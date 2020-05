Vnitřní expozice Návštěvnického centra Kvilda se veřejnosti otevře v úterý 19. května. Budova návštěvnického centra Srní a dále pak informační střediska Kvilda, Kašperské Hory a Stožec budou veřejnosti přístupné od začátku června.

Návštěvnické centrum Správy NP Šumava v Kvildě dává možnost návštěvníkům nahlédnout do života jelena a rysa. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

„Snažíme se otevírat naše návštěvnická a informační zařízení hned, jak jen to je možné s ohledem na všechna provozní hlediska. Proto se už v pondělí 1. června otevřou infocentra v Kašperských Horách a na Kvildě. Hned den na to, 2. června budou moci zájemci zavítat do Návštěvnického centra Soví voliéry v Borových Ladech. O víkendu 6. a 7. června se otevřou dveře sezónních infocenter Svinná Lada u Chalupské slati a Idina Pila na Boubíně,“ vyjmenoval mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák. „Provoz některých zařízení bude probíhat s omezeními. Například v infocentru Kvilda nebude zatím zpřístupněna celá expozice a také první patro s kinosálem. Ve všech zařízeních bude nutné dodržovat hygienická opatření nařízená Vládou ČR a také pokyny obsluhy,“ doplnil Jan Dvořák.