Martin Nechvíle, ředitel českokrumlovské Městské knihovny, si na to, že by do knihovny chodilo čím dál méně lidí, stěžovat nemůže. Téměř pětinový meziroční nárůst návštěvnosti říká pravý opak. Je za ním ale spousta práce a vymýšlení stále nových aktivit.

Výstavy, besedy, přednášky, autorská čtení, koncerty, jazykové kurzy. To je jen část akcí, které pořádá Městská knihovna v Českém Krumově. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Knihovnám klesají počty čtenářů, to je věta, která je slyšet ze všech stran. Platí i u vás?

U nás se nepotvrdilo, že by čtenářů nějak výrazně ubývalo. Když si promítneme posledních deset let, mírný dlouhodobý sestup tam je, i vinou covidu, ale je vidět, jak se mění preference lidí podle toho, co od knihovny chtějí. Sice nám postupně ubývá výpůjček, to je podobné jako v celé republice, nicméně nám přibývají návštěvy. Lidé k nám chodí i z jiných důvodů a je jich čím dál víc.

A jaké jsou aktuální počty? Martin Nechvíle, ředitel krumlovské městské knihovny.Zdroj: MKvCK/Jiří Šneider

Meziročně nám návštěvnost vzrostla o 19 procent a každý osmý občan Českého Krumlova je náš čtenář. I čtenářů nám oproti loňsku přibylo, a to docela výrazně. Nyní máme nějakých 1644 čtenářů, což je mezinárodní nárůst o zhruba 300. V covidové době jsme měli výrazný propad, zejména rok 2021 byl slabý, ale to není nic, co by nezažívali i jinde.

Městská knihovna Český Krumlov

- Registrační poplatek v českokrumlovské knihovně za rok (365 dní) činí 140 Kč.

- Děti do 15 let, studenti a důchodci zaplatí 70 Kč, držitelé průkazu ISIC, ISIC SCHOLAR 35 Kč.

- Držitelé ZTP, senioři nad 70 let a děti do 6 let mají vstup zdarma.

- Kolektivní registrovaní uživatelé, jako jsou školní družiny, mateřské školy či jiné instituce, zaplatí 140 Kč za rok.

Za uplynulý rok jsme měli 35 tisíc fyzických návštěv, což je také velmi slušné. Tato data máme z našeho automatizovaného knihovního systému, který eviduje jak výpůjčky v knihovně, tak návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí. A těch jsme loni dělali opravdu hodně, 358. To je téměř jedna akce denně.

Knihovna se, mám-li to shrnout, opírá o dva pilíře: tím jedním je půjčování knih, tím druhým, a do budoucna asi důležitějším, jsou kulturní a vzdělávací akce. A ten výrazně sílí. Prosté tvrzení, že lidé přestávají číst a chodit do knihoven, u nás absolutně neplatí.

Jaké akce pořádáte?

Jsou to besedy, přednášky, autorská čtení, koncerty, děláme i jazykové kurzy, i pro Ukrajince, nebo pořádáme výuku italštiny. V nejbližších dnech je na programu velikonoční tvoření, přednášky univerzity 3. věku, bude velikonoční a jarní tvoření, 13. dubna u nás hraje, zdarma, kapela Lakomá Barka. Program máme na našem webu, nebo Facebooku.

Kromě toho jsme se vrhli také na natáčení videí pro čtenáře. Máme např. cyklus Čtenářské jednohubky pro dětské čtenáře, pořizujeme záznamy z významnějších kulturnějších akcí, těch jsme loni vyrobili asi sedmnáct.

A na závěr, v souvislosti s nárůstem cen prakticky všeho, se nabízí otázka: Co knihovny a zdražování knih?

Myslím si, že nám, knihovnám, to celkem hraje do karet. Pevně doufám, že lidé, kteří chtějí číst, si cestu ke knížce najdou, a knihovna je v tomto případě velmi výhodnou variantou. V žádném případě si nemyslím, že by kvůli zdražování knih, které bylo docela výrazné, i 25 až 30 %, lidé přestali číst.