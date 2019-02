Pasov - Práce na lanovky na Zugspitze jsou patnáct měsíců po zahájení zhruba v polovině – 21. prosince 2017 má být slavnostně otevřena. Základy pro novou stanici jsou založeny, budování 127 metrů vysoké konstrukce ocelové výztuže pokračuje rovněž podle plánu.

Práce na hoře pokračují. | Foto: Deník/repro PNP

„Nástupkyně lanovky na nejvyšší horu Německa (2962 m) otevřené v roce 1963 povede souběžně se starou trasou," píše PNP a uvádí, že žádná jiná lanovka na světě nepřekonává tak velkou vzdálenost – 3207 metrů od opěrného sloupu k horní stanici.



Dosavadní lanovka vždy s jednou kabinou jedoucí nahoru a druhou dolů může přepravit maximálně 300 lidí za hodinu. Nové zařízení za 50 milionů eur má mít kapacitu 700 pasažérů za hodinu. Na celkové trase 4,5 kilometru zdolá výškový rozdíl téměř 2000 metrů – i to je světový rekord, píše pasovský deník.

Nač za humny umírají

V Rakousku loni zemřelo 83 073 lidí. Z nich 52 procent byly ženy. Ve 43,8 procenta byly příčinou nemoci srdce a krevního oběhu, ve 24,5 % rakovina, v 5,4 % nemoci dýchacích cest, ve 3,4 % choroby zažívání. Na následky zranění a otrav zemřelo 5,4 % osob. Tři čtvrtiny zesnulých byly starší 70 let. Statistika Horních Rakous nevybočuje – zemřelo 13.653 lidí, z toho 5864 na nemoci krevního o běhu a 3142 na rakovinu.

Muslimské prázdniny?

Slavnost ramadánu na ukončení postního období udělala problémy řadě hornorakouských škol – mnozí muslimští rodiče trvali na volnu pro své děti po celé tři dny. To ale odmítl například ředitel gymnázia ve Welsu Herbert Arzt s poukazem na to, že podle zemské školní rady volno může vedení školy dát, ale nemusí. Odmítnutí odůvodnil tím, že právě poslední týden vyučování je mnoho aktivit, které slouží sociální soudržnosti. Byl ale pro jednotnou úpravu v celé zemi.



Předseda islámské náboženské obce v Linci Murat Baser míní, že kdo v tyto dny volno chce, má na to právo. „My ale doporučujeme nanejvýš jednodenní," řekl. K tomu, že oslava tentokrát spadá do posledního týdne školy, dodal: „Ve školách se teď tak jako tak už mnoho neděje."

Zavřou plovárny?

Studie poradenské firmy doporučila hornorakouské vládě uzavření více než poloviny plováren v zemi z nynějších 144 do roku 2025 z důvodu vysokých nákladů na údržbu - mnoho těchto zařízení vybudovaných už v sedmdesátých letech „přežívá" jen díky subvencím z veřejných rozpočtů. Naopak 86 přírodních koupališť má zůstat, protože jejich udržování je méně drahé a kromě toho jsou důležité pro turistiku, píší OÖN. Zelení v zemském sněmu navrhují přehodnotit studii a plovárny zachovat. Podle zemského rady pro hospodářství Michaela Strugla (ÖVP) už projekt uzavírání běží, i když konkrétní katalog dotčených zařízení ještě není. Uspořené prostředky mají posloužit sanaci zbývajících plováren.

Trestali masakr v Bosně

Za vraždu šestnácti Srbů, trojnásobný pokus vraždy a za žhářství uložil linecký zemský soud po 23 jednacích dnech nepravomocně deset let vězení 48letému Bosňanovi. V roce 1992 se měl podílet na masakru v srbské vesničce Serdani v bosenské provincii Kotor Varos. „Milice" asi 20 muslimských Bosňanů tehdy vtrhla do osady, začala palbu na civilisty a zapalovala domy. Sedm mužů, sedm žen a dvě děti přišli o život. „Motivem vražedného přepadu měla být odveta za válečné zločiny, kterých se předtím dopustila srbská armáda na bosenském obyvatelstvu," píší OÖN.



Obžalovaný čin popírá, ale svědkové, kteří útok přežili, ho přesvědčivě usvědčili.



