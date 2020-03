Nejvíc nákaz bylo v Tyrolsku – 626, „dotahovaly“ Horní Rakousy se 606 pacienty, kterým za den přibylo 99 nemocných. V celém Rakousku zemřelo do nedělního rána devět lidí, v noci na sobotu 83letá žena v nemocnici ve Štýrském Hradci. Podle hornorakouské statistiky má druhou oběť i tato spolková země – 53letý muž zemřel doma na selhání srdce. Následně u něho byla zjištěna nákaza koronavirem. V nemocnicích země bylo ošetřováno 24 pacientů.

K nejzasaženějším okresům patří Perg s 88 nemocnými. V poměru k počtu obyvatel je dokonce druhý v celém Rakousku. Jen od pátečního večera tu do soboty večer odhalili 43 nových případů. Mnoho z nich je z pěveckého sboru ze St. Georgenu, který se nakazil 6.-7. března na víkendu sborů v Losensteinu.

Na 100 000 obyvatel mělo Tyrolsko v sobotu 83 nakažených, Horní Rakousy 41.

Běhají doma

V celém Rakousku se dali v sobotu ultravytrvalci virtuálně dohromady, aby společně sbírali dary pro dětský hospic Sterntalerhof v Burgenlandsku, píší OÖN. Běhal ale každý o samotě – v zahradě, v obýváku, na terase…

Původně plánovaný společný běh byl kvůli koronaviru zrušen a maratonci se do akce pustili individuálně. Třeba Heinz Jürgen Ressar (52) z Ottensheimu na horním snímku OÖN. Před třemi roky například uběhl 365 maratonů za 365 dnů a dokonce přidal osm kilometrů navíc na 15 410. Vždycky při tom vybírá dary nemocným dětem či na výzkum kostní dřeně, píší OÖN. Tentokrát pro hospic běhal v obýváku kolem dvou beden piva – 4800 kol dlouhých 4,8 metru mu vydalo přes 48 kilometrů. „Fyzicky ho to sice neudolalo, ale stejně prý musel bojovat se závratěmi a nevolností z neustálého točení se. Jak řekl, pro hospic to byla super věc, pro něho pak jedinečný mentální trénink,“ uvedl list.



Připojil i další „ztřeštěnosti“. Michael Breit z Mödlingu naběhal v přístřešku pro auto kolem balení toaletního papíru 50 kilometrů, jiní urazili v zahradě 48 km, na běžícím pásu 37 km, ve dvoře obytného bloku 21 km… „A jeden utíká pořád – Rainer Predl (30) z Lassee v okrese Gänsendorf chce běhat kolem kuchyňského stolu, dokud neurazí 70 kilometrů,“ napsaly OÖN dopoledne. Odstartoval v osm ráno, jeho jedno „kolečko“ měřilo 6,35 metru, hodlal tedy stůl oběhnout 11 024krát a zlepšit tak nedávný rekord Číňana Pan Shancu (44) ze Chang-čou poblíž Šanghaje. Ten ve své malém bytě v karaténě urazil kolem postele a stolu za 6:41 hodiny 66 kilometrů a jeho výkon zdokumentovaly videokamery pro sociální sítě. Jestli se Predlovi podařilo ho překonat, toho jsme se ještě v neděli v poledne nedobrali…

Zpívající policie hitem

O tom, že se vídeňská policie připojila ke spontánní lidové akci a každý den od 18 hodin její hlídkové vozy jezdí po městě s vyhráváním písně Rainharda Fendricha "I am from Austria", jsme na webu už informovali. Facebook přenášel živě záběry z této akce z parku sídliště Alt Erlaa v Liesingu a tříapůlminutový klip si během jediné hodiny pustilo více než 200 000 uživatelů, informují OÖN. Policisté při písni vystoupili z vozidel a pózovali – v předepsaných rozestupech – v prudkém lijáku s velkými transparenty s nápisy Policie děkuje nebo Zůstaňte doma. Na závěr velitel poděkoval všem, kteří policii podporují tím, že nevycházejí. Akce měla pokračovat celý víkend.

„Domáckou“ verzi hitu nahrála legenda austropopu Fendrich k poděkování lékařů, sestrám, pokladním, řidičům náklaďáku, lidem v karanténě a dalším v pátek ve svém bytě a na facebooku si ji pustilo během 24 hodin přes milion posluchačů.

A ještě jednou zpíváním proti pandémii. Linecký deník OÖN s hornorakouskou společností pro lidovou píseň spustily akci společného zpívání rodin s dětmi. Na nachrichten.at/wirbleibendaheim najdou uživatelé každý den novou dětskou písničku s textem a notami, případně popisy pohybů a tanečků. V neděli byla na řadě „Honzíčku, tanči se mnou“, v pondělí přijde „Bratře Kubo“, atd.

Přijede pohotovost

Rakouská zdravotní pojišťovna (ÖGK) zavedla v celé zemi návštěvy lidí infikovaných koronavirem nebo s odpovídajícími příznaky lékaři pohotovostí. Nemusejí tak vyhledávat ordinace, dostane se jim optimální pomoci, sdělila v sobotu večer pojišťovna. Opatření míří především k lidem už léčeným s plicními nedo srdečními chorobami.

Bavorsko nepohřbívá

Bavorské ministerstvo zdravotnictví výslovně zakázalo až na výjimky pohřební obřady do 19. dubna. Ministersvo doporučuje jejich odsunutí, ale pohřby do země musejí být provedeny zpravidla do čtyř dnů po smrti… Podle svazu pohřebnictví vzhledem k nedostatku ochranných prostředků nebude brzy možné ani vyzvedávání zesnulých doma, píše PNP.

Fialkové poselství

Květinový pozdrav z náměstí ve Viechtachu v okrese Regen má být znamením naděje a ochoty pomáhat, píše PNP k akci starosty Franze Wittmanna, radního Benjamina Striegana a několika pomocnic a pomocníků z místní organizace CSU. Z asi 10 000 kusů violek rohatých, kterých v čase koronakrize zbylo velkoobchodu na čtvrt milionu, vysázeli záhon s nápisem "Vit hoid zam", Držíme spolu… Foto Deník/PNP/Guido Luthner