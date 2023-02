A jak se mu povedla, mohou nyní lidé vidět v turistickém a informačním centru ve Kdyni, kde má svoji fotograf svoji první výstavu nazvanou Když Šumava čaruje. Jak je fotografování náročné a co vše to obnáší řekl Deníku během vernisáže.

Nač se návštěvníci výstavy mohou těšit?

Jsou na ní, troufám si říci, z mé tvorby ty nejhezčí fotografie ze Šumavy, které jsem udělal za poslední tři roky. Škála je široká, k vidění jsou všechna roční období, údolí, vodopády, ale i kopce v zimních měsících.

Jak dlouho je fotoaparát vaším parťákem?

Fotografuji od 15 let a konkrétně Šumavu jsem začal fotit od 18 let, takže zhruba čtyři roky.

Máte na Šumavě nějaké nejoblíbenější místo?

Ano. Je jím Velký Javor. Dříve jsem tam jezdil lyžovat, ale v té době by mě vůbec nenapadlo, že za pár let tam budu jezdit fotografovat. Tím, že jde o vysoký kopec, jak já Javoru říkám, tak se tam dají často zachytit zajímavé podmínky, které v nížinách nejsou. Například inverzní oblačnost, hezký neporušený sníh, omrzlé stromy a podobně.

Areály na Šumavě jedou naplno, upravených stop se dočkali i běžkaři

Jak dlouho fotografie vzniká, než jste spokojen?

O nejoblíbenější fotografii, která je také součástí výstavy, jsem měl v hlavě představu zhruba rok a téměř rok a půl mi trvalo, než se povedly chytit ty správné podmínky. Já vždy říkám, že aby fotografie měla určitou harmonii a atmosféru, tak musí obsahovat tři věci – kompozici, světlo a meteorologické podmínky. Když tam bude hezky sníh, ale nebude tam světlo, tak bude fotka o ničem. Nebo když bude jasná vymetená obloha, tak to také nemáme jako fotografové rádi. Obláček pozvedne fotografii jinam.

Na snímcích je vidět, že máte rád západy a východy slunce. Čím vám učarovaly?

Pořízení fotografie za denního světla, což jsem dřív také dělával, nazývám spíše reportážní fotografií, ale u krajinářské fotografie využívám brzké ranní nebo večerní hodiny pro zachycení té nejlepší atmosféry. Využívám takzvanou modrou a zlatou hodinku, časy, kdy jsou nejhezčí barvy. Na fotografiích je to vidět, kdy je oranžově nasvícený sníh. Mnoho lidí si neumí ani představit, jak je nádherné, když se to povede.

Podle fotografií se dá soudit, že chodíte fotit i za velké zimy. Jakou máte výbavu?

Pokud jdu například na Velký Javor, a napadne čerstvý sníh, tak je určitě nutné mít sněžnice. Jinak bych se tam bořil po kolena. Nesmí samozřejmě chybět teplé oblečení, rukavice, čepice, péřová bunda a nepochybně technika, která tyhle podmínky zvládne. Protože když vám pak nahoře zamrzne objektiv, tak už s tím nic neuděláte a můžete jít domů. Nosím fotoaparát, tři objektivy, náhradní baterie a stativ. Nesmí také chybět teplý čaj a náhradní oblečení, protože když se po cestě nahoru zpotíte, tak se pak musíte převléct do suchého.

Pět lidí se zranilo při dopravní nehodě u Čachrova, jeden člověk těžce

Zmínil jste techniku, s jak velkou náloží stoupáte nahoru?

Dříve byla technika hodně těžká, tahalo se třeba i patnáct až dvacet kilogramů, ale nyní se výrobci snaží dělat fotoaparáty lehčí. Moje výbava i se stativem váží nyní okolo šesti sedmi kilogramů. Snažím se toho nosit co nejméně, abych se mohl rychleji pohybovat.

Co byste chtěl ještě vyfotit?

Je to spíše spontánní. Něco mě napadne, tak to pak chci udělat, ale poslední slovo má vždy příroda. Jsem rád, že můžu své fotografie prezentovat a ukázat lidem, jak to může na Šumavě vypadat.