Obviněný přišel v devadesátých letech do Rakouska a v roce 2005 dostal občanství. „To byl důvod, proč nebyl za masakr v Serdari vydán bosenské justici, ale je stíhán v Rakousku," vysvětlil list. Soud jako k polehčující okolnosti přihlédl k tomu, že se muž pracující jako řidič vysokozdvižného vozíku v této zemi chová dobře a nebyl tu stíhán.



Podle předsedy senátu soud zvažoval přihlédnout k záludnosti a hrůznosti činu jako obzvlášť přitěžující okolnosti, ale nakonec k tomu nepřistoupil: bylo prý třeba vzít v úvahu celkový kontext války. „Ten nechá dělat lidi věci jinak neodpovídající jejich charakteru," řekl.



Formálně se nejedná o válečný zločin, protože útočící „milice" byla privátně organizovaná a nebyla součástí oficiální armády. Jinak by se proces musel konat před tribunálem v Haagu, dodaly OÖN.

Seberou sousedkám zebu?

Správní soud v Mnichově musí rozhodnout, zda důchodkyně (64) s dcerou (24) mohou na louce u Garchingu držet stádečko exotických „hrbatých" krav zebu. Okresní úřad v Mnichově jim to zakázal a narovnání před soudem odmítl. Chovatelky byly připraveny stádo nyní 115 kusů zmenšit na 40. Úřad ale při ohledáních našel řadu pochybení – kromě jiného chyběla předepsaná vyšetření krve dobytka, přístřešky a zásoby krmiva jsou příliš malé. Vadil i velký počet kusů.



Dcera majitelky, která jí pomáhá, řekla, že nikdy nechtěly tak velké stádo, chtěly jen udržovat stav, ale nemohly nechávat krávy s telaty porážet. V minulých letech mohly některé prodat živé, ale bez živnostenského oprávnění nesměly. Soud má rozhodnout 18. července.

Nestačí řešit azylanty

Šest bavorských správních soudů vedlo loni celkem přes 11 000 řízení o žádostech o poskytnutí azylu, uvedla PNP. Oproti roku 2014 to bylo o 52 procent víc. „Letos jich budeme rozhodovat nejspíš nejméně 14 000," říká prezident nejvyššího zemského správního soudu Stephan Kersten. Průměrná doba jednoho řízení je nyní pět měsíců. Žalobami je napadeno zhruba každé druhé negativní azylové rozhodnutí spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky..

Drahé bydlení

Mnichovská domácnost dnes vydává v průměru téměř 28 procent čistých příjmů na nájemné, uvádí PNP. Pronajímatelé třípokojového bytu v dobrém místě požadují od nových zájemců průměrně 14,90 eura za metr, o 40 centů víc než před rokem. Od roku 1995 nájemné v Mnichově stouplo o 64 procent, v Bavorsku celkově o 39 procent.

Závislí na mobilech

V 57 procentech hornorakouských domácností je tablet. Je to meziročně o 22 procent víc. Stoupá počet mladých majitelů mobilů a smartphonů – drží je už 40 procent dětí. Mobilním telefonem je vybaveno 14 procent tří- až pětiletých. Průměrně dítě sleduje denně 95 minut televizi.



73 procent rodičů už si prý s potomky domluvilo pevná pravidla pro online. Nejzákladnějším ve většině rodin je zákaz nakupování po internetu. Určovány a hlídány jsou i limity užívání a neudávání osobních dat do internetových sítí. Internet jinak smí užívat dvě třetiny hornorakouských dětí. 40 procent má k němu dokonce přístup přímo v dětském pokoji. Návštěva videoplatformy youtube je pro 54 procent dětí nejmilejším zaměstnáním.



Primář ambulance závislosti v Neuromed Campusu v Linci Kurosch Yazdi potvrzuje v OÖN, že youtube zaměstnává podvědomí mnoha jejich pacientů v podstatě celý den. „Počet mladých pacientů, kteří hledají pomoc kvůli nadměrnému konzumu internetu, rapidně stoupá," říká. „Před šesti lety to byli hlavně studenti, kteří nad ním ztratili kontrolu. V dalších letech přicházeli také 14- 16letí, nyní jsou nejmladšími pacienty už jedenáctiletí…"