vzorovou ukázku nezdařené integrace. „To nemůže být, abychom naše návyky trvale přizpůsobovali a v protisměru se nehýbalo nic,“ řekl.

„Na radnici to prý není zase tak horké,“ píší OÖN. Pro školky příslušný radní Gerhard Riegler (SP) míní, že nejde o kleknutí si před islámskými předpisy. „Nikde ve městě nepředepisujeme, co se ve školkách má jíst,“ říká. Ostatně na zmíněné školce využil nabídky stravování dětí dosud jen tucet rodičů. Objednávat u cateringové firmy, která obědy dodává, oddělená jídla by bylo příliš těžkopádné, dodal. A vždycky prý je něco, co mohou jíst všichni…

Trestat i mladé

„Přepadávání, násilné delikty, kriminální spolčení – celá léta vodil mladý Afghánec lineckou policii za nos a ta ho nemohla zatknout, než mu bude čtrnáct. Poté ho soud poslal do zařízení pro duševně abnormální zločince,“ píší OÖN.

V případech jako tento vidí zástupce zemského hejtmana Manfred Haimbuchner (FP) „potřebu jednat“, pokračuje list. Děti mladší 14 let, kteří už začaly páchat trestnou činnost, by měly být podle německého vzoru internovány do uzavřených výchovných domovů a trestní zákon pro mladistvé by měl být přísnější.

Při prezentaci svých návrhů mluvil o 13letém pachateli znásilnění, proti kterému není žádný zákonný nástroj, a požadoval snížení hranice trestní odpovědnosti, která je nyní 14 let. „Také dolní hranice volebního práva byla snížena,“ argumentuje. „Jsme konfrontováni se zločiny spáchanými dětmi.“ To vyžaduje „zvlášť citlivý“ postoj, uzavřené ubytování by mělo být provázeno podpůrnými opatřeními pedagogů a psychologů pro mládež a ukládáno jen v extrémních případech.

Linecký list vysvětluje, že v Německu mohou být děti takto uzavřeny proti své vůli, jestliže opatrovník – rodič nebo úřad péče o mládež – o to požádá soud. „V Rakousku můžeme děti zavřít až od jejich čtrnácti let,“ říká v OÖN Gabriele Haringová ze zemského úřadu pro mládež. „Můžeme jako nejkrajnější prostředek děti rodičům odebrat a umístit je do domova, jeho dveře se ale nesmí zamykat…“ K odlišné německé praxi míní, že takové výchovné umístění trvale nepůsobí. Navíc se v uzavřených systémech rozvíjí násilí.

Haimbuchner k tématu připomněl, že se také kriminalita obecně v Horních Rakousích loni dramaticky zvýšila o 5,7 procenta, což je po Salcburku (+9,2) nejvíc ve státě. V Linci stoupla meziročně o 18,8 %, ve Steyru o 14,8. Podle zástupce hejtmana to „samozřejmě“ souvisí s přílivem migrantů, uzavírají OÖN.

O víkendu je méně front

V letních měsících letos o víkendech v Rakousku ubylo dopravních zácp zhruba o 20 procent, na 509, zaznamenaly OÖN z dat automotoklubu. Každou pátou zavinila dopravní nehoda (loni způsobily 32 procent kolon). Do statistiky byly započítány stejně jako loni jen zácpy delší půldruhého kilometru nebo představující alespoń 15minutové zpoždění.

Kolony vyvolalo ve 41 procentech případů přetížení dopravního provozu, ve 21 procentech nehody, 15,7 procenta hraniční kontroly a 15,2 procenta stavební práce.

Má „horáka“ ze dřeva

„Nemusí to být vždycky karbon, také kolo ze dřeva může zvládnout štrapáce horského maratonu,“ píší OÖN a popisují příklad Roberta Kagerhubera (24), truhlářského mistra ze St. Georgenu, který v sobotu absolvoval horský závod „kousačů do žuly“ na 44 kilometrů na vlastnoručně vyrobeném kole s rámem ze dřeva. Cílem projel po 2:14 hodinách na 101. místě.

Myšlenku vyrobit dřevěné kolo dostal před více než dvěma roky. „Tehdy jsem byl v mistrovské truhlářské škole a na konci jsem se trošku nudil. Hledal jsem nějakou výzvu a napadlo mě dřevěné kolo,“ vypráví Robert. Co do materiálu vsadil na jasan, protože je pružný a dostatečně pevný. Po bezpočtu hodin práce byl prototyp hotový a konstruktér jej testoval kolem St. Georgenu. „Doopravdy vážně“ to pak bylo při „Granitu“. O co při něm jde, to věděl, jel jej několikrát jako normální cyklista, ale tentokrát měl přece jen obavy. „Byl jsem přesvědčen, že kolo vydrží, ale při razantních sjezdech byla nervozita o něco větší,“ přiznává.

Za cílem ho obklopili zvědavci a ptali se, jestli kolo nechce prodat. To nepřipadalo v úvahu: „Je to prototyp a prototypem pravděpodobně zůstane. Je v něm tolik práce, že by jeho cena byla astronomická,“ konstatuje.

Mobily zachraňují životy

Kdo v situaci nouze přesně neví, kde se nachází, může si v Bavorsku od začátku března nechat místo určit policií podle mobilního telefonu, píše PNP.

Novinku už zásahová centrála bavorské policie využila ve více než 1300 případů. Na mobil volajícího zašlou SMS, která obsahuje weblink, a když jej telefonující „odklikne“, software přečte jeho přesnou polohu a přenese ji centrále.

Kromě příkladů pomoci v kritických situacích zaznamenává pasovský deník i kuriozitu. V linkovém autobusu byl omylem zavřen a opuštěn cestující, který nevěděl, kde se ocitl. Zavolal tedy centrálu a rychle byl vysvobozen, uvedl list.

Kandiduje čtvrtina žen

Ze 682 kandidátů do německého Bundestagu je každý čtvrtý (172) žena, píše PNP. Největší podíl mají na listinách Zelených – 51 procent. Volební společenství za bezpodmínečný základní příjem a Bavorská strana naopak navrhují po asi osmi procentech žen. Kandidáti mají průměrný věk 47 let. Nejstarší listiny mají Marx-leninská strana Německa, občanské hnutí Solidarita a Německá komunistická strana – vždy 56 let.