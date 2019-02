Pasov – Velké přeshraniční požární cvičení začalo v pátek odpoledne v trojmezí Rakousko-Česko-Bavorsko za účasti více než 600 hasičů všech zúčastněných zemí.

Začalo velké cvičení tří zemí. | Foto: Deník/repro PNP

Odstartoval je „přehřátý" lesní stroj, který se vzňal na německé-rakouské hranici. Imaginární požár se začal šířit směrem na sever a k jeho potlačení byly povolány posilové zásahové jednotky. Cvičení celkově na sto hektarech bude pokračovat i o víkendu, píše PNP.

Pěkná sprška!

Tlaková níže, která přinesla nedávné lijáky, se nazývá Rasmund, ale příhodnější by bylo jméno Noe, píše PNP. Německá meteorologická služba v pátek zveřejnila předběžnou bilanci záplavových srážek na severu a východě SRN. V pruhu od Chotěbuzi přes Berlín až k okresu Prignitz a v jižním Meklenbursku napršelo ve čtvrtek během 24 hodin více než sto litrů vody na čtvereční metr. Stanice v Berlíně-Tegelu naměřila dokonce 197 litrů. To je více než dvojnásobek normálního celočervnového úhrnu srážek v Berlíně.

Conchita na zahájení festivalu v Pasově



„Nový intendant, nové způsoby," píše pasovská PNP v úvodu zprávy o zahájení 65. ročníku festivalu Evropské týdny v Pasově. Poprvé letos pod intendantem barytonistou Thomasem E. Bauerem začal plesem v Hale tří zemí, na němž před 330 pozvanými vystoupil jako speciální host rakouský transvestita Thomas „Tom" Neuwirth. „Umělecká postava, která jako Conchita Wurst vyhrála Eurovision Song Contest 2014, pozdravila hosty a později uvedla svou show," zaznamenal list. Nechyběla charitativní tombola, v hale nasvícené umělcem světelných efektů Lillevanem se tančilo až do rána. Festival bude zahájen v sobotu v Městském divadle slavnostním projevem filozofa Petera Sloderdijka.

Upečou tunový burger?





Jak náš list už informoval, 9. července chtějí v dolnobavorském Pilstingu (okr. Dingolging-Landau) upéct největší burger na světě a zapsat se s ním do Guinnessovy knihy rekordů. Z ní by Rudi Dietl, Josef Zellner, Wolfgang Leeb, Christian Dischinger, Tom Reicheneder a tělovýchovný klub TSV Pilsting chtěli vytlačit Američany z Oregonu, kteří zhotovili v roce 2012 „porci" o váze 914 kilogramů.

K pokusu vybral mistr řezník Wolfgang Leeb tunu bavorské hovězí „fašírky", k tomu 350 kilogramů salátů a zeleniny a 300 litrů hamburgerové šťávy. Mají být vytvořeny tři „placky" okořeněné solí a pepřem. „Složení je dáno, muselo být požehnáno samotným Guinnessem. Nadto musí být pokrm kompletně sněden, jinak rekord nebude uznán," pokračuje PNP. Nakrájeno bude asi 4000 porcí, které organizátoři chtějí prodávat po čtyřech eurech. Výnos dostanou školky v regionu. Každý konzument obdrží certifikát o účasti a tedy o podílu na rekordu. Výrobu a konzumaci doprovodí tři populární kapely.

Akce začne v 11 hodin jako dětská a obecní slavnost. To už „pirožek" o průměru 165 centimetrů bude založen ve speciálně postavené peci na dřevo a mleté maso se bude péct na šestimetrovém grilu. „Produkt zváží Lena Kuhlmannová, jediná rozhodčí v Německu pro Guinnessovu knihu, po šestnácté hodině, a pak už se bude servírovat," uzavírá PNP.

Na snímku jsou zleva hlavní organizátor Rudi Dietl, mistr řezník Wolfgang Leeb, další organizátor Josef Zellner, pekařský mistr Christian Dischinger, předseda TSV Walter Wagner a Tom Reicheneder ze strojírenské firmy Stögmüller.

Budou maturovat v němčině?



Gymnázium ve Zwieselu bylo za aktivity s českými sousedy v dubnu vyznamenáno „Cenou stavitelů mostů 2017", píše PNP. Nyní ministerstvo školství povolilo testovací fázi mimořádného projektu. „Od příštího školního roku mají mladí z Česka možnost po třech letech návštěvy školy ve Zwieselu složit maturitu," informuje list.

Tyto plány představili ředitel školy Christian Schadenfroh a studijní radová Jana Aschenbrennerová, která jako rodilá mluvčí ve Zwieselu učí češtinu, v rámci konference s názvem Impulsy pro přeshraniční spolupráci mezi školami v bavorském a českém příhraničí. I tato aktivita je součástí projektu Kulturní region Bavorsko-Čechy 2017. Hosty konference byli také státní sekretář bavorského ministerstva školství Bernd Sibler a zástupkyně plzeňského hejtmana Ivana Bartošová, uvádí PNP.

Na snímku předává Hans Eibauer z Centra Bavaria Bohemia (uprostřed) Berndu Siblerovi a Ivaně Bartošové pamětní skleněné dlažební kostky tvůrce Klause Büchlera. Na dolním snímku je 94 dětí, které ve Zwieselu maturovaly v pátek. Asi ještě bez Čechů…

Hitlerův dům vyvlastněn poprávu

Rakouský ústavní soud rozhodl, že vyvlastnění rodného domu Adolfa Hitlera v Braunau neodporuje ústavě, napsaly PNP a OÖN. Odmítl tak opačný návrh bývalé vlastnice této nemovitosti s tím, že jen vyvlastění zajišťuje Rakouské republice plnou dispoziční moc k objektu. Žalobou napadený zákon z prosince byl přijat ve veřejném zájmu, je přiměřený a vyvlastnění není bez náhrady, řekl předseda soudu.

Zákon byl přijat poté, kdy ministerstvo vnitra po marných jednáních s majitelkou domu došlo k závěru, že vyvlastění je nezbytné, aby mohlo být vyloučeno využívání objektu k neonacistickým aktivitám. Zákon vstoupil v účinnost letos 14. ledna a ministerstvo neprodleně oznámilo záměr budovu sanovat a předat ji sociálním účelům.

„Od roku 2011 prázdný dům byl v roce 1952 vrácen původní majitelce. Naposledy byla Rakouská republika jeho nájemcem. Byl využíván jako denní stacionář hornorakouské Lebenshilfe, která se ale v roce 2011 odstěhovala," uzavřely linecké OÖN.